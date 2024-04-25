Kyiv Post зміг потрапити на один з об’єктів енергетичної інфраструктури України, знищених російськими ракетами.
Колись ця станція була важливою складовою енергетичної інфраструктури України.
Тепер, після влучань кількох ракет всі потужності цієї теплової електростанції знищені, а генерація електроенергії припинилася.
На кадрах видно розбиті енергоблоки. Внаслідок ракетних атак знищені всі турбіни та трансформатори.
Випалені турбіни та розбиті цехи нагадують кадри з аварії на Чорнобильській АЕС.
Працівники станції, що в день ракетного удару допомагали гасити палаючу станцію, зізнаються – руйнування настільки значні, що лише розбір завалів та спалених конструкцій займе тижні, якщо не місяці.
Втім, ці хоробрі люди кажуть – зроблять все, щоб відродити ТЕС, навіть якщо це триматиме місяці чи роки.
Автор: Сергій Костеж.
Фото: Ігор Євченко.