in-depth
مارس. 7, 2023
بعد أن عمل كممثل مسرحي وممثل لمعظم حياته المهنية ، أثبتت مهارات الاتصال لدى الرئيس الأوكراني أنها من الطراز العالمي. يمكنه أن يعلمنا جميعًا.
مارس. 4, 2023
كيف يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأوكراني من عواقب النازحين ومشكلة "الجيل الضائع" في بيئة ما بعد الحرب.
فبراير. 13, 2023
تجددت المحادثات حول إمكانية التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤخرًا وسط توقعات بشن هجوم روسي جديد. الأكثر نقاشا هو ما يسمى “السيناريو الكوري”. لمح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
فبراير. 12, 2023
كانت جماعة المخاطر الجيوسياسية الرئيسية تجادل في القضية الأسبوع الماضي بأن موجة أخرى من التصعيد الروسي عبر القنوات غير المتكافئة (الهجمات الإلكترونية وما شابهها على الغرب) قد تلوح في الأفق ، مما قد يك
فبراير. 5, 2023
كانت عطلة نهاية أسبوع شتوية شديدة الحرارة في باكو ، حيث أقيمت جنازة أورخان أسكيروف ، كبير حراس الأمن الذي قُتل في هجوم إرهابي على السفارة الأذربيجانية في 27 يناير. في ذلك الصباح المشؤوم، دخل رجل إيران
يناير. 29, 2023
حرب روسيا في أوكرانيا هي في الغالب حرب مدفعية، حيث تسببت المدافع أو مدافع الهاوتزر أو الصواريخ بنسبة 90 في المائة من الإصابات. يتم تحديد الانتصارات والهزائم – على كلا الجانبين – إلى حد كبير من خلال وز
يناير. 27, 2023
بينما يستعد العالم للاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في 27 يناير ، اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا “بالدوس على ذكرى” ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم في المحرقة. جاء هذا التوبيخ في أعقاب التعليقات
يناير. 26, 2023
في روايته “صراع الملوك” الصادرة عام 1998 ، وصف جورج آر.آر مارتن الانقسام العميق بين عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب شاملة في أوكرانيا وتردد الغرب في الرد بشكل حاسم. كما أشار مارتن ، “تتواج
يناير. 25, 2023
عندما كنت طالبًا ، ثم محللاً للشؤون السوفيتية وصحفيًا في أواخر السبعينيات والثمانينيات، بذلنا قصارى جهدنا لفهم ما كان يحدث في السياسة السوفيتية، وخاصة في الكرملين. لقد اعتمدنا في تخميننا المستنير على
يناير. 8, 2023
من الصعب نفسيًا ، وأنت جالس أمام جهاز كمبيوتر على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة ، تحليل الأحداث عندما يدافع رفاقك عن أوكرانيا بالسلاح بأيديهم، عندما يقصف المعتدون الروس منازل الأوكرانيين المسالمين، و
ديسمبر. 19, 2022
أدلت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، ببيان قوي لا لبس فيه يوم الأربعاء ، 30 نوفمبر / تشرين الثاني. وقالت إن على روسيا أن تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا وأن الغرب لديه الوسائل المال
ديسمبر. 18, 2022
في 4 كانون الأول (ديسمبر) ، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً بقلم روبرت رايت ، “يمكن لبايدن أن يساعد زيلينسكي وأوكرانيا بالضغط من أجل السلام” ، والذي يبين بشكل توضيحي أن كل شيء خطأ. اسمحوا لي أن أوضح ما
ديسمبر. 2, 2022
انتهى اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي استمر لمدة يومين وعُقد في بوخارست على خلفية القصف الروسي الممنهج للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا والذي ترك مئات الآلاف من دون ضوء وكهرباء – وكانت النتائج إيجاب
ديسمبر. 1, 2022
في يومي 29 و 30 نوفمبر ، عُقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بوخارست. وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى العاصمة الرومانية مع زملائه من دول البلطيق والدول الاسكندنافية ، الذين كانوا في زيارة س
نوفمبر. 10, 2022
دهشت عندما سمعت عن شكوك بين الأمريكيين حول فكرة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. حتى قبل حرب عام 2022، كان التدخل الروسي في حياة الأوكرانيين حقيقة مؤكدة للحياة. لقد أعاقوا قدرتنا على تسويق موارد
نوفمبر. 9, 2022
في يوليو 2022 ، في لوغانو ، سويسرا ، قدمت أوكرانيا للمانحين المحتملين خطة إعادة إعمار مدتها عشر سنوات بقيمة 750 مليار دولار. ثم في أكتوبر ، في برلين ، كان الأمر يتعلق بالاحتياجات الملحة ومبلغ أقل بحجة
مارس. 7, 2023
بعد أن عمل كممثل مسرحي وممثل لمعظم حياته المهنية ، أثبتت مهارات الاتصال لدى الرئيس الأوكراني أنها من الطراز العالمي. يمكنه أن يعلمنا جميعًا.
