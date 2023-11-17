رياضة
نوفمبر. 17, 2023
سيلتقي بطلا العالم للوزن الثقيل في الملاكمة الأوكراني أولكسندر أوسيك مع البريطاني تايسون فيوري للمنافسة على لقب "بطل العالم بلا منازع"، وذلك في مواجهة تاريخية يوم 17 فبراير 2024.
نوفمبر. 7, 2023
يخوض شاختار دانييتسك الأوكراني مباراة بيتية أخرى خارج الديار وذلك حين "يستضيف" برشلونة الإسباني الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
أكتوبر. 19, 2023
اتهم الرئيس الروسي اللجنة الأولمبية الدولية بممارسة ما وصفه بالتمييز العرقي ضد الروس قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس العام 2024.
أكتوبر. 14, 2023
ضمنت منتخبات البرتغال وبلجيكا وفرنسا مقاعدها في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.
أكتوبر. 12, 2023
قررت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس 12 أكتوبر 2023، تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية "بمفعول رسمي) بسبب اعترافها بمنظمات إقليمية من أربع مناطق ضمتها من أوكرانيا.
أغسطس. 20, 2023
فاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد.
يوليو. 29, 2023
أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة الجمعة رفع عقوبة الإيقاف عن الأوكرانية أولها خارلان بعدما استبعدتها من بطولة العالم للمبارزة لعدم مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا، وبالتالي بات بإمكانها خوض المسابقة
يوليو. 13, 2023
بلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا غير المصنفة المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-3 و6-3 الخميس في نصف النهائي.
يوليو. 12, 2023
ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة من الكازخستانية إيلينا ريباكينا وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الأربعاء في ربع النهائي.
يوليو. 11, 2023
خرجت المصنفة أولى عالميًا البولندية ايغا شفيونتيك من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بسقوطها أمام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا
يونيو. 23, 2023
أيد مجلس أوروبا فرض حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا في الأولمبياد.
يونيو. 1, 2023
في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية اليومية، انتقد البولنديون أيضًا الهيئات الحاكمة للتنس، قائلاً إنهم فشلوا في توفير القيادة بشأن قضية مواجهة اللاعبين الأوكرانيين للروس في الملعب.
مايو. 29, 2023
توجت اللاعبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بلقب بطولة ستراسبورغ للتنس، بفوزها على الروسية آنا بلينكوفا 6 ـ 2 و6 ـ 3 وعشية انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
مايو. 3, 2023
أعلن الاتحاد الأوكراني للجودو الإثنين انسحابه من بطولة العالم على خلفية مشاركة رياضيين روس وبيلاروس. حيث ستغيب داريا بيلوديد، بطلة العالم مرتين في وزن -48 كيلوغراماً (2018 و2019).
أبريل. 19, 2023
تجاوز ريال مدريد حامل اللقب منافسه تشيلسي، ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا ، حيث ضمنت ثنائية الفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج، ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في المباراتين.
أبريل. 11, 2023
فقدت الرياضة الأوكرانية نجماً آخر بعد إعلان وفاة الدراج كوستيا دينيكا، في قصف روسي على مدينة باخموت، ليضاف البطل الشهير إلى قائمة كبيرة من الرياضيين الذين لقوا حتفهم منذ بداية السنة.