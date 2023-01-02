Останні новини
Погляд на 2022 рік
січ. 2, 2023
Цей рік приніс не тільки багато горя та страждань, а й багато знакових подій, великих змін та великих можливостей для України.
Погляд на 2022 рік
січ. 1, 2023
Протягом останнього року міф про те, що диктатури краще підходять для наших швидко мінливих часів, був розвіяний.
Погляд на 2022 рік
гру. 31, 2022
Україна перетворилася на впливовий суб’єкт міжнародної політики, а Росія навпаки все більше стає зовнішньополітичним ізгоєм.
Погляд на 2022 рік
гру. 31, 2022
Незважаючи на відключення електроенергії, логістичні та інші серйозні проблеми у 2022 році, бізнес-спільнота працює спільно, щоб адаптуватися, вирішувати проблеми та використовувати нові можливості.
Погляд на 2022 рік
гру. 30, 2022
Внаслідок війни, більше 20% населення України опинилося за межею бідності.
Погляд на 2022 рік
гру. 30, 2022
Коли війна переходить у 2023 рік із перевагою на боці Києва, низка аналітиків, які вже довгий час передрікають загибель української армії та закликають до її капітуляції, спіймали облизня.