Служба безпеки (СБУ) спільно з Національною поліцією викрила ще чотирьох поплічників спецслужб Росії, які підпалювали авто Сил оборони у Києві.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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СБУ та Нацполіція затримали паліїв авто військових

Троє місцевих чоловіків і одна наркозалежна жінка віком від 21 до 34 років потрапили «до уваги» російських спецслужб, які запропонували їм гроші в обмін на співпрацю.

Двоє з фігурантів уже притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркоторгівлю.

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Агенти РФ підшукували місця паркування військових авто, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Протягом доби фігуранти спалили два службових позашляховики та мультивен українських захисників, які знаходилися у столиці після виконання бойових завдань на фронті.

Перебуваючи на місці злочину, зловмисники фіксували загоряння на камери своїх мобільних телефонів для «звітів» російським кураторам.

Більше по темі СБУ затримала викладачку, яка наводила удари РФ по Харкову Агентка ФСБ РФ відстежувала переміщення українських військ на Харківщині.

Усіх чотирьох зловмисників було затримано протягом декількох годин «по гарячих слідах» після вчинення злочинів.

Яке покарання загрожує паліям авто

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Злочинні дії двох фігурантів додатково кваліфіковано як вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві СБУ затримала старшу агентку ГРУ РФ завдяки власному подвійному агенту

9 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання резидентки Головного розвідуправління Генштабу збройних сил Росії завдяки власному подвійному агенту.

Російська розвідка хотіла створити у столиці України власний агентурний осередок, першочерговим завданням якого мали стати підпали авто Сил оборони.

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Знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

СБУ залучила мешканця столиці, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність зловмисниці.

Вона координувала підпалювачів і допомагала їм організовувати іншу підривну діяльність у Києві.