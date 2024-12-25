Поки немає інших поранених, медики збираються за столом. Вони запалюють свічки і першою їдять кутю – страву, що символізує єднання. На кілька хвилин втома відступає, вони жартують і посміхаються. Вони єдині в своєму братерстві і прагненні до перемоги як