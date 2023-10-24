أسلوب حياة

يوليو. 28, 2023

ستحتفل أوكرانيا، اعتبارا من ديسمبر المقبل، بعيد الميلاد في 25 من الشهر بدل السابع من يناير كما جرت العادة، بعدما وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قانونا ينص على ذلك.

فرانس برس