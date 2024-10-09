У депутатки Хмельницької міської ради знайшли понад півтора мільйона незадекларованих доларів, повідомило Державне бюро розслідувань.
Що знайшли в депутатки Хмельницької міської ради − подробиці
Під час обшуків у індивідуальних банківських комірках на її ім’я, а також за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.
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Наразі Бюро веде слідство у кримінальному провадженні щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.
Імовірно, йдеться про Світлану Баранську.
Окрім коштів, у депутатки виявили незадекларовані об’єкти нерухомості.
Яке покарання загрожує депутатці Хмельницької міської ради
Наразі жінка затримана за підозрою в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
Очільницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на $6 млн
Як зазначається, санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією всього майна.
Очільницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на $6 млн
Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні.
Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 млн доларів у різних валютах.
Син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід очільниці Хмельницької медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня з можливістю застави.