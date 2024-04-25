Теплоелектростанція, зруйнована російськими ракетами: ексклюзивні кадри Kyiv Post

Теплоелектростанція, зруйнована російськими ракетами: ексклюзивні кадри Kyiv Post

Сергій Костеж | квітень 25, 2024, 16:23
Kyiv Post

Kyiv Post зміг потрапити на один з об’єктів енергетичної інфраструктури України, знищених російськими ракетами. 

Колись ця станція була важливою складовою енергетичної інфраструктури України. 

Тепер, після влучань кількох ракет всі потужності цієї теплової електростанції знищені, а генерація електроенергії припинилася. 

На кадрах видно розбиті енергоблоки. Внаслідок ракетних атак знищені всі турбіни та трансформатори.

Випалені турбіни та розбиті цехи нагадують кадри з аварії на Чорнобильській АЕС. 

Працівники станції, що в день ракетного удару допомагали гасити палаючу станцію, зізнаються – руйнування настільки значні, що лише розбір завалів та спалених конструкцій займе тижні, якщо не місяці.

Втім, ці хоробрі люди кажуть – зроблять все, щоб відродити ТЕС, навіть якщо це триматиме місяці чи роки.

Автор: Сергій Костеж.

Фото: Ігор Євченко.