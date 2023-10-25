نوفمبر. 9, 2022

في يوليو 2022 ، في لوغانو ، سويسرا ، قدمت أوكرانيا للمانحين المحتملين خطة إعادة إعمار مدتها عشر سنوات بقيمة 750 مليار دولار. ثم في أكتوبر ، في برلين ، كان الأمر يتعلق بالاحتياجات الملحة ومبلغ أقل بحجة

Viktor Dovhan