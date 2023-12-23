Останні новини

Розкрадання на снарядах: чиновники Міноборони отримали підозри
Корупційні ризики
1 день тому
Розкрадання на снарядах: чиновники Міноборони отримали підозри
Високопосадовців Міноборони та менеджерів «Львівського арсеналу» підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів.
Київ Пост
Коломойському продовжили термін тримання під вартою, але зменшили заставу
Корупційні ризики
січ. 23, 15:19
Коломойському продовжили термін тримання під вартою, але зменшили заставу
Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня, але зменшив розмір застави до 2,65 мільярда гривень.
Київ Пост
Затримано Романа Гринкевича під час спроби перетнути держкордон
Корупційні ризики
січ. 22, 15:31
Затримано Романа Гринкевича під час спроби перетнути держкордон
Розшукуваного Романа Гринкевича затримано в Одесі під час спроби перетнути кордон. Він і його батько підозрюються в участі у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану.
Київ Пост
У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи
Українська політика
січ. 19, 13:23
У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи
ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС.
Київ Пост
НАЗК: Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції. Прем’єр заперечує
Українська політика
січ. 11, 15:47
НАЗК: Шмигаль розголосив інформацію про викривача корупції. Прем’єр заперечує
Пресслужба прем'єр-міністра повідомила Kyiv Post, що Шмигаль не розголошував ніякої інформації про викривача, і що заяви НАЗК - це маніпуляція напередодні закінчення терміну повноважень Новікова
Київ Пост
Снаряди за завищеними цінами: у Міноборони викрили корупційну схему
Корупційні ризики
гру. 23, 2023
Снаряди за завищеними цінами: у Міноборони викрили корупційну схему
Посадовця з Міноборони підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі артилерійських снарядів.
Київ Пост
Більшість українців за швидке покарання корупціонерів навіть із порушенням законів - опитування
Війна в Україні
гру. 20, 2023
Більшість українців за швидке покарання корупціонерів навіть із порушенням законів - опитування
Думки, що треба карати за законом, навіть якщо це займе багато часу, дотримуються 42% респондентів.
Київ Пост
На Київщині директора лікарні підозрюють у розтраті 4,2 млн грн під час реконструкції медзакладу
Корупційні ризики
гру. 19, 2023
На Київщині директора лікарні підозрюють у розтраті 4,2 млн грн під час реконструкції медзакладу
У Київській області директор однієї з районних лікарень Бориспільського району необґрунтовано завищила вартість устаткування та медичного обладнання
UkrInform
Правоохоронці провели обшуки на іспанській віллі одеського екс-воєнкома Борисова
Корупційні ризики
гру. 14, 2023
Правоохоронці провели обшуки на іспанській віллі одеського екс-воєнкома Борисова
ДБР разом з іспанською поліцією провели обшуки на віллі та в офісі Євгена Борисова. Його майно заарештоване. 
Київ Пост
Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
Розслідування
гру. 13, 2023
Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
Правоохоронці проводять обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА через підтоплення київського метро.
Київ Пост
Казначей Києво-Печерської Лаври замаскувався під паломника і намагався втекти до Молдови
Корупційні ризики
гру. 12, 2023
Казначей Києво-Печерської Лаври замаскувався під паломника і намагався втекти до Молдови
Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Один із них виявився кліриком Києво-Печерської Лаври
Київ Пост
НАЗК відкрило публічний доступ до реєстру декларацій
Українська політика
гру. 11, 2023
НАЗК відкрило публічний доступ до реєстру декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Київ Пост
Опитування: українці вірять у відбудову країни за 10 років
Війна в Україні
гру. 7, 2023
Опитування: українці вірять у відбудову країни за 10 років
Якщо війни та руйнувань наприкінці року українці стали боятися менше, то корупційні ризики навпаки стали турбувати їх більше на 11%.
Київ Пост
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду впіймали на хабарі у 35 тисяч доларів
Корупційні ризики
лис. 30, 2023
Чотирьох суддів Київського апеляційного суду впіймали на хабарі у 35 тисяч доларів
29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря за ухвалення "потрібного рішення”.
Київ Пост
Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу в 40 млн гривень - ЗМІ
Корупційні ризики
лис. 29, 2023
Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу в 40 млн гривень - ЗМІ
У вівторок парламентаря звільнили з-під арешту, однак на нього покладено ряд зобовʼязань.
Київ Пост
НАБУ викрило двох нардепів на корупції, один з них намагався дати хабар у "Біткоїнах" ВАЖЛИВО
Українська політика
лис. 21, 2023
НАБУ викрило двох нардепів на корупції, один з них намагався дати хабар у "Біткоїнах"
Один з нардепів, який за сумісництвом є членом антикорупційного комітету парламенту, пропонував хабаря у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів США.
Юлія Струк