يناير. 25, 2023

عندما كنت طالبًا ، ثم محللاً للشؤون السوفيتية وصحفيًا في أواخر السبعينيات والثمانينيات، بذلنا قصارى جهدنا لفهم ما كان يحدث في السياسة السوفيتية، وخاصة في الكرملين. لقد اعتمدنا في تخميننا المستنير على

بوهدان ناهايلو