رياضة

فيوري وأوسيك وجها لوجه في نزال ملاكمة تاريخي بالسعودية
 
نوفمبر. 17, 2023
فيوري وأوسيك وجها لوجه في نزال ملاكمة تاريخي بالسعودية
سيلتقي بطلا العالم للوزن الثقيل في الملاكمة الأوكراني أولكسندر أوسيك مع البريطاني تايسون فيوري للمنافسة على لقب "بطل العالم بلا منازع"، وذلك في مواجهة تاريخية يوم 17 فبراير 2024.
فرانس برس
شاختار يواجه برشلونة في دوري أبطال أوروبا لإظهار "أن أوكرانيا على قيد الحياة"
 
نوفمبر. 7, 2023
شاختار يواجه برشلونة في دوري أبطال أوروبا لإظهار "أن أوكرانيا على قيد الحياة"
يخوض شاختار دانييتسك الأوكراني مباراة بيتية أخرى خارج الديار وذلك حين "يستضيف" برشلونة الإسباني الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
فرانس برس
بوتين يتّهم الأولمبية الدولية بـ”التمييز العرقي” ضد الروس
 
أكتوبر. 19, 2023
بوتين يتّهم الأولمبية الدولية بـ”التمييز العرقي” ضد الروس
اتهم الرئيس الروسي اللجنة الأولمبية الدولية بممارسة ما وصفه بالتمييز العرقي ضد الروس قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس العام 2024.
فرانس برس
منتخبات البرتغال وبلجيكا وفرنسا تضمن تأهلها لنهائيات كأس أوروبا
 
أكتوبر. 14, 2023
منتخبات البرتغال وبلجيكا وفرنسا تضمن تأهلها لنهائيات كأس أوروبا
ضمنت منتخبات البرتغال وبلجيكا وفرنسا مقاعدها في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.
فرانس برس, كييف بوست
تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية "بمفعول فوري"
 
أكتوبر. 12, 2023
تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية "بمفعول فوري"
قررت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس 12 أكتوبر 2023، تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية "بمفعول رسمي) بسبب اعترافها بمنظمات إقليمية من أربع مناطق ضمتها من أوكرانيا.
فرانس برس
إسبانيا تتغلب على إنكلترا بالنهائي وتحرز لقب كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها
 
أغسطس. 20, 2023
إسبانيا تتغلب على إنكلترا بالنهائي وتحرز لقب كأس العالم للسيدات لأول مرة في تاريخها
فاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنجليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد.
فرانس برس
الاتحاد الدولي يرفع عقوبة الايقاف عن الأوكرانية خارلان
 
يوليو. 29, 2023
الاتحاد الدولي يرفع عقوبة الايقاف عن الأوكرانية خارلان
أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة الجمعة رفع عقوبة الإيقاف عن الأوكرانية أولها خارلان بعدما استبعدتها من بطولة العالم للمبارزة لعدم مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا، وبالتالي بات بإمكانها خوض المسابقة
فرانس برس
سفيتولينا تخرج من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام التشيكية فوندروشوفا
 
يوليو. 13, 2023
سفيتولينا تخرج من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام التشيكية فوندروشوفا
بلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا غير المصنفة المباراة النهائية من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-3 و6-3 الخميس في نصف النهائي.
فرانس برس
التونسية أنس جابر "تثأر" من إيلينا ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون
 
يوليو. 12, 2023
التونسية أنس جابر "تثأر" من إيلينا ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون
ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة من الكازخستانية إيلينا ريباكينا وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الأربعاء في ربع النهائي.
كييف بوست
بطولة ويمبلدون: الأوكرانية سفيتولينا تخرج المصفنة أولى شفيونتيك من ربع النهائي
 
يوليو. 11, 2023
بطولة ويمبلدون: الأوكرانية سفيتولينا تخرج المصفنة أولى شفيونتيك من ربع النهائي
خرجت المصنفة أولى عالميًا البولندية ايغا شفيونتيك من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بسقوطها أمام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا
فرانس برس
مجلس أوروبا يطالب بحظر مشاركة رياضي روسيا وبيلاروسيا في الأولمبياد
 
يونيو. 23, 2023
مجلس أوروبا يطالب بحظر مشاركة رياضي روسيا وبيلاروسيا في الأولمبياد
أيد مجلس أوروبا فرض حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروسيا في الأولمبياد.
فرانس برس
بطلة بطولة فرنسا المفتوحة: حرب أوكرانيا تسببت في "فوضى" في عالم الرياضة
 
يونيو. 1, 2023
بطلة بطولة فرنسا المفتوحة: حرب أوكرانيا تسببت في "فوضى" في عالم الرياضة
في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية اليومية، انتقد البولنديون أيضًا الهيئات الحاكمة للتنس، قائلاً إنهم فشلوا في توفير القيادة بشأن قضية مواجهة اللاعبين الأوكرانيين للروس في الملعب.
فرانس برس
الأوكرانية سفيتولينا تتوج ببطولة ستراسبورغ للتنس على حساب لاعبة روسية
 
مايو. 29, 2023
الأوكرانية سفيتولينا تتوج ببطولة ستراسبورغ للتنس على حساب لاعبة روسية
توجت اللاعبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بلقب بطولة ستراسبورغ للتنس، بفوزها على الروسية آنا بلينكوفا 6 ـ 2 و6 ـ 3 وعشية انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى.
فرانس برس
أوكرانيا تنسحب من بطولة العالم للجودو في قطر بسبب تواجد جنود روس
 
مايو. 3, 2023
أوكرانيا تنسحب من بطولة العالم للجودو في قطر بسبب تواجد جنود روس
أعلن الاتحاد الأوكراني للجودو الإثنين انسحابه من بطولة العالم على خلفية مشاركة رياضيين روس وبيلاروس. حيث ستغيب داريا بيلوديد، بطلة العالم مرتين في وزن -48 كيلوغراماً (2018 و2019).
فرانس برس
ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي يبلغان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
 
أبريل. 19, 2023
ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي يبلغان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تجاوز ريال مدريد حامل اللقب منافسه تشيلسي، ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا ، حيث ضمنت ثنائية الفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج، ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في المباراتين.
فرانس برس
أوكرانيا تفقد دراجاً شهيراً في قصف روسي
 
أبريل. 11, 2023
أوكرانيا تفقد دراجاً شهيراً في قصف روسي
فقدت الرياضة الأوكرانية نجماً آخر بعد إعلان وفاة الدراج كوستيا دينيكا، في قصف روسي على مدينة باخموت، ليضاف البطل الشهير إلى قائمة كبيرة من الرياضيين الذين لقوا حتفهم منذ بداية السنة.
فرانس برس