اعمال
أكتوبر. 25, 2023
"رقمي!! كل ما يمكن رقمنته يجب أن يكون رقمياً"، هذا ما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثاً خلال جلسة برلمانية عامة بالغة الأهمية في 6 سبتمبر 2023.
نوفمبر. 9, 2022
في يوليو 2022 ، في لوغانو ، سويسرا ، قدمت أوكرانيا للمانحين المحتملين خطة إعادة إعمار مدتها عشر سنوات بقيمة 750 مليار دولار. ثم في أكتوبر ، في برلين ، كان الأمر يتعلق بالاحتياجات الملحة ومبلغ أقل بحجة
سبتمبر. 29, 2022
سيُقام معرض الاستثمار الدولي عبر الإنترنت للمستثمرين العالميين لاختيار الشركاء والمشاريع في أوكرانيا اليوم ، 29 سبتمبر ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن Ukraine Invest. يقام هذا الحدث لعرض الفرص الحالية في أ
أغسطس. 6, 2022
من المتوقع أن توافق محكمة فرنسية الأسبوع المقبل على إعادة مغسل الأموال ألكسندر فينيك إلى اليونان. اعتقلت السلطات اليونانية المواطن الروسي في عام 2017 وسلمته إلى فرنسا بعد عامين ، حيث وجهت إليه تهمة سر
يوليو. 14, 2022
اختارت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية صحيفة كييف بوست Kyiv Post لتكون أول وسيلة إعلام إخبارية باللغة الإنجليزية في أوكرانيا يتلقى نظام القمر الصناعي Space X Starlink المطلوب للمساعدة في ضمان استمرار ت
يونيو. 27, 2022
قام رينات أحمدوف، رجل الأعمال الأوكراني ومالك مصنع آزوفستال للمعادن في ماريوبول ، برفع دعوى قضائية في 27 يونيو في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الاتحاد الروسي. ويطالب أحميتوف بتعويض عن الانتهاكات
يونيو. 25, 2022
اجتمعت صحيفة كييف بوست مع أليكسي راشوبكين ، الشريك الإداري في بنك الاستثمار أطلس أدفيزورز ومقره كييف ، لإجراء إحصاء سريع للخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لشريكها
يونيو. 23, 2022
اليوم ، 23 يونيو ، في قمة الاتحاد الأوروبي ، صوتت 27 دولة من الدول الأعضاء لمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. كان هذا القرار الإيجابي علامة على الإيمان بأوكرانيا. رمز أن أوروبا ت
مايو. 23, 2022
اغتنمفي، الاثنين، ليناشد العالم دعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات “قصوى” على موسكو. وقال زيلينسكي متوجها عبر الفيديو إلى المنتدى الاقتصادي العالمي إنه كان من الممكن إنقاذ عشرات آلاف الأشخاص لو أن
مايو. 20, 2022
تلقت أوكرانيا دعمًا عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا غربيًا قويًا لإحباط محاولة الغزو الروسية. من الأهمية بمكان بالنسبة لأوكرانيا تعزيز مثل هذه العلاقات الدولية لعدة أسباب: أولاً ، حتى يتمكن الأوكرانيون م
أبريل. 3, 2022
في موقع سري في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، يعمل هواة بحماس على صنع طائرات مسيّرات فتّاكة مخصّصة للاستعمال على جبهات القتال مع روسيا. على طاولة كبيرة مزدحمة بالقطع، يتربّع هيكل طائرة مسيّرة محاطا بكمّ
مارس. 29, 2022
أعلنت وكالة الأنباء الدولية بلومبرج تعليق عملها في روسيا وبيلاروسيا بسبب الأوضاع في أوكرانيا وما حولها. وقالت إن عملاء بلومبيرج في البلدين لن يتمكنوا من الوصول إلى أي من منتجات الشركة، بما في ذلك المح
فبراير. 18, 2022
لكوني كنديًا اعتبر أوكرانيا موطنه لأكثر من 22 عامًا، فقد تعرضت للقصف (معذرة التورية) بالسؤال عن موعد مغادرة أوكرانيا بسبب تهديد الغزو الروسي الحالي على الرغم من أنني لن أكذب أن الفكرة قد خطرت ببالي بس
فبراير. 18, 2022
حذر زعيم إندونيسيا يوم 17 فبراير / شباط، في اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديدًا خطيرًا لانتعاش الاقتصاد العالمي بعد الوباء. وتعقد مجموعة العشرين – التي تضم أك
فبراير. 16, 2022
تراجعت الأسواق الآسيوية مرة أخرى يوم الثلاثاء 15 فبراير، وسط مخاوف من إمكانية غزو روسي لأوكرانيا، وذلك على الرغم من أن الخسائر كانت أقل من اليوم السابق مع تراجع النفط، بعد أن قالت موسكو إن الاتفاق الد
فبراير. 16, 2022
مراجعة لسوق السندات ليوم 14 فبراير 2022 في الأسبوع الماضي، كان للتحسن المؤقت في تدفق المعلومات حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا تأثير إيجابي على مواقف المستثمرين تجاه ديون الهريفنة. وبالتالي، فقد أد