مارس. 4, 2023
كيف يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأوكراني من عواقب النازحين ومشكلة "الجيل الضائع" في بيئة ما بعد الحرب.
فبراير. 13, 2023
تجددت المحادثات حول إمكانية التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤخرًا وسط توقعات بشن هجوم روسي جديد. الأكثر نقاشا هو ما يسمى “السيناريو الكوري”. لمح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
فبراير. 12, 2023
كانت جماعة المخاطر الجيوسياسية الرئيسية تجادل في القضية الأسبوع الماضي بأن موجة أخرى من التصعيد الروسي عبر القنوات غير المتكافئة (الهجمات الإلكترونية وما شابهها على الغرب) قد تلوح في الأفق ، مما قد يك
فبراير. 5, 2023
كانت عطلة نهاية أسبوع شتوية شديدة الحرارة في باكو ، حيث أقيمت جنازة أورخان أسكيروف ، كبير حراس الأمن الذي قُتل في هجوم إرهابي على السفارة الأذربيجانية في 27 يناير. في ذلك الصباح المشؤوم، دخل رجل إيران
يناير. 29, 2023
حرب روسيا في أوكرانيا هي في الغالب حرب مدفعية، حيث تسببت المدافع أو مدافع الهاوتزر أو الصواريخ بنسبة 90 في المائة من الإصابات. يتم تحديد الانتصارات والهزائم – على كلا الجانبين – إلى حد كبير من خلال وز
يناير. 27, 2023
بينما يستعد العالم للاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست في 27 يناير ، اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا “بالدوس على ذكرى” ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم في المحرقة. جاء هذا التوبيخ في أعقاب التعليقات
يناير. 26, 2023
في روايته “صراع الملوك” الصادرة عام 1998 ، وصف جورج آر.آر مارتن الانقسام العميق بين عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب شاملة في أوكرانيا وتردد الغرب في الرد بشكل حاسم. كما أشار مارتن ، “تتواج
يناير. 25, 2023
عندما كنت طالبًا ، ثم محللاً للشؤون السوفيتية وصحفيًا في أواخر السبعينيات والثمانينيات، بذلنا قصارى جهدنا لفهم ما كان يحدث في السياسة السوفيتية، وخاصة في الكرملين. لقد اعتمدنا في تخميننا المستنير على
يناير. 8, 2023
من الصعب نفسيًا ، وأنت جالس أمام جهاز كمبيوتر على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة ، تحليل الأحداث عندما يدافع رفاقك عن أوكرانيا بالسلاح بأيديهم، عندما يقصف المعتدون الروس منازل الأوكرانيين المسالمين، و
ديسمبر. 19, 2022
أدلت أورسولا فون دير لاين ، رئيسة المفوضية الأوروبية ، ببيان قوي لا لبس فيه يوم الأربعاء ، 30 نوفمبر / تشرين الثاني. وقالت إن على روسيا أن تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا وأن الغرب لديه الوسائل المال
ديسمبر. 18, 2022
في 4 كانون الأول (ديسمبر) ، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً بقلم روبرت رايت ، “يمكن لبايدن أن يساعد زيلينسكي وأوكرانيا بالضغط من أجل السلام” ، والذي يبين بشكل توضيحي أن كل شيء خطأ. اسمحوا لي أن أوضح ما
ديسمبر. 2, 2022
انتهى اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي استمر لمدة يومين وعُقد في بوخارست على خلفية القصف الروسي الممنهج للبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا والذي ترك مئات الآلاف من دون ضوء وكهرباء – وكانت النتائج إيجاب
ديسمبر. 1, 2022
في يومي 29 و 30 نوفمبر ، عُقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بوخارست. وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى العاصمة الرومانية مع زملائه من دول البلطيق والدول الاسكندنافية ، الذين كانوا في زيارة س
نوفمبر. 10, 2022
دهشت عندما سمعت عن شكوك بين الأمريكيين حول فكرة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. حتى قبل حرب عام 2022، كان التدخل الروسي في حياة الأوكرانيين حقيقة مؤكدة للحياة. لقد أعاقوا قدرتنا على تسويق موارد
نوفمبر. 9, 2022
في يوليو 2022 ، في لوغانو ، سويسرا ، قدمت أوكرانيا للمانحين المحتملين خطة إعادة إعمار مدتها عشر سنوات بقيمة 750 مليار دولار. ثم في أكتوبر ، في برلين ، كان الأمر يتعلق بالاحتياجات الملحة ومبلغ أقل بحجة