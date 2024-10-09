У депутатки Хмельницької міської ради знайшли понад півтора мільйона незадекларованих доларів, повідомило Державне бюро розслідувань.

Що знайшли в депутатки Хмельницької міської ради − подробиці

Під час обшуків у індивідуальних банківських комірках на її ім’я, а також за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.

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Фото: Державне бюро розслідувань

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Наразі Бюро веде слідство у кримінальному провадженні щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Імовірно, йдеться про Світлану Баранську.

Окрім коштів, у депутатки виявили незадекларовані об’єкти нерухомості.