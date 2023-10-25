اعمال

كيف تمكنت أوكرانيا من أن تصبح حكومة رقمية رائدة في العالم وسط الحرب
 
أكتوبر. 25, 2023
رأي: كيف تمكنت أوكرانيا من أن تصبح حكومة رقمية رائدة في العالم وسط الحرب
"رقمي!! كل ما يمكن رقمنته يجب أن يكون رقمياً"، هذا ما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثاً خلال جلسة برلمانية عامة بالغة الأهمية في 6 سبتمبر 2023.
قسطنطين غريدين
خطة مارشال جديدة لأوكرانيا exclusive
 
نوفمبر. 9, 2022
رأي: خطة مارشال جديدة لأوكرانيا
في يوليو 2022 ، في لوغانو ، سويسرا ، قدمت أوكرانيا للمانحين المحتملين خطة إعادة إعمار مدتها عشر سنوات بقيمة 750 مليار دولار. ثم في أكتوبر ، في برلين ، كان الأمر يتعلق بالاحتياجات الملحة ومبلغ أقل بحجة
Viktor Dovhan
معرض استثماري عالمي منعقد في أوكرانيا
 
سبتمبر. 29, 2022
معرض استثماري عالمي منعقد في أوكرانيا
سيُقام معرض الاستثمار الدولي عبر الإنترنت للمستثمرين العالميين لاختيار الشركاء والمشاريع في أوكرانيا اليوم ، 29 سبتمبر ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن Ukraine Invest. يقام هذا الحدث لعرض الفرص الحالية في أ
Kyiv Post
المحامي اليوناني: فيننيك سيكون “رهينة” في الولايات المتحدة وسط حرب روسيا في أوكرانيا
 
أغسطس. 6, 2022
المحامي اليوناني: فيننيك سيكون “رهينة” في الولايات المتحدة وسط حرب روسيا في أوكرانيا
من المتوقع أن توافق محكمة فرنسية الأسبوع المقبل على إعادة مغسل الأموال ألكسندر فينيك إلى اليونان. اعتقلت السلطات اليونانية المواطن الروسي في عام 2017 وسلمته إلى فرنسا بعد عامين ، حيث وجهت إليه تهمة سر
AFP
الحكومة الأوكرانية تمنح كييف بوست نظام سبيس إكس ستارلينك
 
يوليو. 14, 2022
الحكومة الأوكرانية تمنح كييف بوست نظام سبيس إكس ستارلينك
اختارت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية صحيفة كييف بوست Kyiv Post لتكون أول وسيلة إعلام إخبارية باللغة الإنجليزية في أوكرانيا يتلقى نظام القمر الصناعي Space X Starlink المطلوب للمساعدة في ضمان استمرار ت
Kyiv Post
رجل الأعمال الأوكراني رينات أحميتوف يرفع دعوى قضائية ضد روسيا
 
يونيو. 27, 2022
رجل الأعمال الأوكراني رينات أحميتوف يرفع دعوى قضائية ضد روسيا
قام رينات أحمدوف، رجل الأعمال الأوكراني ومالك مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول ، برفع دعوى قضائية في 27 يونيو في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الاتحاد الروسي. ويطالب أحميتوف بتعويض عن الانتهاكات
Aleksandra Klitina
اقتصاد أوكرانيا: ما الذي خسره وما الذي لا يزال لديه؟ exclusive
 
يونيو. 25, 2022
رأي: اقتصاد أوكرانيا: ما الذي خسره وما الذي لا يزال لديه؟
اجتمعت صحيفة كييف بوست مع أليكسي راشوبكين ، الشريك الإداري في بنك الاستثمار أطلس أدفيزورز ومقره كييف ، لإجراء إحصاء سريع للخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لشريكها
John Marone
ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيحقق قيمة مضافة وقوة لأوروبا exclusive
 
يونيو. 23, 2022
رأي: ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيحقق قيمة مضافة وقوة لأوروبا
اليوم ، 23 يونيو ، في قمة الاتحاد الأوروبي ، صوتت 27 دولة من الدول الأعضاء لمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. كان هذا القرار الإيجابي علامة على الإيمان بأوكرانيا. رمز أن أوروبا ت
Natalya Yemchenko
رسالة لمنتدى دافوس.. زيلينسكي يطالب بالأسلحة وفرض عقوبات “قصوى” على موسكو
 
