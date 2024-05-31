30 травня у Києві стартував 12-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», який зібрав всіх видавців та книголюбів на справжнє літературне свято в умовах війни.
За чотири дні на фестивалі відбудеться понад 160 подій. Книжковий Арсенал відбувається під фокус-темою: "Життя на межі", яка віддзеркалює усі сьогоденні виклики для поціновувачів та творців літератури.
Зокрема, книги про війну та захисників займають левову частку усієї літератури на події.
Перший день був сповнений філософськими дискусіями, дотичними до фокус-теми заходу. Книголюби заполонили усі павільйони з книжками та активно брали участь у інтерактивах від видавництв та магазинів.