أوكرانيا

انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا
 
ديسمبر. 29, 2023
انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا
دوّت انفجارات صباح الجمعة في كييف، حسبما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن في انحاء أوكرانيا.
فرانس برس
أوكرانيا تعلن فتح معبر حدودي بعد إنهاء سائقي شاحنات بولنديين إغلاقه
 
ديسمبر. 25, 2023
أوكرانيا تعلن فتح معبر حدودي بعد إنهاء سائقي شاحنات بولنديين إغلاقه
أعلنت أوكرانيا الأحد فتح معبر حدودي مع بولندا بعد يومين على اجتماع في كييف بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لحل المشكلة.
فرانس برس
أوكرانيا تحيي عيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى في تكريس لابتعادها عن موسكو
 
ديسمبر. 25, 2023
أوكرانيا تحيي عيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى في تكريس لابتعادها عن موسكو
أقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد الأحد بينما احتفلوا بالمناسبة في 25 ديسمبر للمرة الأولى عوضا عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.
فرانس برس
بولندا تؤكد أنها تقف مع أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد روسيا
 
ديسمبر. 23, 2023
بولندا تؤكد أنها تقف مع أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد روسيا
صرح وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي خلال زيارة إلى كييف الجمعة أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد الغزو الروسي.
فرانس برس
زيلينسكي يتحدث للصحافيين وسط تزايد الضغوط على الجبهة وتراجع الدعم
 
ديسمبر. 19, 2023
زيلينسكي يتحدث للصحافيين وسط تزايد الضغوط على الجبهة وتراجع الدعم
يتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحافة الثلاثاء في نهاية عام اتسم بتبدد الأمل في نجاح هجوم مضاد واسع النطاق وبتراجع للدعم الغربي وزيادة الضغط الروسي على الجبهة.
كييف بوست
شركات النقل البولندية تعاود إغلاق معبر حدودي رئيسي مع أوكرانيا
 
ديسمبر. 18, 2023
شركات النقل البولندية تعاود إغلاق معبر حدودي رئيسي مع أوكرانيا
عاودت شركات النقل البولندية الاثنين إغلاق أكبر معبر حدودي للشحن مع أوكرانيا، مطالبة بإعادة العمل بالنظام الأوروبي القاضي بمنح تصاريح لشركات النقل الأوكرانية التي ترسل شاحنات إلى بولندا.
فرانس برس
الاستخبارات الأوكرانية تعلن العثور على جهاز تنصّت في مقر لرئاسة الأركان
 
ديسمبر. 18, 2023
الاستخبارات الأوكرانية تعلن العثور على جهاز تنصّت في مقر لرئاسة الأركان
أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أنها عثرت على جهاز تنصّت في مقر لرئيس الأركان فاليري زالوجني، موضحة أن الجهاز لم يكن "في وضعية تشغيل".
كييف بوست
الموسيقى وسيلة لجعل العسكريين الأوكرانيين ينسون الخنادق
 
ديسمبر. 17, 2023
الموسيقى وسيلة لجعل العسكريين الأوكرانيين ينسون الخنادق
بدلاً من سماع أزيز الرصاص ودويّ القذائف، أنصت الأوكراني أولكسندر إلى الألحان في حفلة موسيقية خلال مَأْذونيَّته الصحيَّة، عزف فيها جنود لرفقاء السلاح، بالقرب من جبهة القتال ضد القوات الروسية.
فرانس برس
الاتحاد الأوروبي يلتزم مواصلة دعم أوكرانيا رغم تعطيل المجر حزمة مساعدات
 
ديسمبر. 15, 2023
الاتحاد الأوروبي يلتزم مواصلة دعم أوكرانيا رغم تعطيل المجر حزمة مساعدات
تعهد القادة الأوروبيون الجمعة مواصلة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن تمسك المجر بقيادة فيكتور أوربان بتعطيل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خلال قمة جديدة مطلع عام 2024.
فرانس برس
فون دير لاين تؤكد أنّ الاتحاد الأوروبي سيجد حلّا لمساعدة أوكرانيا بعد الاعتراض المجري
 
ديسمبر. 15, 2023
فون دير لاين تؤكد أنّ الاتحاد الأوروبي سيجد حلّا لمساعدة أوكرانيا بعد الاعتراض المجري
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة أنّ الاتحاد الأوروبي سيجد حلّاً لمساعدة أوكرانيا، وذلك بعدما عرقلت المجر الخميس تمويلاً بقيمة 50 مليار يورو لكييف.
فرانس برس
زيلينسكي يقوم بزيارة مفاجئة لألمانيا
 
ديسمبر. 14, 2023
زيلينسكي يقوم بزيارة مفاجئة لألمانيا
يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بزيارة مفاجئة لألمانيا في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة اليها في وجه الهجوم الروسي.
فرانس برس
أوكرانيا تفتح تحقيقا في تعطّل خدمات أكبر شركة اتصالات خلوية وتشتبه بضلوع روسيا
 
ديسمبر. 12, 2023
أوكرانيا تفتح تحقيقا في تعطّل خدمات أكبر شركة اتصالات خلوية وتشتبه بضلوع روسيا
أعلن جهاز الأمن الأوكراني الثلاثاء أنه يحقق في هجوم أدّى إلى أعطال واسعة النطاق في شبكتَي الاتصالات والانترنت لأكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar موجها اصابع الاتهام الى روسيا.
كييف بوست
أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا تعلن تعطّل خدماتها بسبب عملية "قرصنة كبيرة"
 
ديسمبر. 12, 2023
أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا تعلن تعطّل خدماتها بسبب عملية "قرصنة كبيرة"
أعلنت أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar أن عملية قرصنة كبيرة تسببت بأعطال واسعة النطاق في شبكتها للاتصالات والانترنت صباح الثلاثاء.
فرانس برس
محادثات "صريحة" بين وزيري خارجية أوكرانيا والمجر في بروكسل
 
ديسمبر. 12, 2023
محادثات "صريحة" بين وزيري خارجية أوكرانيا والمجر في بروكسل
أعلن وزير الخارجية الأوكراني أنّه أجرى في بروكسل الإثنين محادثات "صريحة" مع نظيره المجري في إطار مساعي كييف لإقناع بودابست بالتخلّي عن معارضتها لفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد الأوروبي.
فرانس برس
أوكرانيا تحذّر من "عواقب وخيمة" في حال انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن عضويتها
 
ديسمبر. 11, 2023
أوكرانيا تحذّر من "عواقب وخيمة" في حال انقسام الاتحاد الأوروبي بشأن عضويتها
حذّرت أوكرانيا من "عواقب وخيمة" في حال فشل قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة يعقدونها هذا الأسبوع، في الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل.
فرانس برس
أوكرانيا قلقة على مستقبلها الأوروبي في قمة دول الاتحاد
 
ديسمبر. 11, 2023
أوكرانيا قلقة على مستقبلها الأوروبي في قمة دول الاتحاد
قبل ثلاثة أيام من قمة أوروبية حاسمة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تشعر أوكرانيا بالقلق من احتمال عدم توصل الدول ال27 إلى توافق في هذا الشأن بسبب معارضة بلد واحد هو المجر.
فرانس برس