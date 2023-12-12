المجتمع
ديسمبر. 12, 2023
لم يتخيل الحاخام مندل موسكويتز، من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، أن عائلته ستضطر إلى الفرار من حرب ثانية بعد مغادرة أوكرانيا إلى إسرائيل العام الماضي.
نوفمبر. 19, 2023
أعلنت كلّ من كييف وموسكو، إعادة شاب أوكراني يبلغ 17 عاماً إلى بلده، بعدما نُقل من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى روسيا إثر احتلالها من قبل الجيش الروسي في ربيع عام 2022 بعد حصار دامٍ.
نوفمبر. 19, 2023
تعيش تيتيانا كوغوت في بلدة نائية في أوكرانيا لكنّها تملك مجموعة مثيرة للإعجاب من الصور التي تجمعها بقادة غربيين التقتهم خلالها عملها مضيفة في قطار ينقل كبار الشخصيات.
نوفمبر. 10, 2023
"ضاعت طفولتي!" بهذا الكلام المرير تختزل أناستاسيا، الفتاة الأوكرانية البالغة 14 عاماً، حياتها في ظل الحرب في بلادها.
نوفمبر. 7, 2023
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الاثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
أكتوبر. 30, 2023
المدرب "إيلكو" قال إن برنامج التدريب القتالي الأساسي يستمر 32 يوما ويتدرب خلاله المتطوعون على أسلحة يمكن استخدامها في الجبهة.
أكتوبر. 20, 2023
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن رهينتين أميركيتين (أُم وابنتها) كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.
أكتوبر. 16, 2023
تجمّع فلسطينيون من حملة جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح، المنفذ الوحيد الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة، على أمل المغادرة في اتجاه مصر، لكن جواز السفر هذا لم يسعفهم بعد.
سبتمبر. 18, 2023
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه من المقرر أن يتم السماح للاجئين القادمين من أوكرانيا، بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون الحاجة إلى تقديم طلب للجوء.
أغسطس. 9, 2023
قال فريق من الخبراء الدوليين في ملخص لأحدث ما توصلوا إليه من نتائج، إن عدداً كبيراً من الأسرى المحتجزين في مراكز احتجاز مؤقتة بمناطق احتلتها روسيا جنوب أوكرانيا تعرّضوا للتعذيب والانتهاكات الجنسية.
أغسطس. 4, 2023
تجبر السلطات الروسية المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة، على الحصول على الجنسية الروسية وإلا يتم اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم بينها الاحتجاز أو الترحيل، بحسب تقرير أميركي.
يوليو. 11, 2023
انتهت عملية إغاثية طويلة الأمد تُقدم بموجبها مساعدات إلى أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد تفويض لمدة تسعة أشهر.
يونيو. 26, 2023
حذرت منظمة حقوقية الاثنين من أن ربع أطفال العالم سيعانون من الفقر خلال عام 2023 بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة.
يونيو. 18, 2023
قال مسؤولون أوكرانيون إن حصيلة القتلى من الفيضانات التي أعقبت تدمير سد "نوفا كاخوفكا" ارتفعت إلى 16 قتيلاً ، بينما قال مسؤولون روس إن 29 شخصاً قضوا جراء الحادث في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو.
مايو. 26, 2023
قبل فرارها من المنطقة التي كانت تسكنها واحتلتها موسكو، تعرضت فكتوريا لضغوط للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي، وهي وسيلة تستخدمها روسيا لتعزيز قبضتها، لكن أيضا لمحو الهوية الأوكرانية حسب خبراء.
مايو. 10, 2023
قُتل منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا في وكالة فرانس برس أرمان سولدين، الثلاثاء، بقصف قرب تشاسيف يار شرقيّ أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون في الوكالة شهدوا الحادث.