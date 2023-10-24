أسلوب حياة
أكتوبر. 24, 2023
إذا كنت ترغب في تقييم كتابة المقالات وفقًا للمعايير، فهذه المقالة مكتوبة لك. وهو يسلط الضوء على 5 حقائق تميز كتابة المقالات ويمكن استخدامها عند إنشاء مقال عالي الجودة.
أكتوبر. 22, 2023
منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت العام الماضي وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.
يوليو. 28, 2023
ستحتفل أوكرانيا، اعتبارا من ديسمبر المقبل، بعيد الميلاد في 25 من الشهر بدل السابع من يناير كما جرت العادة، بعدما وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قانونا ينص على ذلك.
يونيو. 12, 2023
توفي الاثنين عن 86 عامًا رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الذي أعاد تشكيل المشهد السياسي والثقافي لإيطاليا بينما واجه فضائح قضائية وجنسية.
مايو. 23, 2023
اقتحمت امرأة ترتدي فستاناً بلونَي العلم الأوكراني السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مساء الأحد، ثم سكبت على نفسها سائلاً أحمر يشبه الدماء، قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان.
مايو. 13, 2023
فازت السويد، بفضل المغنية لورين بمسابقة يوروفيجن الغنائية، للمرة السابعة في تاريخها، لتحقق بذلك الرقم القياسي الذي سجلته ايرلندا، إثر حفلة نهائية نظمتها بريطانيا في ليفربول باسم أوكرانيا.
مايو. 10, 2023
بأغنيات عن الحب والعذاب والسلام، تنافس ممثلو 37 دولة هذه السنة على الفوز بجائزة مسابقة "يوروفيجن" السبت المقبل في ليفربول البريطانية ويسعى هؤلاء إلى انتزاع اللقب الذي حصلت عليه أوكرانيا العام الفائت.
مارس. 20, 2023
نالت فنلندا لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة السادسة على التوالي، في تصنيف يصدر سنوياً بإشراف الأمم المتحدة أشار إلى أنّ التصرفات التي تنمّ عن لطف تزايدت في أوكرانيا رغم الغزو الروسي لأراضيها.
فبراير. 27, 2023
أرسل أكثر من 30 نجمة من بينهم جوليا روبرتس وباربرا سترايسند ومات ديمون يوم الجمعة “حبهم” وصلواتهم إلى أوكرانيا في شريط فيديو بمناسبة الذكرى السنوية للغزو الروسي.
فبراير. 23, 2023
شهدت شاشات مهرجان برلين الدولي للسينما عرضاً لفيلم أوكراني أنتجه يفهين تيتارينكو الذي تطوّع في أجهزة الإسعاف عند الغزو الروسي، وهو يشارك مع مجموعة من مواطنيه المخرجين في البرليناله من خلال أعمال لهم ت
فبراير. 17, 2023
شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة وجهها بالفيديو خلال افتتاح الدورة 73 لمهرجان برلين السينمائي الذي قرر تسليط الضوء على الحرب في أوكرانيا، على أن "السينما تستطيع أن تُلهِم وتؤثّر الناس ا
فبراير. 10, 2023
ندّد المشارك في تأسيس فرقة الروك “بينك فلويد” روجر ووترز الذي دعته روسيا للتحدث أمام مجلس الأمن بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه انتقد أيضاً الأربعاء جهات “مستفزة” تسببت به، في تصريح أثار حفيظة السلطات ا
يناير. 26, 2023
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الأربعاء، إدراج “وسط مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود” إلى قائمة واقع التراث العالمي المهدد بالانقراض. وأضافت أن المنظمة تع
يناير. 24, 2023
تحدد برنامج مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) قبل نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق فعالياته، حسبما أعلنت إدارة المهرجان اليوم الاثنين. ومن المنتظر أن يعرض نجم هوليوود شون بن فيلمه الوثائقي عن أوكراني
يناير. 6, 2023
تتقدم صحيفة كييف بوست بأجمل التهاني والأماني بمناسبة عيد الميلاد في أوكرانيا، تتمنى السلامة والأمن والازدهار لأوكرانيا والشعب الأوكراني وكل شعوب العالم.
يناير. 2, 2023
تحوّل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بقميصه القطني الكاكي وملامحه المتعبة ولحيته الخفيفة وإطلالاته الإعلامية المنتظمة إلى رمز يعكس تصميم الأوكرانيين على هزم روسيا بترسانتها العسكرية الضخمة. قبل أس