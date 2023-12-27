اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو
 
ديسمبر. 27, 2023
الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو
يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة احتياطية لتمويل أوكرانيا بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار)، بعد تعثر الاتفاق في الاجتماع الأخير لاعتراض بودابست.
كييف بوست
إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ الايطالي مع خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب
 
ديسمبر. 23, 2023
إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ الايطالي مع خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب
تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي الجمعة موازنة عام 2024 التي تضحي بالاستثمار لصالح خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب احتراما للوعود الانتخابية التي قطعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
كييف بوست
أوكرانيا وتركيا تتجهان للتصديق على اتفاقية للتجارة الحرة
 
ديسمبر. 13, 2023
أوكرانيا وتركيا تتجهان للتصديق على اتفاقية للتجارة الحرة
قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن أوكرانيا وتركيا تعتزمان التصديق على اتفاقية التجارة الحرة “في المستقبل القريب‭ ‬ جدا”، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024.
كييف بوست
هل انتهت فعلا متاعب موسكو الاقتصادية بعد نحو عامين على بدء غزو أوكرانيا؟
 
ديسمبر. 10, 2023
هل انتهت فعلا متاعب موسكو الاقتصادية بعد نحو عامين على بدء غزو أوكرانيا؟
فيما يتهيّأ فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في العام 2024 سعيا للفوز بولاية جديدة، يؤكد سيّد الكرملين أن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الروسي قد ولّى، وسط تساؤلات تُطرح حول مدى صحّة هذا الاستنتاج.
فرانس برس
خطة أوروبية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار
 
نوفمبر. 30, 2023
خطة أوروبية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار
يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحاً لفرض ضريبة على الأرباح من أكثر من 200 مليار يورو (218 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار.
كييف بوست
أوكرانيا تقول إن منع حركة نقل البضائع على حدود بولندا يهدد مسارات التضامن الأوروبي
 
نوفمبر. 7, 2023
أوكرانيا تقول إن منع حركة نقل البضائع على حدود بولندا يهدد مسارات التضامن الأوروبي
قال السفير الأوكراني لدى بولندا إن منع حركة نقل البضائع في اتجاه ثلاث نقاط تفتيش على الحدود الأوكرانية البولندية يعد "طعنة مؤلمة في ظهر أوكرانيا" .
إنترفاكس أوكرانيا
تراجع صادرات حبوب أوكرانيا إلى 9.2 مليون طن بالموسم الحالي
 
نوفمبر. 1, 2023
تراجع صادرات حبوب أوكرانيا إلى 9.2 مليون طن بالموسم الحالي
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، تراجع صادرات الحبوب حتى الآن إلى 9.24 مليون طن في الموسم التسويقي 2023-2024، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو.
فرانس برس
البنك الدولي: حرب حماس وإسرائيل قد تؤدي لارتفاع أسعار النفط
 
أكتوبر. 30, 2023
البنك الدولي: حرب حماس وإسرائيل قد تؤدي لارتفاع أسعار النفط
يمكن للحرب بين إسرائيل وحماس أن تحدث صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع واتساع رقعته في الشرق الأوسط، وفق تحذير جاء في تقرير للبنك الدولي الاثنين.
فرانس برس
أوكرانيا تقول إنها صدرت 1.3 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود منذ أغسطس
 
أكتوبر. 28, 2023
أوكرانيا تقول إنها صدرت 1.3 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود منذ أغسطس
أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت 1.3مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس (آب)، وأنشأت ممراً بحرياً في البحر الأسود رغم التهديدات الروسية بإجراءات انتقامية ستطال السفن التي تعبر المنطقة.
فرانس برس
أوكرانيا تلقت مساعدات مالية بقيمة 22.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي
 
أكتوبر. 26, 2023
أوكرانيا تلقت مساعدات مالية بقيمة 22.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي
تلقت أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 22.2 مليار يورو (نحو 23.54 مليار دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي منذ بدءالغزو الروسي للبلاد، حسبما ذكرت وزارة المالية.
إنترفاكس أوكرانيا
أوكرانيا تبدأ محادثات مع مولدوفا ورومانيا حول "ممر أخضر" لـ صادرات الحبوب
 
أكتوبر. 26, 2023
أوكرانيا تبدأ محادثات مع مولدوفا ورومانيا حول "ممر أخضر" لـ صادرات الحبوب
بدأت أوكرانيا محادثات مع مولدوفا ورومانيا بشأن إنشاء "ممر أخضر" لصادرات الحبوب، حسبما ذكرت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية يوم الأربعاء.
أوكرإنفورم
كيف تمكنت أوكرانيا من أن تصبح حكومة رقمية رائدة في العالم وسط الحرب
 
أكتوبر. 25, 2023
رأي: كيف تمكنت أوكرانيا من أن تصبح حكومة رقمية رائدة في العالم وسط الحرب
"رقمي!! كل ما يمكن رقمنته يجب أن يكون رقمياً"، هذا ما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثاً خلال جلسة برلمانية عامة بالغة الأهمية في 6 سبتمبر 2023.
قسطنطين غريدين
أنباء مساعي "تأميم" شركة «كييف ستار» للاتصالات والأضرار المحتملة مستقبلا على الاستثمار في أوكرانيا
 
أكتوبر. 13, 2023
أنباء مساعي "تأميم" شركة «كييف ستار» للاتصالات والأضرار المحتملة مستقبلا على الاستثمار في أوكرانيا
"لقد حصلت على الأخبار عبر تيليغرام" - الرئيس التنفيذي لشركة Kyivstar يتحدث عن "تأميم" شركة الاتصالات الأبرز في أوكرانيا.
كييف بوست
زيلينسكي يعلن إنشاء تحالف لتوسيع صناعة الأسلحة الأوكرانية
 
أكتوبر. 7, 2023
زيلينسكي يعلن إنشاء تحالف لتوسيع صناعة الأسلحة الأوكرانية
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن إنشاء ما أطلق عليه “تحالف الصناعات الدفاعية” لتصنيع الأسلحة في البلاد.
كييف بوست
بريطانيا تقول إن روسيا قد تستهدف سفناً مدنية بالألغام في البحر الأسود
 
أكتوبر. 5, 2023
بريطانيا تقول إن روسيا قد تستهدف سفناً مدنية بالألغام في البحر الأسود
نقلت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن معلومات استخباراتية، أن روسيا قد تستخدم ألغاما بحرية لاستهداف سفن مدنية في البحر الأسود، بما في ذلك من خلال زرعها قبالة الموانئ الأوكرانية.
فرانس برس
موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تسجل مغادرة ثلاثة سفن وتنتظر وصول أربعة
 
أكتوبر. 2, 2023
موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تسجل مغادرة ثلاثة سفن وتنتظر وصول أربعة
أظهرت قاعدة بيانات تطبيق مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة مغادرة ثلاث سفن من موانئ أوكرانية بعد التحميل وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء “ممرا إنساني” مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.
كييف بوست