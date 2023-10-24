أسلوب حياة

أهم 5 حقائق يجب أن تعرفها عن كتابة المحتوى
 
أكتوبر. 24, 2023
رأي: أهم 5 حقائق يجب أن تعرفها عن كتابة المحتوى
إذا كنت ترغب في تقييم كتابة المقالات وفقًا للمعايير، فهذه المقالة مكتوبة لك. وهو يسلط الضوء على 5 حقائق تميز كتابة المقالات ويمكن استخدامها عند إنشاء مقال عالي الجودة.
سارة جونسون
جائزة ساخاروف تكرم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران
 
أكتوبر. 22, 2023
جائزة ساخاروف تكرم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران
منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت العام الماضي وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.
فرانس برس
أوكرانيا تنقل الاحتفال بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر
 
يوليو. 28, 2023
أوكرانيا تنقل الاحتفال بعيد الميلاد إلى 25 ديسمبر
ستحتفل أوكرانيا، اعتبارا من ديسمبر المقبل، بعيد الميلاد في 25 من الشهر بدل السابع من يناير كما جرت العادة، بعدما وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قانونا ينص على ذلك.
فرانس برس
وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن عمر 86 عاما
 
يونيو. 12, 2023
وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن عمر 86 عاما
توفي الاثنين عن 86 عامًا رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الذي أعاد تشكيل المشهد السياسي والثقافي لإيطاليا بينما واجه فضائح قضائية وجنسية.
فرانس برس
امرأة ترتدي لونَي العلم الأوكراني تقتحم السجادة الحمراء في كانّ
 
مايو. 23, 2023
امرأة ترتدي لونَي العلم الأوكراني تقتحم السجادة الحمراء في كانّ
اقتحمت امرأة ترتدي فستاناً بلونَي العلم الأوكراني السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مساء الأحد، ثم سكبت على نفسها سائلاً أحمر يشبه الدماء، قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان.
فرانس برس
السويدية لورين تفوز في مسابقة "يوروفيجن" بأغنية " تاتو" وتحقق رقما قياسيا
 
مايو. 13, 2023
السويدية لورين تفوز في مسابقة "يوروفيجن" بأغنية " تاتو" وتحقق رقما قياسيا
فازت السويد، بفضل المغنية لورين بمسابقة يوروفيجن الغنائية، للمرة السابعة في تاريخها، لتحقق بذلك الرقم القياسي الذي سجلته ايرلندا، إثر حفلة نهائية نظمتها بريطانيا في ليفربول باسم أوكرانيا.
فرانس برس
"يوروفيجن" في أرض "بيتلز": تنافس بين أغنيات عن الحب والسلام
 
مايو. 10, 2023
"يوروفيجن" في أرض "بيتلز": تنافس بين أغنيات عن الحب والسلام
بأغنيات عن الحب والعذاب والسلام، تنافس ممثلو 37 دولة هذه السنة على الفوز بجائزة مسابقة "يوروفيجن" السبت المقبل في ليفربول البريطانية ويسعى هؤلاء إلى انتزاع اللقب الذي حصلت عليه أوكرانيا العام الفائت.
فرانس برس
فنلندا تنال لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة السادسة على التوالي
 
مارس. 20, 2023
فنلندا تنال لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة السادسة على التوالي
نالت فنلندا لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة السادسة على التوالي، في تصنيف يصدر سنوياً بإشراف الأمم المتحدة أشار إلى أنّ التصرفات التي تنمّ عن لطف تزايدت في أوكرانيا رغم الغزو الروسي لأراضيها.
فرانس برس
نجوم العالم يرسلون "الحب" إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب
 
فبراير. 27, 2023
نجوم العالم يرسلون "الحب" إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب
أرسل أكثر من 30 نجمة من بينهم جوليا روبرتس وباربرا سترايسند ومات ديمون يوم الجمعة “حبهم” وصلواتهم إلى أوكرانيا في شريط فيديو بمناسبة الذكرى السنوية للغزو الروسي.
فرانس برس
مهرجان برلين السينمائي يسلط الضوء على مقاومة الأوكرانيين
 
فبراير. 23, 2023
مهرجان برلين السينمائي يسلط الضوء على مقاومة الأوكرانيين
شهدت شاشات مهرجان برلين الدولي للسينما عرضاً لفيلم أوكراني أنتجه يفهين تيتارينكو الذي تطوّع في أجهزة الإسعاف عند الغزو الروسي، وهو يشارك مع مجموعة من مواطنيه المخرجين في البرليناله من خلال أعمال لهم ت
فرانس برس
زيلينسكي يرى في افتتاح مهرجان برلين أن السينما لا يمكن أن تكون محايدة حيال "القتل والإرهاب"
 
فبراير. 17, 2023
زيلينسكي يرى في افتتاح مهرجان برلين أن السينما لا يمكن أن تكون محايدة حيال "القتل والإرهاب"
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها بالفيديو خلال افتتاح الدورة 73 لمهرجان برلين السينمائي الذي قرر تسليط الضوء على الحرب في أوكرانيا، على أن "السينما تستطيع أن تُلهِم وتؤثّر الناس ا
فرانس برس
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس “بينك فلويد” روجر ووترز
 
فبراير. 10, 2023
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس “بينك فلويد” روجر ووترز
ندّد المشارك في تأسيس فرقة الروك “بينك فلويد” روجر ووترز الذي دعته روسيا للتحدث أمام مجلس الأمن بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه انتقد أيضاً الأربعاء جهات “مستفزة” تسببت به، في تصريح أثار حفيظة السلطات ا
AFP
“أوديسا” الأوكرانية ضمن قائمة اليونسكو للتراث المهدد بالانقراض
 
يناير. 26, 2023
“أوديسا” الأوكرانية ضمن قائمة اليونسكو للتراث المهدد بالانقراض
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الأربعاء، إدراج “وسط مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود” إلى قائمة واقع التراث العالمي المهدد بالانقراض. وأضافت أن المنظمة تع
AFP
شون بن يعرض فيلما وثائقيا عن أوكرانيا في مهرجان برلين السينمائي
 
يناير. 24, 2023
شون بن يعرض فيلما وثائقيا عن أوكرانيا في مهرجان برلين السينمائي
تحدد برنامج مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) قبل نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق فعالياته، حسبما أعلنت إدارة المهرجان اليوم الاثنين. ومن المنتظر أن يعرض نجم هوليوود شون بن فيلمه الوثائقي عن أوكراني
Kyiv Post
تهنئة عيد الميلاد من كييف بوست
 
يناير. 6, 2023
تهنئة عيد الميلاد من كييف بوست
تتقدم صحيفة كييف بوست بأجمل التهاني والأماني بمناسبة عيد الميلاد في أوكرانيا، تتمنى السلامة والأمن والازدهار لأوكرانيا والشعب الأوكراني وكل شعوب العالم.
Kyiv Post
فولوديمير زيلينسكي: من ممثل الى قائد عسكري وزعيم سياسي
 
يناير. 2, 2023
فولوديمير زيلينسكي: من ممثل الى قائد عسكري وزعيم سياسي
تحوّل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقميصه القطني الكاكي وملامحه المتعبة ولحيته الخفيفة وإطلالاته الإعلامية المنتظمة إلى رمز يعكس تصميم الأوكرانيين على هزم روسيا بترسانتها العسكرية الضخمة. قبل أس
AFP