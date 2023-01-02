Останні новини

Різноманітні премії та відзнаки. Як українці в 2022 році здобували перемоги на культурному фронті editor`s choice
Погляд на 2022 рік
січ. 2, 2023
Різноманітні премії та відзнаки. Як українці в 2022 році здобували перемоги на культурному фронті
Цей рік приніс не тільки багато горя та страждань, а й багато знакових подій, великих змін та великих можливостей для України.
Марічка Паламарчук
Як автократії зазнали поразки у 2022 році ЕКСКЛЮЗИВ
Погляд на 2022 рік
січ. 1, 2023
Як автократії зазнали поразки у 2022 році
Протягом останнього року міф про те, що диктатури краще підходять для наших швидко мінливих часів, був розвіяний.
Сергій Фурса
Вирішальний 2022 або підсумки буремного року ЕКСКЛЮЗИВ
Погляд на 2022 рік
гру. 31, 2022
Вирішальний 2022 або підсумки буремного року
Україна перетворилася на впливовий суб’єкт міжнародної політики, а Росія навпаки все більше стає зовнішньополітичним ізгоєм.
Ігор Жданов
Разом сильніші. Виконавчий директор ЄБА - про бізнес-виклики та можливості в Україні ЕКСКЛЮЗИВ
Погляд на 2022 рік
гру. 31, 2022
Разом сильніші. Виконавчий директор ЄБА - про бізнес-виклики та можливості в Україні
Незважаючи на відключення електроенергії, логістичні та інші серйозні проблеми у 2022 році, бізнес-спільнота працює спільно, щоб адаптуватися, вирішувати проблеми та використовувати нові можливості.
Kyiv Post
Економічні підсумки України 2022 року та перспективи на 2023 рік ЕКСКЛЮЗИВ
Погляд на 2022 рік
гру. 30, 2022
ПОГЛЯД: Економічні підсумки України 2022 року та перспективи на 2023 рік
Внаслідок війни, більше 20% населення України опинилося за межею бідності.
Тетяна Богдан
2022: рік, про який деякі «експерти» з питань України, напевно, хотіли б забути in-depth
Погляд на 2022 рік
гру. 30, 2022
2022: рік, про який деякі «експерти» з питань України, напевно, хотіли б забути
Коли війна переходить у 2023 рік із перевагою на боці Києва, низка аналітиків, які вже довгий час передрікають загибель української армії та закликають до її капітуляції, спіймали облизня.
Стефан Коршак