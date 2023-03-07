in-depth

دروس زيلينسكي للدفاع عن حقوق الإنسان exclusive
 
مارس. 7, 2023
رأي: دروس زيلينسكي للدفاع عن حقوق الإنسان
بعد أن عمل كممثل مسرحي وممثل لمعظم حياته المهنية ، أثبتت مهارات الاتصال لدى الرئيس الأوكراني أنها من الطراز العالمي. يمكنه أن يعلمنا جميعًا.
نيكولاس أغوستيني
كيف يمكن أن يعود الأوكرانيون النازحون إلى الوطن؟ exclusive
 
مارس. 4, 2023
رأي: كيف يمكن أن يعود الأوكرانيون النازحون إلى الوطن؟
كيف يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأوكراني من عواقب النازحين ومشكلة "الجيل الضائع" في بيئة ما بعد الحرب.
أولينا سكاتشكو
رأي: “السيناريو الكوري” لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما مدى احتمالية حدوثه؟ exclusive
 
فبراير. 13, 2023
رأي: “السيناريو الكوري” لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما مدى احتمالية حدوثه؟
تجددت المحادثات حول إمكانية التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤخرًا وسط توقعات بشن هجوم روسي جديد. الأكثر نقاشا هو ما يسمى “السيناريو الكوري”. لمح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
Volodymyr Fesenko
معارك حاسمة تلوح في الأفق في أوكرانيا in-depth
 
فبراير. 12, 2023
رأي: معارك حاسمة تلوح في الأفق في أوكرانيا
كانت جماعة المخاطر الجيوسياسية الرئيسية تجادل في القضية الأسبوع الماضي بأن موجة أخرى من التصعيد الروسي عبر القنوات غير المتكافئة (الهجمات الإلكترونية وما شابهها على الغرب) قد تلوح في الأفق ، مما قد يك
تيموثي آش
إيران – مثيرة الشغب الروسي في القوقاز in-depth
 
فبراير. 5, 2023
رأي: إيران – مثيرة الشغب الروسي في القوقاز
كانت عطلة نهاية أسبوع شتوية شديدة الحرارة في باكو ، حيث أقيمت جنازة أورخان أسكيروف ، كبير حراس الأمن الذي قُتل في هجوم إرهابي على السفارة الأذربيجانية في 27 يناير. في ذلك الصباح المشؤوم، دخل رجل إيران
Claudia Palazzo
لواء النخبة M270 للصواريخ الأوكرانية exclusive
 
يناير. 29, 2023
لواء النخبة M270 للصواريخ الأوكرانية
حرب روسيا في أوكرانيا هي في الغالب حرب مدفعية، حيث تسببت المدافع أو مدافع الهاوتزر أو الصواريخ بنسبة 90 في المائة من الإصابات. يتم تحديد الانتصارات والهزائم – على كلا الجانبين – إلى حد كبير من خلال وز
Stefan Korshak
بوتين يواجه الهزيمة في حرب المعلومات in-depth
 
يناير. 27, 2023
رأي: بوتين يواجه الهزيمة في حرب المعلومات
بينما يستعد العالم للاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في 27 يناير ، اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا “بالدوس على ذكرى” ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم في المحرقة. جاء هذا التوبيخ في أعقاب التعليقات
Peter Dickinson
حرب الظل لبايدن في أوكرانيا exclusive
 
يناير. 26, 2023
رأي: حرب الظل لبايدن في أوكرانيا
في روايته “صراع الملوك” الصادرة عام 1998 ، وصف جورج آر.آر مارتن الانقسام العميق بين عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب شاملة في أوكرانيا وتردد الغرب في الرد بشكل حاسم. كما أشار مارتن ، “تتواج
كييف بوست
مقال رأي: الكرملينولوجيا ميتة – تحيا الكرملينولوجيا الجديدة exclusive
 
