نوفمبر. 1, 2023

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، تراجع صادرات الحبوب حتى الآن إلى 9.24 مليون طن في الموسم التسويقي 2023-2024، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو.

فرانس برس