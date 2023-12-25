أوروبا الشرقية
ديسمبر. 25, 2023
تجمّع أكثر من 300 مؤيّد للمعارض القومي الروسي إيغور غيركين الأحد في موسكو، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرغب في المشاركة فيها، رغم توقيفه منذ تموز/يوليو الماضي.
ديسمبر. 18, 2023
تنضم بلغاريا التي تسعى للنأي بنفسها من موسكو، الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من آذار/مارس، متخلية عن الإعفاء الذي استفادت منه بحسب نص أقره البرلمان الاثنين.
ديسمبر. 17, 2023
تعهد الرئيس فلاديمير بوتين الأحد أن يجعل روسيا قوة سيادية، وذلك في خطاب أمام الحزب الحاكم هو الأول له في إطار حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2024.
ديسمبر. 12, 2023
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين تعزيز "القوة العسكرية-البحرية" لروسيا، وذلك خلال ترؤسه حفل تدشين غواصتين نوويتين في أقصى شمال البلاد.
ديسمبر. 12, 2023
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.
ديسمبر. 12, 2023
أكد أنصار أليكسي نافالني، أبرز سياسي معارض في روسيا يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما، الاثنين أنهم يحاولون الاتصال به دون جدوى منذ حوالى أسبوع ويجهلون مكانه.
ديسمبر. 11, 2023
ستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار/مارس 2024 ويتوقع أن تؤدي الى نيل فلاديمير بوتين ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.
ديسمبر. 11, 2023
التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو نظيره الكيني وليام روتو الاثنين في نيروبي للبحث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، على ما أعلنت الرئاسة الكينية.
ديسمبر. 8, 2023
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على هامش مراسم تقليد أوسمة في الكرملين أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس المقبل،على ما أفادت وكالات أنباء روسية.
ديسمبر. 2, 2023
أصدرت المحكمة العليا في موسكو الخميس قرار حظر "الحركة العالمية لمثليي الجنس، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية في المحكمة.
نوفمبر. 25, 2023
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن روسيا لم تسلِّم يريفان أسلحة كانت قد دفعت ثمنها، متهماً وسائل الإعلام الروسية بزعزعة الوضع السياسي لبلاده، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
نوفمبر. 24, 2023
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من السماح للغرب باحتكار الذكاء الاصطناعي، وقال إن بلاده ستقر قريباً استراتيجية أكثر طموحاً لتطويره.
نوفمبر. 23, 2023
قال بلازيكين إنه استهدف مباني التجنيد في سانت بطرسبرغ ومسقط رأسه في كيروفسك احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
نوفمبر. 17, 2023
أشارت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة إلى "زيادة في عدد المهاجرين" الوافدين إلى الحدود بين روسيا وفنلندا، منددة بـ"استغلالهم المخزي" من موسكو
نوفمبر. 17, 2023
هذه التسمية، التي تذكرنا بمصطلح "أعداء الشعب" في الحقبة السوفييتية، تتطلب من الأفراد أو الجماعات الكشف عن مصادر تمويلهم.
نوفمبر. 12, 2023
تبعث يلينا إيفروس رسائل إلى السجون الروسية منذ سنوات، على اعتبارها رئيسة مجموعة تطوّعية تكتب بشكل دوري للعدد المتزايد من السجناء السياسيين في البلاد.