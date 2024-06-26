У вівторок, 25 червня, з російського полону повернулися 90 українських військовослужбовців, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Україна повернула 90 полонених

З полону вдалося визволити воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Також там були військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.

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Серед військових були 52 оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.

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"Задача від Президента – повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну. Наразі робота задля звільнення кожного й кожної триває. Сьогоднішній обмін – 53-й із початку повномасштабного вторгнення РФ", – наголосив керівник ОП.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що це іще не 53-й обмін, бо він не завершився. У межах цієї операції вже повернули 90 захисників, але це не останні новини. Уряд розраховує найближчим часом повідомити додаткову інформацію.