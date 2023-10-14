تكنولوجيا
أكتوبر. 14, 2023
لا تدور الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على الأرض فقط بل في العالم الافتراضي أيضا مع تكثف الهجمات الإلكترونية منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر من دون حصول قرصنة واسعة حتى الآن، بحسب خبراء.
مايو. 23, 2023
فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية غرامة مالية قياسية على شركة "ميتا"، المالكة لفيس بوك بلغت 1,2 مليار يورو، لعدم توفيرها الحماية الكافية لبيانات مستخدميها في أوروبا، ونقلها إلى الولايات المتحدة.
ديسمبر. 1, 2022
تعذر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للفاتيكان مساء الأربعاء بسبب “محاولات غير عادية للوصول إليه”، كما أعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، في هجوم إلكتروني على الأرجح نسبه سفير أوكرانيا إلى روسيا. وقال
سبتمبر. 28, 2022
يتم نشر عمليات القرصنة وتخريب الشبكات وحملات الحرب الإلكترونية الأخرى بشكل مكثف من كلا الجانبين مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا ، على الرغم من أن العمليات السرية لم تثبت أنها حاسمة في ساحة المعركة –
أغسطس. 9, 2022
أصبحت طائرات بيرقدار التركية بدون طيار رمزًا للقتال الناجح ضد المعتدي الروسي، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تصور طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار وهي تدمر الآليات
يوليو. 14, 2022
اختارت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية صحيفة كييف بوست Kyiv Post لتكون أول وسيلة إعلام إخبارية باللغة الإنجليزية في أوكرانيا يتلقى نظام القمر الصناعي Space X Starlink المطلوب للمساعدة في ضمان استمرار ت
يوليو. 5, 2022
طورت القيادة الأوكرانية خطة ستسمح للدولة بالعمل حتى في أكثر الظروف غير المواتية: خطة لتحويل جميع خدمات الدولة إلى تنسيق رقمي بمساعدة التقنيات الحديثة. أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي عن خط
يونيو. 20, 2022
مع كل حرب ، يظهر جدل كلاسيكي من جديد: هل التكنولوجيا الفائقة عامل حاسم للنصر وإلى أي درجة؟ في حالة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا ، وهو الآن في شهره الرابع ، فإنه سؤال مؤثر بشكل خاص. بالنسبة لي، تم ال
مايو. 30, 2022
يستخدم مهندسون أوكرانيون المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد وتقنيات متطورة لتصوير الأبنية الأثرية التي خرقتها قذائف وصواريخ الحرب، و”تسجيلها” وإعادة بنائها افتراضيا، في محاولة لحفظ الذاكرة الثقافية لبلادهم
أبريل. 27, 2022
قالت شركة”دي جيه أي تكنولوجي” DJI الصينية لصناعة الطائرات بدون طيار إنها ستوقف جميع العمليات التجارية في روسيا وأوكرانيا مؤقتًا ، في تعليق علني نادر من قبل شركة صينية منذ غزو موسكو لجارتها. تعرضت روسي
أبريل. 3, 2022
في موقع سري في مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، يعمل هواة بحماس على صنع طائرات مسيّرات فتّاكة مخصّصة للاستعمال على جبهات القتال مع روسيا. على طاولة كبيرة مزدحمة بالقطع، يتربّع هيكل طائرة مسيّرة محاطا بكمّ
أبريل. 1, 2022
أعلنت وزارة التحول الرقمي وكلية كييف للاقتصاد وبعض أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية عن إطلاق صندوق “الحقيقة” بهدف محاربة المعلومات المضللة حول الحرب في أوكرانيا. الصندوق سيعمل على مكافحة الأخ
فبراير. 11, 2022
في مارس 2019 كانت المرة الأولى التي زرت فيها العاصمة الأوكرانية كييف حيث تلقيت دعوة من فريق الإدارة لإلقاء نظرة على مشروع UNIT.City واتخاذ قرار نهائي بشأن الانضمام لهذا المشروع من عدمه. وقبل الحصول ع