يناير. 25, 2023
رأي: مقال رأي: الكرملينولوجيا ميتة – تحيا الكرملينولوجيا الجديدة
عندما كنت طالبًا ، ثم محللاً للشؤون السوفيتية وصحفيًا في أواخر السبعينيات والثمانينيات، بذلنا قصارى جهدنا لفهم ما كان يحدث في السياسة السوفيتية، وخاصة في الكرملين. لقد اعتمدنا في تخميننا المستنير على
بوهدان ناهايلو
عام 2023: سيناريوهات لأوكرانيا exclusive
 
يناير. 8, 2023
رأي: عام 2023: سيناريوهات لأوكرانيا
من الصعب نفسيًا ، وأنت جالس أمام جهاز كمبيوتر على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة ، تحليل الأحداث عندما يدافع رفاقك عن أوكرانيا بالسلاح بأيديهم، عندما يقصف المعتدون الروس منازل الأوكرانيين المسالمين، و
Ihor Zhdanov
إعادة التفكير في إعادة بناء أوكرانيا – إدراج القطاع الخاص exclusive
 
ديسمبر. 19, 2022
رأي: إعادة التفكير في إعادة بناء أوكرانيا – إدراج القطاع الخاص
أدلت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، ببيان قوي لا لبس فيه يوم الأربعاء ، 30 نوفمبر / تشرين الثاني. وقالت إن على روسيا أن تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا وأن الغرب لديه الوسائل المال
Pavlo Kukhta
كيف يمكن لبايدن أن يساعد زيلينسكي exclusive
 
ديسمبر. 18, 2022
رأي: كيف يمكن لبايدن أن يساعد زيلينسكي
في 4 كانون الأول (ديسمبر) ، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً بقلم روبرت رايت ، “يمكن لبايدن أن يساعد زيلينسكي وأوكرانيا بالضغط من أجل السلام” ، والذي يبين بشكل توضيحي أن كل شيء خطأ. اسمحوا لي أن أوضح ما
Anders Aslund
أسلحة الشتاء وانتصار أوكرانيا: اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست exclusive
 
ديسمبر. 2, 2022
رأي: أسلحة الشتاء وانتصار أوكرانيا: اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست
انتهى اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي استمر لمدة يومين وعُقد في بوخارست على خلفية القصف الروسي الممنهج للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا والذي ترك مئات الآلاف من دون ضوء وكهرباء – وكانت النتائج إيجاب
ليسيا دوبينكو
قمة الناتو في بوخارست: إشارات غامضة لمستقبل أوكرانيا exclusive
 
ديسمبر. 1, 2022
رأي: قمة الناتو في بوخارست: إشارات غامضة لمستقبل أوكرانيا
في يومي 29 و 30 نوفمبر ، عُقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بوخارست. وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى العاصمة الرومانية مع زملائه من دول البلطيق والدول الاسكندنافية ، الذين كانوا في زيارة س
Wladimir Fesenko
لنتذكر دائمًا ما يمثله بوتين ولماذا يجب هزيمة روسيا exclusive
 
نوفمبر. 10, 2022
رأي: لنتذكر دائمًا ما يمثله بوتين ولماذا يجب هزيمة روسيا
دهشت عندما سمعت عن شكوك بين الأمريكيين حول فكرة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. حتى قبل حرب عام 2022، كان التدخل الروسي في حياة الأوكرانيين حقيقة مؤكدة للحياة. لقد أعاقوا قدرتنا على تسويق موارد
Iuliia Mendel
خطة مارشال جديدة لأوكرانيا exclusive
 
نوفمبر. 9, 2022
رأي: خطة مارشال جديدة لأوكرانيا
في يوليو 2022 ، في لوغانو ، سويسرا ، قدمت أوكرانيا للمانحين المحتملين خطة إعادة إعمار مدتها عشر سنوات بقيمة 750 مليار دولار. ثم في أكتوبر ، في برلين ، كان الأمر يتعلق بالاحتياجات الملحة ومبلغ أقل بحجة
Viktor Dovhan