أبريل. 19, 2023

تجاوز ريال مدريد حامل اللقب منافسه تشيلسي، ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا ، حيث ضمنت ثنائية الفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج، ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في المباراتين.

فرانس برس