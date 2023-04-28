عاجل

قتلى وجرحي في هجوم صاروخي روسي واسع على أوكرانيا ليلة الجمعة عاجل
 
أبريل. 28, 2023
قتلى وجرحي في هجوم صاروخي روسي واسع على أوكرانيا ليلة الجمعة
لقي مايزيد عن خمسة مواطنين أوكرانيين مصرعهم في حصيلة هجوم روسي بالصواريخ على مناطق في أوكرانيا ليلة الجمعة.
كييف بوست
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين روسيا بشأن أطفال أوكرانيا المرحلين عاجل
 
أبريل. 4, 2023
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين روسيا بشأن أطفال أوكرانيا المرحلين
يدين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترحيل روسيا للأطفال والمدنيين الأوكرانيين ، لكن الصين تصوت ضد ذلك.
فرانس برس
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين على خلفية جرائم حرب في أوكرانيا عاجل
 
مارس. 17, 2023
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين على خلفية جرائم حرب في أوكرانيا
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 17 مارس 2023 إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
فرانس برس
بولندا ستُسلم أوكرانيا أربع طائرات "ميغ-29" عاجل
 
مارس. 16, 2023
بولندا ستُسلم أوكرانيا أربع طائرات "ميغ-29"
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس، أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز "ميغ- 29" خلال الأيام المقبلة.
فرانس برس
مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في قصف روسي على خيرسون عاجل
 
مارس. 11, 2023
مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في قصف روسي على خيرسون
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب اثنان آخران، في ضربة روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات السبت.
فرانس برس
رئيسة البرلمان الأوروبي تحث على محادثات عضوية أوكرانيا هذا العام عاجل
 
مارس. 4, 2023
رئيسة البرلمان الأوروبي تحث على محادثات عضوية أوكرانيا هذا العام
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، السبت 4 مارس 2023، خلال زيارة لأوكرانيا، إلى السماح للبلاد ببدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام.
فرانس برس
روسيا تشن هجوماً قاتلاً على خيرسون جنوب أوكرانيا عاجل
 
فبراير. 21, 2023
روسيا تشن هجوماً قاتلاً على خيرسون جنوب أوكرانيا
بينما كان بوتين يلقي خطابه، قصفت قوات الاحتلال الروسية مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 اشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.
كييف بوست
روسيا تصعد من هجماتها في جنوب وشرق أوكرانيا عاجل
 
فبراير. 10, 2023
روسيا تصعد من هجماتها في جنوب وشرق أوكرانيا
قصفت قوات روسية البنى التحتية الحيوية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وشنت عدة ضربات على البنية التحتية للطاقة في زابوريجيا في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث صعدت موسكو هجماتها في جنوب وشرق أوك
Kyiv Post
زلزال مدمر يودي بحياة نحو 1300 شخص وآلاف الجرحى في سوريا وتركيا عاجل
 
فبراير. 6, 2023
زلزال مدمر يودي بحياة نحو 1300 شخص وآلاف الجرحى في سوريا وتركيا
ضرب زلزال بقوّة 7.8 درجات الإثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة مسفراً عن مقتل 500 شخص على الأقلّ في البلدين فضلاً عن أضرار جسيمة استناداً إلى حصيلة غير نهائية. وقتل أكثر من 400 شخص على الأقل وأصيب المئا
AFP
إصابة موظف بسفارة أوكرانيا في مدريد برسالة “مفخخة” عاجل
 
نوفمبر. 30, 2022
إصابة موظف بسفارة أوكرانيا في مدريد برسالة “مفخخة”
أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة اليوم (الأربعاء)، بانفجار داخل السفارة فيما كانت «تتعامل مع رسالة»، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية. وأوضح المصدر في رسالة أن «الشرطة الوطني
AFP
البنتاغون يعقد اجتماعا حول سقوط صواريخ في بولندا عاجل
 
نوفمبر. 15, 2022
البنتاغون يعقد اجتماعا حول سقوط صواريخ في بولندا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة “على علم” بالتقارير التي تفيد بسقوط صاروخين روسيين في بولندا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو). وشدد رايد
AFP
روسيا تهاجم أوكرانيا بحوالي 100 صاروخ عاجل
 
نوفمبر. 15, 2022
روسيا تهاجم أوكرانيا بحوالي 100 صاروخ
أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، أن القوات الروسية أطلقت حوالي 100 صاروخ على البلاد، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. وقال إيغنات للتليفزيون ال
AFP
بوتين يعلن فرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية المحتلة عاجل
 
أكتوبر. 19, 2022
بوتين يعلن فرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية المحتلة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، فرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية ضمتها بلاده من جانب واحد وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وفي تصريحات متلفزة أمام مجلس الأمن القومي في
AFP
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعترف بنظام بوتين في روسيا باعتباره نظامًا إرهابيًا عاجل
 
أكتوبر. 13, 2022
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعترف بنظام بوتين في روسيا باعتباره نظامًا إرهابيًا
صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الخميس ، 13 أكتوبر ، على تبني قرار بشأن الاعتراف بنظام فلاديمير بوتين في روسيا باعتباره نظامًا إرهابيًا ، كما قال النائب الأوكراني وعضو الوفد الأوكراني إلى P أ
Kyiv Post
إطلاق سراح 215 من المدافعين عن آزوفستال من الأسر الروسي عاجل
 
سبتمبر. 22, 2022
إطلاق سراح 215 من المدافعين عن آزوفستال من الأسر الروسي
أعلنت أوكرانيا يوم الأربعاء عن تبادل رقم قياسي بلغ 215 جنديًا مسجونًا مع روسيا ، بما في ذلك المقاتلون الذين قادوا الدفاع عن مصانع الصلب في ماريوبول بـ آزوفستال التي أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية. وق
AFP
وزير الدفاع الروسي: التعبئة الجزئية ستشمل استدعاء 300 ألف جندي من الاحتياط عاجل
 
سبتمبر. 21, 2022
وزير الدفاع الروسي: التعبئة الجزئية ستشمل استدعاء 300 ألف جندي من الاحتياط
وجه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، كلمة اليوم الأربعاء، بشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد، مؤكدا أن التعبئة الجزئية ستشمل استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط
AFP