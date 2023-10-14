أكتوبر. 14, 2023

لا تدور الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على الأرض فقط بل في العالم الافتراضي أيضا مع تكثف الهجمات الإلكترونية منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر من دون حصول قرصنة واسعة حتى الآن، بحسب خبراء.

فرانس برس