عاجل
أبريل. 28, 2023
لقي مايزيد عن خمسة مواطنين أوكرانيين مصرعهم في حصيلة هجوم روسي بالصواريخ على مناطق في أوكرانيا ليلة الجمعة.
أبريل. 4, 2023
يدين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترحيل روسيا للأطفال والمدنيين الأوكرانيين ، لكن الصين تصوت ضد ذلك.
مارس. 17, 2023
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 17 مارس 2023 إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
مارس. 16, 2023
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس، أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز "ميغ- 29" خلال الأيام المقبلة.
مارس. 11, 2023
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب اثنان آخران، في ضربة روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات السبت.
مارس. 4, 2023
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، السبت 4 مارس 2023، خلال زيارة لأوكرانيا، إلى السماح للبلاد ببدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام.
فبراير. 21, 2023
بينما كان بوتين يلقي خطابه، قصفت قوات الاحتلال الروسية مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 اشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.
فبراير. 10, 2023
قصفت قوات روسية البنى التحتية الحيوية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وشنت عدة ضربات على البنية التحتية للطاقة في زابوريجيا في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث صعدت موسكو هجماتها في جنوب وشرق أوك
فبراير. 6, 2023
ضرب زلزال بقوّة 7.8 درجات الإثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة مسفراً عن مقتل 500 شخص على الأقلّ في البلدين فضلاً عن أضرار جسيمة استناداً إلى حصيلة غير نهائية. وقتل أكثر من 400 شخص على الأقل وأصيب المئا
نوفمبر. 30, 2022
أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة اليوم (الأربعاء)، بانفجار داخل السفارة فيما كانت «تتعامل مع رسالة»، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية. وأوضح المصدر في رسالة أن «الشرطة الوطني
نوفمبر. 15, 2022
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة “على علم” بالتقارير التي تفيد بسقوط صاروخين روسيين في بولندا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو). وشدد رايد
نوفمبر. 15, 2022
أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، أن القوات الروسية أطلقت حوالي 100 صاروخ على البلاد، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. وقال إيغنات للتليفزيون ال
أكتوبر. 19, 2022
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، فرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية ضمتها بلاده من جانب واحد وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وفي تصريحات متلفزة أمام مجلس الأمن القومي في
أكتوبر. 13, 2022
صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الخميس ، 13 أكتوبر ، على تبني قرار بشأن الاعتراف بنظام فلاديمير بوتين في روسيا باعتباره نظامًا إرهابيًا ، كما قال النائب الأوكراني وعضو الوفد الأوكراني إلى P أ
سبتمبر. 22, 2022
أعلنت أوكرانيا يوم الأربعاء عن تبادل رقم قياسي بلغ 215 جنديًا مسجونًا مع روسيا ، بما في ذلك المقاتلون الذين قادوا الدفاع عن مصانع الصلب في ماريوبول بـ آزوفستال التي أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية. وق
سبتمبر. 21, 2022
وجه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، كلمة اليوم الأربعاء، بشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد، مؤكدا أن التعبئة الجزئية ستشمل استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط
أبريل. 28, 2023
لقي مايزيد عن خمسة مواطنين أوكرانيين مصرعهم في حصيلة هجوم روسي بالصواريخ على مناطق في أوكرانيا ليلة الجمعة.
أبريل. 4, 2023
يدين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترحيل روسيا للأطفال والمدنيين الأوكرانيين ، لكن الصين تصوت ضد ذلك.
مارس. 17, 2023
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة 17 مارس 2023 إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
مارس. 16, 2023
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس، أن وارسو ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز "ميغ- 29" خلال الأيام المقبلة.
مارس. 11, 2023
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب اثنان آخران، في ضربة روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات السبت.
مارس. 4, 2023
دعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، السبت 4 مارس 2023، خلال زيارة لأوكرانيا، إلى السماح للبلاد ببدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام.
فبراير. 21, 2023
بينما كان بوتين يلقي خطابه، قصفت قوات الاحتلال الروسية مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 6 اشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.
فبراير. 10, 2023
قصفت قوات روسية البنى التحتية الحيوية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وشنت عدة ضربات على البنية التحتية للطاقة في زابوريجيا في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث صعدت موسكو هجماتها في جنوب وشرق أوك
فبراير. 6, 2023
ضرب زلزال بقوّة 7.8 درجات الإثنين جنوب تركيا وسوريا المجاورة مسفراً عن مقتل 500 شخص على الأقلّ في البلدين فضلاً عن أضرار جسيمة استناداً إلى حصيلة غير نهائية. وقتل أكثر من 400 شخص على الأقل وأصيب المئا
نوفمبر. 30, 2022
أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة اليوم (الأربعاء)، بانفجار داخل السفارة فيما كانت «تتعامل مع رسالة»، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية. وأوضح المصدر في رسالة أن «الشرطة الوطني
نوفمبر. 15, 2022
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة “على علم” بالتقارير التي تفيد بسقوط صاروخين روسيين في بولندا أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو). وشدد رايد
نوفمبر. 15, 2022
أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، أن القوات الروسية أطلقت حوالي 100 صاروخ على البلاد، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. وقال إيغنات للتليفزيون ال
أكتوبر. 19, 2022
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، فرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية ضمتها بلاده من جانب واحد وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا. وفي تصريحات متلفزة أمام مجلس الأمن القومي في
أكتوبر. 13, 2022
صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الخميس ، 13 أكتوبر ، على تبني قرار بشأن الاعتراف بنظام فلاديمير بوتين في روسيا باعتباره نظامًا إرهابيًا ، كما قال النائب الأوكراني وعضو الوفد الأوكراني إلى P أ
سبتمبر. 22, 2022
أعلنت أوكرانيا يوم الأربعاء عن تبادل رقم قياسي بلغ 215 جنديًا مسجونًا مع روسيا ، بما في ذلك المقاتلون الذين قادوا الدفاع عن مصانع الصلب في ماريوبول بـ آزوفستال التي أصبحت رمزًا للمقاومة الأوكرانية. وق
سبتمبر. 21, 2022
وجه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، كلمة اليوم الأربعاء، بشأن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد، مؤكدا أن التعبئة الجزئية ستشمل استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط