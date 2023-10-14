تكنولوجيا

الفضاء السيبراني ساحة معركة أخرى بين إسرائيل وحماس
 
أكتوبر. 14, 2023
الفضاء السيبراني ساحة معركة أخرى بين إسرائيل وحماس
لا تدور الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على الأرض فقط بل في العالم الافتراضي أيضا مع تكثف الهجمات الإلكترونية منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر من دون حصول قرصنة واسعة حتى الآن، بحسب خبراء.
فرانس برس
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على "ميتا" مالكة فيس بوك لانتهاكها قواعد الخصوصية
 
مايو. 23, 2023
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على "ميتا" مالكة فيس بوك لانتهاكها قواعد الخصوصية
فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية غرامة مالية قياسية على شركة "ميتا"، المالكة لفيس بوك بلغت 1,2 مليار يورو، لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها في أوروبا، ونقلها إلى الولايات المتحدة.
فرانس برس
هجوم إلكتروني يستهدف موقع الفاتيكان على الإنترنت
 
ديسمبر. 1, 2022
هجوم إلكتروني يستهدف موقع الفاتيكان على الإنترنت
تعذر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للفاتيكان مساء الأربعاء بسبب “محاولات غير عادية للوصول إليه”، كما أعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، في هجوم إلكتروني على الأرجح نسبه سفير أوكرانيا إلى روسيا. وقال
AFP
الحرب السيبرانية تنتشر في أوكرانيا.. لكن التأثير يبقى في الظل
 
سبتمبر. 28, 2022
الحرب السيبرانية تنتشر في أوكرانيا.. لكن التأثير يبقى في الظل
يتم نشر عمليات القرصنة وتخريب الشبكات وحملات الحرب الإلكترونية الأخرى بشكل مكثف من كلا الجانبين مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا ، على الرغم من أن العمليات السرية لم تثبت أنها حاسمة في ساحة المعركة –
AFP
نحو بناء مصنع بايرقدار للطائرات بدون طيار في أوكرانيا
 
أغسطس. 9, 2022
نحو بناء مصنع بايرقدار للطائرات بدون طيار في أوكرانيا
أصبحت طائرات بيرقدار التركية بدون طيار رمزًا للقتال الناجح ضد المعتدي الروسي، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تصور طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار وهي تدمر الآليات
Kyiv Post
الحكومة الأوكرانية تمنح كييف بوست نظام سبيس إكس ستارلينك
 
يوليو. 14, 2022
الحكومة الأوكرانية تمنح كييف بوست نظام سبيس إكس ستارلينك
اختارت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية صحيفة كييف بوست Kyiv Post لتكون أول وسيلة إعلام إخبارية باللغة الإنجليزية في أوكرانيا يتلقى نظام القمر الصناعي Space X Starlink المطلوب للمساعدة في ضمان استمرار ت
Kyiv Post
أوكرانيا تخطط لتصبح الدولة “الأكثر رقمية” في العالم
 
يوليو. 5, 2022
أوكرانيا تخطط لتصبح الدولة “الأكثر رقمية” في العالم
طورت القيادة الأوكرانية خطة ستسمح للدولة بالعمل حتى في أكثر الظروف غير المواتية: خطة لتحويل جميع خدمات الدولة إلى تنسيق رقمي بمساعدة التقنيات الحديثة. أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي عن خط
AFP
الحرب في أوكرانيا: هناك تطبيق لذلك exclusive
 
يونيو. 20, 2022
رأي: الحرب في أوكرانيا: هناك تطبيق لذلك
مع كل حرب ، يظهر جدل كلاسيكي من جديد: هل التكنولوجيا الفائقة عامل حاسم للنصر وإلى أي درجة؟ في حالة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، وهو الآن في شهره الرابع ، فإنه سؤال مؤثر بشكل خاص. بالنسبة لي،  تم ال
Pete Shmigel
سباق تكنولوجي مع الزمن لحفظ المباني الأثرية الأوكرانية في الذاكرة الثقافية
 
مايو. 30, 2022
سباق تكنولوجي مع الزمن لحفظ المباني الأثرية الأوكرانية في الذاكرة الثقافية
 يستخدم مهندسون أوكرانيون المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد وتقنيات متطورة لتصوير الأبنية الأثرية التي خرقتها قذائف وصواريخ الحرب، و”تسجيلها” وإعادة بنائها افتراضيا، في محاولة لحفظ الذاكرة الثقافية لبلادهم
AFP
شركة “دي جيه أي” الصينية أكبر منتج للطائرات المُسيّرة في العالم توقف أعمالها في روسيا وأوكرانيا
 
أبريل. 27, 2022
شركة “دي جيه أي” الصينية أكبر منتج للطائرات المُسيّرة في العالم توقف أعمالها في روسيا وأوكرانيا
قالت شركة”دي جيه أي تكنولوجي” DJI الصينية لصناعة الطائرات بدون طيار إنها ستوقف جميع العمليات التجارية في روسيا وأوكرانيا مؤقتًا ، في تعليق علني نادر من قبل شركة صينية منذ غزو موسكو لجارتها. تعرضت روسي
AFP
أوكرانيون هواة يصنعون طائرات مسيّرة تغيّر المعادلة في ميدان الحرب
 
أبريل. 3, 2022
أوكرانيون هواة يصنعون طائرات مسيّرة تغيّر المعادلة في ميدان الحرب
في موقع سري في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، يعمل هواة بحماس على صنع طائرات مسيّرات فتّاكة مخصّصة للاستعمال على جبهات القتال مع روسيا. على طاولة كبيرة مزدحمة بالقطع، يتربّع هيكل طائرة مسيّرة محاطا بكمّ
AFP
وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا تطلق صندوق “الحقيقة” لمواجهة الأكاذيب الروسية
 
أبريل. 1, 2022
وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا تطلق صندوق “الحقيقة” لمواجهة الأكاذيب الروسية
أعلنت وزارة التحول الرقمي وكلية كييف للاقتصاد وبعض أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية عن إطلاق صندوق “الحقيقة” بهدف محاربة المعلومات المضللة حول الحرب في أوكرانيا. الصندوق سيعمل على مكافحة الأخ
Kyiv Post
الرئيس التنفيذي لوادي السيليكون يتحدث عن ثلاث سنوات من التواجد في أوكرانيا exclusive
 
فبراير. 11, 2022
رأي: الرئيس التنفيذي لوادي السيليكون يتحدث عن ثلاث سنوات من التواجد في أوكرانيا
في مارس 2019 كانت المرة الأولى التي زرت فيها العاصمة الأوكرانية كييف  حيث تلقيت دعوة من فريق الإدارة لإلقاء نظرة على مشروع UNIT.City واتخاذ قرار نهائي بشأن الانضمام لهذا المشروع من عدمه. وقبل الحصول ع
Dominique Piotet