مايو. 23, 2022
رسالة لمنتدى دافوس.. زيلينسكي يطالب بالأسلحة وفرض عقوبات “قصوى” على موسكو
اغتنمفي، الاثنين، ليناشد العالم دعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات “قصوى” على موسكو. وقال زيلينسكي متوجها عبر الفيديو إلى المنتدى الاقتصادي العالمي إنه كان من الممكن إنقاذ عشرات آلاف الأشخاص لو أن
AFP
الشراكات الدولية القوية مفتاح إعادة بناء أوكرانيا exclusive
 
مايو. 20, 2022
رأي: الشراكات الدولية القوية مفتاح إعادة بناء أوكرانيا
تلقت أوكرانيا دعمًا عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا غربيًا قويًا لإحباط محاولة الغزو الروسية. من الأهمية بمكان بالنسبة لأوكرانيا تعزيز مثل هذه العلاقات الدولية لعدة أسباب:  أولاً ، حتى يتمكن الأوكرانيون م
Angelika Zayika
أوكرانيون هواة يصنعون طائرات مسيّرة تغيّر المعادلة في ميدان الحرب
 
أبريل. 3, 2022
أوكرانيون هواة يصنعون طائرات مسيّرة تغيّر المعادلة في ميدان الحرب
في موقع سري في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، يعمل هواة بحماس على صنع طائرات مسيّرات فتّاكة مخصّصة للاستعمال على جبهات القتال مع روسيا. على طاولة كبيرة مزدحمة بالقطع، يتربّع هيكل طائرة مسيّرة محاطا بكمّ
AFP
وكالة بلومبرج تعلق عملها في روسيا وبيلاروس
 
مارس. 29, 2022
وكالة بلومبرج تعلق عملها في روسيا وبيلاروس
أعلنت وكالة الأنباء الدولية بلومبرج تعليق عملها في روسيا وبيلاروسيا بسبب الأوضاع في أوكرانيا وما حولها. وقالت إن عملاء بلومبيرج في البلدين لن يتمكنوا من الوصول إلى أي من منتجات الشركة، بما في ذلك المح
Interfax-Ukraine
القباطنة الحقيقيون يظلون على رأس القيادة
 
فبراير. 18, 2022
رأي: القباطنة الحقيقيون يظلون على رأس القيادة
لكوني كنديًا اعتبر أوكرانيا موطنه لأكثر من 22 عامًا، فقد تعرضت للقصف (معذرة التورية) بالسؤال عن موعد مغادرة أوكرانيا بسبب تهديد الغزو الروسي الحالي على الرغم من أنني لن أكذب أن الفكرة قد خطرت ببالي بس
Luc Chénier
مجموعة العشرين تحذر من تهديد أزمة أوكرانيا لانتعاش الاقتصاد العالمي
 
فبراير. 18, 2022
مجموعة العشرين تحذر من تهديد أزمة أوكرانيا لانتعاش الاقتصاد العالمي
حذر زعيم إندونيسيا يوم 17 فبراير / شباط، في اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديدًا خطيرًا لانتعاش الاقتصاد العالمي بعد الوباء. وتعقد مجموعة العشرين – التي تضم أك
Agence France-Presse
مخاوف أوكرانية من تهاوي الأسواق وآمال بالتوصل لصفقة
 
فبراير. 16, 2022
مخاوف أوكرانية من تهاوي الأسواق وآمال بالتوصل لصفقة
تراجعت الأسواق الآسيوية مرة أخرى يوم الثلاثاء 15 فبراير، وسط مخاوف من إمكانية غزو روسي لأوكرانيا، وذلك على الرغم من أن الخسائر كانت أقل من اليوم السابق مع تراجع النفط، بعد أن قالت موسكو إن الاتفاق الد
AFP
نظرة على سوق السندات: تباطأ خروج الأجانب من سندات الهريفنة
 
فبراير. 16, 2022
نظرة على سوق السندات: تباطأ خروج الأجانب من سندات الهريفنة
مراجعة لسوق السندات ليوم 14 فبراير 2022 في الأسبوع الماضي، كان للتحسن المؤقت في تدفق المعلومات حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا تأثير إيجابي على مواقف المستثمرين تجاه ديون الهريفنة. وبالتالي، فقد أد
Kyiv Post