أحدث الآراء

كيف تمكنت أوكرانيا من أن تصبح حكومة رقمية رائدة في العالم وسط الحرب
"رقمي!! كل ما يمكن رقمنته يجب أن يكون رقمياً"، هذا ما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثاً خلال جلسة برلمانية عامة بالغة الأهمية في 6 سبتمبر 2023.
أهم 5 حقائق يجب أن تعرفها عن كتابة المحتوى
إذا كنت ترغب في تقييم كتابة المقالات وفقًا للمعايير، فهذه المقالة مكتوبة لك. وهو يسلط الضوء على 5 حقائق تميز كتابة المقالات ويمكن استخدامها عند إنشاء مقال عالي الجودة.
ما لا يعرفه العالم العربي عن الحرب الروسية على أوكرانيا
كاتب هذه السطور مواطن أوكراني يتحدث الروسية ، ومعظم جذوره من أمه وأبيه من روسيا
الغرب بحاجة إلى إبقاء البحر الأسود مفتوحا
يجب ألا يتفاوض الغرب مع دولة إرهابية باستخدام الغذاء كسلاح بل هناك حاجة للدفاع عن الشحن الإنساني.