Різдво на передовій: як медики “Азову” рятують поранених на Донбасі у різдвяну ніч
Сергій Костеж
| грудень 25, 2024, 08:46
Позивний «Сова» - дівчина-кухар з незвичною зачіскою та великими окулярами, готує різдвяні страви
Зокрема, кутю з пшеничної каші та горіхів у сиропі, вареники з картоплею і грибною підливою, м’ясо, салати, узвар з сушених груш, цитрусових та яблук і солодощі.
Це традиційний український стіл на Різдво. І так його відзначають медики 12-ї бригади Нацгвардії «Азов» на фронті.
Звідси до лінії зіткнення кілька кілометрів. І поки «Сова» готує стіл, її побратими і посестри – хірурги та анестезіологи – рятують чергового бійця, який був поранений буквально за півгодини до того.
Це один з найсучасніших стабілізаційних пунктів на фронті.
Тут не лише є всі необхідні препарати і кров усіх груп та резусів, а також УЗД-апарати, апарати вентиляції легень і навіть рентген.
Уламок від міни, який вразив ногу піхотинця, довго шукають, а потім через розріз на нозі дістають магнітом. Вже за півгодини він поїде в тиловий шпиталь.
Поки немає інших поранених, медики збираються за столом. Вони запалюють свічки і першою їдять кутю – страву, що символізує єднання. На кілька хвилин втома відступає, вони жартують і посміхаються. Вони єдині в своєму братерстві і прагненні до перемоги як