Сьогодні, 8 липня, війська РФ ударили по столиці України. Відомо про десятьох загиблих, ще 33 людини зазнали пошкоджень.
Фото: Сергій Костеж
Рятувальні роботи продовжують у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.
Зокрема, удару завдали по найбільшій дитячій спеціалізованій лікарні України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.
На території лікарні "Охмадит" триває рятувальна операція. За інформацією міського голови Києва, під завалами можуть перебувати діти.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.