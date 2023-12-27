اقتصاد
ديسمبر. 27, 2023
يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة احتياطية لتمويل أوكرانيا بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار)، بعد تعثر الاتفاق في الاجتماع الأخير لاعتراض بودابست.
ديسمبر. 23, 2023
تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي الجمعة موازنة عام 2024 التي تضحي بالاستثمار لصالح خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب احتراما للوعود الانتخابية التي قطعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
ديسمبر. 13, 2023
قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن أوكرانيا وتركيا تعتزمان التصديق على اتفاقية التجارة الحرة “في المستقبل القريب جدا”، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024.
ديسمبر. 10, 2023
فيما يتهيّأ فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في العام 2024 سعيا للفوز بولاية جديدة، يؤكد سيّد الكرملين أن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الروسي قد ولّى، وسط تساؤلات تُطرح حول مدى صحّة هذا الاستنتاج.
نوفمبر. 30, 2023
يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحاً لفرض ضريبة على الأرباح من أكثر من 200 مليار يورو (218 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار.
نوفمبر. 7, 2023
قال السفير الأوكراني لدى بولندا إن منع حركة نقل البضائع في اتجاه ثلاث نقاط تفتيش على الحدود الأوكرانية البولندية يعد "طعنة مؤلمة في ظهر أوكرانيا" .
نوفمبر. 1, 2023
أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، تراجع صادرات الحبوب حتى الآن إلى 9.24 مليون طن في الموسم التسويقي 2023-2024، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو.
أكتوبر. 30, 2023
يمكن للحرب بين إسرائيل وحماس أن تحدث صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع واتساع رقعته في الشرق الأوسط، وفق تحذير جاء في تقرير للبنك الدولي الاثنين.
أكتوبر. 28, 2023
أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت 1.3مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس (آب)، وأنشأت ممراً بحرياً في البحر الأسود رغم التهديدات الروسية بإجراءات انتقامية ستطال السفن التي تعبر المنطقة.
أكتوبر. 26, 2023
تلقت أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 22.2 مليار يورو (نحو 23.54 مليار دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي منذ بدءالغزو الروسي للبلاد، حسبما ذكرت وزارة المالية.
أكتوبر. 26, 2023
بدأت أوكرانيا محادثات مع مولدوفا ورومانيا بشأن إنشاء "ممر أخضر" لصادرات الحبوب، حسبما ذكرت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية الأوكرانية يوم الأربعاء.
أكتوبر. 25, 2023
"رقمي!! كل ما يمكن رقمنته يجب أن يكون رقمياً"، هذا ما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثاً خلال جلسة برلمانية عامة بالغة الأهمية في 6 سبتمبر 2023.
أكتوبر. 13, 2023
"لقد حصلت على الأخبار عبر تيليغرام" - الرئيس التنفيذي لشركة Kyivstar يتحدث عن "تأميم" شركة الاتصالات الأبرز في أوكرانيا.
أكتوبر. 7, 2023
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن إنشاء ما أطلق عليه “تحالف الصناعات الدفاعية” لتصنيع الأسلحة في البلاد.
أكتوبر. 5, 2023
نقلت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن معلومات استخباراتية، أن روسيا قد تستخدم ألغاما بحرية لاستهداف سفن مدنية في البحر الأسود، بما في ذلك من خلال زرعها قبالة الموانئ الأوكرانية.
أكتوبر. 2, 2023
أظهرت قاعدة بيانات تطبيق مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة مغادرة ثلاث سفن من موانئ أوكرانية بعد التحميل وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء “ممرا إنساني” مؤقتا عقب انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.