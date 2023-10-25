كيف تمكنت أوكرانيا من أن تصبح حكومة رقمية رائدة في العالم وسط الحرب
"رقمي!! كل ما يمكن رقمنته يجب أن يكون رقمياً"، هذا ما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثاً خلال جلسة برلمانية عامة بالغة الأهمية في 6 سبتمبر 2023.
أهم 5 حقائق يجب أن تعرفها عن كتابة المحتوى
إذا كنت ترغب في تقييم كتابة المقالات وفقًا للمعايير، فهذه المقالة مكتوبة لك. وهو يسلط الضوء على 5 حقائق تميز كتابة المقالات ويمكن استخدامها عند إنشاء مقال عالي الجودة.
ما لا يعرفه العالم العربي عن الحرب الروسية على أوكرانيا
كاتب هذه السطور مواطن أوكراني يتحدث الروسية ، ومعظم جذوره من أمه وأبيه من روسيا
الغرب بحاجة إلى إبقاء البحر الأسود مفتوحا
يجب ألا يتفاوض الغرب مع دولة إرهابية باستخدام الغذاء كسلاح بل هناك حاجة للدفاع عن الشحن الإنساني.
الحل الوحيد
من أجل إحلال سلام دائم ، لا يوجد سوى حل واحد: نهاية الإمبراطورية الروسية. وإلا فإن وقف القتال لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة الأعمق.
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غادرت أوكرانيا لمدة أسبوع وشعرت بالذنب لكوني بأمان
للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي الشامل، قررت مغادرة أوكرانيا ، لمدة أسبوع فقط ، لكن الشعور بالذنب والعار غمرني تمامًا.
هل نشهد حقًا تحولًا جيوسياسيًا من المملكة العربية السعودية؟
تغيير الحقائق الجيوسياسية في منطقة الخليج أم مناورة براغماتية؟
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سياسة الصين "متعددة الاتجاهات" وانعكاساتها على أوكرانيا
"لن تكون الصين إلى جانب أوكرانيا (بما أن بكين تعتبر كييف حليفًا لواشنطن) ولا وسيطًا متساوي البعد في محادثات السلام الأوكرانية."
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بولندا مستعدة للقيام بما لا تفعله الولايات المتحدة وحلف الناتو
في أسوأ السيناريوهات، إذا سيطرت القوات الروسية على أوكرانيا المنهوبة، سيحتاج الناتو إلى التدخل. بولندا ، بالطبع ، يجب أن تكون رأس الحربة.
انتعاش أوكرانيا - التحليل والتمويل
نائب وزير البنية التحتية السابق (2016-2019) يتحدث عن مصادر التمويل لإعادة بناء الدولة الأوكرانية بعد تحقيق النصر.
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« سيناريو يوغوسلافيا » : كيف تنوي روسيا استخدام الذكرى السنوية في حربها الإعلامية المستمرة
لقد استخدم الكرملين تدخل الناتو عام 1999 لتبرير الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، ولن يفوتك الفرصة القادمة لاستغلال ذلك بشكل أكبر.
ستة أسباب تمنع روسيا من المشاركة في أولمبياد 2024
يعد حظر مشاركة الروس في أولمبياد 2024 هو القرار المنطقي الوحيد إذا كان العالم الحر ، إلى جانب مُثله العليا، وهو الحفاظ على مصداقيته في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تقودها موسكو.