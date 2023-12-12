نوفمبر. 19, 2023

أعلنت كلّ من كييف وموسكو، إعادة شاب أوكراني يبلغ 17 عاماً إلى بلده، بعدما نُقل من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى روسيا إثر احتلالها من قبل الجيش الروسي في ربيع عام 2022 بعد حصار دامٍ.

فرانس برس