У вівторок, 25 червня, з російського полону повернулися 90 українських військовослужбовців, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Україна повернула 90 полонених
З полону вдалося визволити воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби. Також там були військові з Херсонського, Донецького, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків.
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Серед військових були 52 оборонці "Азовсталі" та нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію.
"Задача від Президента – повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну. Наразі робота задля звільнення кожного й кожної триває. Сьогоднішній обмін – 53-й із початку повномасштабного вторгнення РФ", – наголосив керівник ОП.
Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що це іще не 53-й обмін, бо він не завершився. У межах цієї операції вже повернули 90 захисників, але це не останні новини. Уряд розраховує найближчим часом повідомити додаткову інформацію.
Обмін військовополоненими вперше з початку лютого – що відомо
Нагадаємо, що 31 травня за сприяння ОАЕ Україна провела обмін віськовополоненими з Росією 75 на 75.
Як зазначалося, серед них були 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і "Азовсталі", а також українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках.
Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, а щонайменше третина з урятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.