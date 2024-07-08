Росія масовано атакувала Київ, пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит" – фото

Росія масовано атакувала Київ, пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит" – фото

Сергій Костеж | липень 8, 2024, 13:29
Kyiv Post

Сьогодні, 8 липня, війська РФ ударили по столиці України. Відомо про десятьох загиблих, ще 33 людини зазнали пошкоджень.

Фото: Сергій Костеж

Рятувальні роботи продовжують у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

Фото: Сергій Костеж

Фото: Сергій Костеж

Фото: Сергій Костеж

Фото: Сергій Костеж

Зокрема, удару завдали по найбільшій дитячій спеціалізованій лікарні України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

Фото: Сергій Костеж

На території лікарні "Охмадит" триває рятувальна операція. За інформацією міського голови Києва, під завалами можуть перебувати діти.

Фото: Сергій Костеж

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

Фото: Сергій Костеж

Фото: Сергій Костеж