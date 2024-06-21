У Києві відкрилася виставка, присвячена підтримці ООН біженців в Україні - фото
Київ Пост
| червень 21, 2024, 17:40
20 червня з нагоди Всесвітнього дня біженців Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило фотовиставку в Музеї історії міста Києва.
Фото: Олександр Авраменко
Згодом виставка буде подорожувати всією країною, таким чином відзначаючи 30-річчя діяльності та досягнень в Україні.
Фото: Олександр Авраменко
Фото: Олександр Авраменко
На виставці «Зберігаємо НАДІЮ вдалині від ДОМУ» представлено 30 фото, які відображають ключові віхи 30-річної діяльності УВКБ ООН в Україні.
Фото: Олександр Авраменко
Серед моментів на представлених фото підтримка репатріації кримських татар на батьківщину в 1990-х та допомога вимушено переміщеним людям та тим, хто постраждав від 10 років війни.
Фото: Олександр Авраменко
Фото: Олесандр Авраменко
Фото: Олесандр Авраменко
Відвідувачі зможуть прослухати аудіоісторії людей, яких УВКБ ООН підтримувало останні 30 років, а також розповіді Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді та посла доброї волі УВКБ ООН американського актора Бена Стіллера.