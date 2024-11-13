Обстріли України день за днем 11-13-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Українські сили протиповітряної оборони творять справжні електронно-технічні дива, але цього потенціалу не може вистачити надовго.
Росія заполонила українське небо "Шахедами". Про те, як росіянам вдалося наростити виробництво і значно модернізувати БПЛА «Шахед», ми писали в перші частині матеріалу, її можна прочитати тут.
Журналіст Kyiv Post, який опитав авіаційних і технічних експертів, бійців і офіцерів підрозділів протиповітряної оборони, у другій частині матеріалу зосередився на засобах та способах, які українські сили застосовують у боротьбі проти зграй ворожих БПЛА. Також поговорити про ті засоби міжнародного тиску, які допоможуть зменшити потужність російських ударів та можливості виробництва "Шахедів".