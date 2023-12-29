أوكرانيا
ديسمبر. 29, 2023
دوّت انفجارات صباح الجمعة في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا.
ديسمبر. 25, 2023
أعلنت أوكرانيا الأحد فتح معبر حدودي مع بولندا بعد يومين على اجتماع في كييف بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لحل المشكلة.
ديسمبر. 25, 2023
أقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد الأحد بينما احتفلوا بالمناسبة في 25 ديسمبر للمرة الأولى عوضا عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.
ديسمبر. 23, 2023
صرح وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي خلال زيارة إلى كييف الجمعة أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد الغزو الروسي.
ديسمبر. 19, 2023
يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحافة الثلاثاء في نهاية عام اتسم بتبدد الأمل في نجاح هجوم مضاد واسع النطاق وبتراجع للدعم الغربي وزيادة الضغط الروسي على الجبهة.
ديسمبر. 18, 2023
عاودت شركات النقل البولندية الاثنين إغلاق أكبر معبر حدودي للشحن مع أوكرانيا، مطالبة بإعادة العمل بالنظام الأوروبي القاضي بمنح تصاريح لشركات النقل الأوكرانية التي ترسل شاحنات إلى بولندا.
ديسمبر. 18, 2023
أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن "في وضعية تشغيل".
ديسمبر. 17, 2023
بدلاً من سماع أزيز الرصاص ودويّ القذائف، أنصت الأوكراني أولكسندر إلى الألحان في حفلة موسيقية خلال مَأْذونيَّته الصحيَّة، عزف فيها جنود لرفقاء السلاح، بالقرب من جبهة القتال ضد القوات الروسية.
ديسمبر. 15, 2023
تعهد القادة الأوروبيون الجمعة مواصلة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن تمسك المجر بقيادة فيكتور أوربان بتعطيل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خلال قمة جديدة مطلع عام 2024.
ديسمبر. 15, 2023
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أنّ الاتحاد الأوروبي سيجد حلّاً لمساعدة أوكرانيا، وذلك بعدما عرقلت المجر الخميس تمويلاً بقيمة 50 مليار يورو لكييف.
ديسمبر. 14, 2023
يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بزيارة مفاجئة لألمانيا في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة اليها في وجه الهجوم الروسي.
ديسمبر. 12, 2023
أعلن جهاز الأمن الأوكراني الثلاثاء أنه يحقق في هجوم أدّى إلى أعطال واسعة النطاق في شبكتَي الاتصالات والانترنت لأكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar موجها اصابع الاتهام الى روسيا.
ديسمبر. 12, 2023
أعلنت أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar أن عملية قرصنة كبيرة تسببت بأعطال واسعة النطاق في شبكتها للاتصالات والانترنت صباح الثلاثاء.
ديسمبر. 12, 2023
أعلن وزير الخارجية الأوكراني أنّه أجرى في بروكسل الإثنين محادثات "صريحة" مع نظيره المجري في إطار مساعي كييف لإقناع بودابست بالتخلّي عن معارضتها لفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد الأوروبي.
ديسمبر. 11, 2023
حذّرت أوكرانيا من "عواقب وخيمة" في حال فشل قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة يعقدونها هذا الأسبوع، في الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل.
ديسمبر. 11, 2023
قبل ثلاثة أيام من قمة أوروبية حاسمة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تشعر أوكرانيا بالقلق من احتمال عدم توصل الدول ال27 إلى توافق في هذا الشأن بسبب معارضة بلد واحد هو المجر.