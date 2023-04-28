فبراير. 10, 2023

قصفت قوات روسية البنى التحتية الحيوية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وشنت عدة ضربات على البنية التحتية للطاقة في زابوريجيا في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث صعدت موسكو هجماتها في جنوب وشرق أوك

Kyiv Post