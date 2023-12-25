أوروبا الشرقية

أنصار المعارض القومي الروسي المسجون غيركين يتجمّعون في موسكو
 
ديسمبر. 25, 2023
أنصار المعارض القومي الروسي المسجون غيركين يتجمّعون في موسكو
تجمّع أكثر من 300 مؤيّد للمعارض القومي الروسي إيغور غيركين الأحد في موسكو، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرغب في المشاركة فيها، رغم توقيفه منذ تموز/يوليو الماضي.
فرانس برس
بلغاريا تنضم الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
 
ديسمبر. 18, 2023
بلغاريا تنضم الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
تنضم بلغاريا التي تسعى للنأي بنفسها من موسكو، الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من آذار/مارس، متخلية عن الإعفاء الذي استفادت منه بحسب نص أقره البرلمان الاثنين.
فرانس برس
بوتين يتعهد أن يجعل روسيا "قوة سيادية" في مواجهة الغرب
 
ديسمبر. 17, 2023
بوتين يتعهد أن يجعل روسيا "قوة سيادية" في مواجهة الغرب
تعهد الرئيس فلاديمير بوتين الأحد أن يجعل روسيا قوة سيادية، وذلك في خطاب أمام الحزب الحاكم هو الأول له في إطار حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2024.
فرانس برس
بوتين يكشف عن غواصتين نوويتين جديدتين
 
ديسمبر. 12, 2023
بوتين يكشف عن غواصتين نوويتين جديدتين
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين تعزيز "القوة العسكرية-البحرية" لروسيا، وذلك خلال ترؤسه حفل تدشين غواصتين نوويتين في أقصى شمال البلاد.
فرانس برس
فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
 
ديسمبر. 12, 2023
فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.
فرانس برس
أقارب المعارض الروسي اليكسي نافالني يقولون إنهم يجهلون مكانه
 
ديسمبر. 12, 2023
أقارب المعارض الروسي اليكسي نافالني يقولون إنهم يجهلون مكانه
أكد أنصار أليكسي نافالني، أبرز سياسي معارض في روسيا يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما، الاثنين أنهم يحاولون الاتصال به دون جدوى منذ حوالى أسبوع ويجهلون مكانه.
فرانس برس
الانتخابات الرئاسية الروسية ستجري أيضًا في الأراضي الأوكرانية المحتلة وفق اللجنة الانتخابية الروسية
 
ديسمبر. 11, 2023
الانتخابات الرئاسية الروسية ستجري أيضًا في الأراضي الأوكرانية المحتلة وفق اللجنة الانتخابية الروسية
ستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار/مارس 2024 ويتوقع أن تؤدي الى نيل فلاديمير بوتين ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.
فرانس برس
الرئيس البيلاروسي في كينيا للبحث في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية
 
ديسمبر. 11, 2023
الرئيس البيلاروسي في كينيا للبحث في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية
التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو نظيره الكيني وليام روتو الاثنين في نيروبي للبحث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، على ما أعلنت الرئاسة الكينية.
فرانس برس
وكالات: بوتين قرر الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية في آذار/مارس 2024
 
ديسمبر. 8, 2023
وكالات: بوتين قرر الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية في آذار/مارس 2024
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على هامش مراسم تقليد أوسمة في الكرملين أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس المقبل،على ما أفادت وكالات أنباء روسية.
فرانس برس
روسيا تمنع أنشطة "الحركة العالمية للمثليين" في البلاد وتصنفها كحركة "متطرفة"
 
ديسمبر. 2, 2023
روسيا تمنع أنشطة "الحركة العالمية للمثليين" في البلاد وتصنفها كحركة "متطرفة"
أصدرت المحكمة العليا في موسكو الخميس قرار حظر "الحركة العالمية لمثليي الجنس، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية في المحكمة.
فرانس برس
أرمينيا تقول إن روسيا لم تسلّمها أسلحة دفعت ثمنها
 
نوفمبر. 25, 2023
أرمينيا تقول إن روسيا لم تسلّمها أسلحة دفعت ثمنها
أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن روسيا لم تسلِّم يريفان أسلحة كانت قد دفعت ثمنها، متهماً وسائل الإعلام الروسية بزعزعة الوضع السياسي لبلاده، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
فرانس برس
بوتين يقول إن روسيا ستتطور ولا يمكن للغرب احتكار الذكاء الاصطناعي
 
نوفمبر. 24, 2023
بوتين يقول إن روسيا ستتطور ولا يمكن للغرب احتكار الذكاء الاصطناعي
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، من السماح للغرب باحتكار الذكاء الاصطناعي، وقال إن بلاده ستقر قريباً استراتيجية أكثر طموحاً لتطويره.
كييف بوست
الحكم على مراهق روسي بالسجن 6 سنوات لمحاولة إحراق مكتب عسكري
 
نوفمبر. 23, 2023
الحكم على مراهق روسي بالسجن 6 سنوات لمحاولة إحراق مكتب عسكري
قال بلازيكين إنه استهدف مباني التجنيد في سانت بطرسبرغ ومسقط رأسه في كيروفسك احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
فرانس برس
المفوضية الأوروبية تندد بـ"استغلال موسكو المخزي" للمهاجرين عند الحدود الروسية الفلندية
 
نوفمبر. 17, 2023
المفوضية الأوروبية تندد بـ"استغلال موسكو المخزي" للمهاجرين عند الحدود الروسية الفلندية
أشارت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة إلى "زيادة في عدد المهاجرين" الوافدين إلى الحدود بين روسيا وفنلندا، منددة بـ"استغلالهم المخزي" من موسكو
فرانس برس
روسيا تصنف صحيفة موسكو تايمز "عميلاً أجنبياً"
 
نوفمبر. 17, 2023
روسيا تصنف صحيفة موسكو تايمز "عميلاً أجنبياً"
هذه التسمية، التي تذكرنا بمصطلح "أعداء الشعب" في الحقبة السوفييتية، تتطلب من الأفراد أو الجماعات الكشف عن مصادر تمويلهم.
كييف بوست
روسيا تستهدف كاتبتين مسرحيتين اثر عمل عن تجنيد نساء في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
 
نوفمبر. 12, 2023
روسيا تستهدف كاتبتين مسرحيتين اثر عمل عن تجنيد نساء في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
تبعث يلينا إيفروس رسائل إلى السجون الروسية منذ سنوات، على اعتبارها رئيسة مجموعة تطوّعية تكتب بشكل دوري للعدد المتزايد من السجناء السياسيين في البلاد.
فرانس برس