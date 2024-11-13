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LIVE Обстріли України Updated 41хв тому

Обстріли України день за днем 11-13-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

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Обстріли України день за днем 11-13-2024
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Київ Пост
6г тому

Навала "Шахедів": дива ППО, що можуть зробити США аби допомогти Україні. Частина друга

Навала "Шахедів": дива ППО, що можуть зробити США аби допомогти Україні. Частина друга
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Сергій Костеж
41хв тому

Українські сили протиповітряної оборони творять справжні електронно-технічні дива, але цього потенціалу не може вистачити надовго.

Росія заполонила українське небо "Шахедами". Про те, як росіянам вдалося наростити виробництво і значно модернізувати БПЛА «Шахед», ми писали в перші частині матеріалу, її можна прочитати тут.

Журналіст Kyiv Post, який опитав авіаційних і технічних експертів, бійців і офіцерів підрозділів протиповітряної оборони, у другій частині матеріалу зосередився на засобах та способах, які українські сили застосовують у боротьбі проти зграй ворожих БПЛА. Також поговорити про ті засоби міжнародного тиску, які допоможуть зменшити потужність російських ударів та можливості виробництва "Шахедів".

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