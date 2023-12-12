المجتمع

هربًا من إسرائيل أيضًا.. يلجأ اليهود الأوكرانيون إلى المجر
 
ديسمبر. 12, 2023
هربًا من إسرائيل أيضًا.. يلجأ اليهود الأوكرانيون إلى المجر
لم يتخيل الحاخام مندل موسكويتز، من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، أن عائلته ستضطر إلى الفرار من حرب ثانية بعد مغادرة أوكرانيا إلى إسرائيل العام الماضي.
فرانس برس
إعادة شاب أوكراني إلى بلده بعدما نُقل من ماريوبول إلى روسيا
 
نوفمبر. 19, 2023
إعادة شاب أوكراني إلى بلده بعدما نُقل من ماريوبول إلى روسيا
أعلنت كلّ من كييف وموسكو، إعادة شاب أوكراني يبلغ 17 عاماً إلى بلده، بعدما نُقل من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى روسيا إثر احتلالها من قبل الجيش الروسي في ربيع عام 2022 بعد حصار دامٍ.
فرانس برس
تيتيانا كوغوت مضيفة القطار الأوكرانية التي تعمل مع كبار الشخصيات الغربية
 
نوفمبر. 19, 2023
تيتيانا كوغوت مضيفة القطار الأوكرانية التي تعمل مع كبار الشخصيات الغربية
تعيش تيتيانا كوغوت في بلدة نائية في أوكرانيا لكنّها تملك مجموعة مثيرة للإعجاب من الصور التي تجمعها بقادة غربيين التقتهم خلالها عملها مضيفة في قطار ينقل كبار الشخصيات.
فرانس برس
أوكرانيون شباب يشعرون بأن طفولتهم سُلبت ويبحثون عن متنفس في خيرسون
 
نوفمبر. 10, 2023
أوكرانيون شباب يشعرون بأن طفولتهم سُلبت ويبحثون عن متنفس في خيرسون
"ضاعت طفولتي!" بهذا الكلام المرير تختزل أناستاسيا، الفتاة الأوكرانية البالغة 14 عاماً، حياتها في ظل الحرب في بلادها.
فرانس برس
ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة تشدد القيود على المهاجرين
 
نوفمبر. 7, 2023
ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة تشدد القيود على المهاجرين
اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الاثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
فرانس برس
تدريبات مكثفة لمتطوعين في أوكرانيا قبل الالتحاق بجبهات القتال
 
أكتوبر. 30, 2023
تدريبات مكثفة لمتطوعين في أوكرانيا قبل الالتحاق بجبهات القتال
المدرب "إيلكو" قال إن برنامج التدريب القتالي الأساسي يستمر 32 يوما ويتدرب خلاله المتطوعون على أسلحة يمكن استخدامها في الجبهة.
الأناضول
حماس تعلن إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين بعد وساطة قطرية
 
أكتوبر. 20, 2023
حماس تعلن إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين بعد وساطة قطرية
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن رهينتين أميركيتين (أُم وابنتها) كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.
فرانس برس
الانتظار الطويل لفلسطينيين يحملون جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح
 
أكتوبر. 16, 2023
الانتظار الطويل لفلسطينيين يحملون جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح
تجمّع فلسطينيون من حملة جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح، المنفذ الوحيد الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل في قطاع غزة، على أمل المغادرة في اتجاه مصر، لكن جواز السفر هذا لم يسعفهم بعد.
فرانس برس
فون دير لاين: سيُسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون تقديم طلب لجوء
 
سبتمبر. 18, 2023
فون دير لاين: سيُسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون تقديم طلب لجوء
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه من المقرر أن يتم السماح للاجئين القادمين من أوكرانيا، بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون الحاجة إلى تقديم طلب للجوء.
كييف بوست
خبراء دوليون: لجوء القوات الروسية للتعذيب والعنف الجنسي شائع في أوكرانيا
 
أغسطس. 9, 2023
خبراء دوليون: لجوء القوات الروسية للتعذيب والعنف الجنسي شائع في أوكرانيا
قال فريق من الخبراء الدوليين في ملخص لأحدث ما توصلوا إليه من نتائج، إن عدداً كبيراً من الأسرى المحتجزين في مراكز احتجاز مؤقتة بمناطق احتلتها روسيا جنوب أوكرانيا تعرّضوا للتعذيب والانتهاكات الجنسية.
كييف بوست
روسيا تجبر الأوكرانيين في المناطق المحتلة على التخلي عن جنسيتهم
 
أغسطس. 4, 2023
روسيا تجبر الأوكرانيين في المناطق المحتلة على التخلي عن جنسيتهم
تجبر السلطات الروسية المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة، على الحصول على الجنسية الروسية وإلا يتم اتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم بينها الاحتجاز أو الترحيل، بحسب تقرير أميركي.
كييف بوست, فرانس برس
فيتو روسي ضد عمليات نقل المساعدات الانسانية لأربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا
 
يوليو. 11, 2023
فيتو روسي ضد عمليات نقل المساعدات الانسانية لأربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا
انتهت عملية إغاثية طويلة الأمد تُقدم بموجبها مساعدات إلى أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي للاعتراض على تجديد تفويض لمدة تسعة أشهر.
فرانس برس
منظمة غير حكومية: الحرب على أوكرانيا زادت الفقر بين الأطفال في جميع أنحاء العالم
 
يونيو. 26, 2023
منظمة غير حكومية: الحرب على أوكرانيا زادت الفقر بين الأطفال في جميع أنحاء العالم
حذرت منظمة حقوقية الاثنين من أن ربع أطفال العالم سيعانون من الفقر خلال عام 2023 بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة.
فرانس برس
ارتفاع حصيلة قتلى تفجير سد نوفاكاخوفكا جنوب أوكرانيا
 
يونيو. 18, 2023
ارتفاع حصيلة قتلى تفجير سد نوفاكاخوفكا جنوب أوكرانيا
قال مسؤولون أوكرانيون إن حصيلة القتلى من الفيضانات التي أعقبت تدمير سد "نوفا كاخوفكا" ارتفعت إلى 16 قتيلاً ، بينما قال مسؤولون روس إن 29 شخصاً قضوا جراء الحادث في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو.
كييف بوست
جوازات سفر روسية إلزامية لأوكرانيين "لمحو هويتهم"
 
مايو. 26, 2023
جوازات سفر روسية إلزامية لأوكرانيين "لمحو هويتهم"
قبل فرارها من المنطقة التي كانت تسكنها واحتلتها موسكو، تعرضت فكتوريا لضغوط للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي، وهي وسيلة تستخدمها روسيا لتعزيز قبضتها، لكن أيضا لمحو الهوية الأوكرانية حسب خبراء.
فرانس برس
مقتل صحافي في وكالة فرانس برس بقصف روسي شرقيّ أوكرانيا
 
مايو. 10, 2023
مقتل صحافي في وكالة فرانس برس بقصف روسي شرقيّ أوكرانيا
قُتل منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا في وكالة فرانس برس أرمان سولدين، الثلاثاء، بقصف قرب تشاسيف يار شرقيّ أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون في الوكالة شهدوا الحادث.
فرانس برس