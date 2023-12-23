Останні новини
Корупційні ризики
1 день тому
Високопосадовців Міноборони та менеджерів «Львівського арсеналу» підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів.
Корупційні ризики
січ. 23, 15:19
Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня, але зменшив розмір застави до 2,65 мільярда гривень.
Корупційні ризики
січ. 22, 15:31
Розшукуваного Романа Гринкевича затримано в Одесі під час спроби перетнути кордон. Він і його батько підозрюються в участі у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану.
Українська політика
січ. 19, 13:23
ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС.
Українська політика
січ. 11, 15:47
Пресслужба прем'єр-міністра повідомила Kyiv Post, що Шмигаль не розголошував ніякої інформації про викривача, і що заяви НАЗК - це маніпуляція напередодні закінчення терміну повноважень Новікова
Корупційні ризики
гру. 23, 2023
Посадовця з Міноборони підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі артилерійських снарядів.
Війна в Україні
гру. 20, 2023
Думки, що треба карати за законом, навіть якщо це займе багато часу, дотримуються 42% респондентів.
Корупційні ризики
гру. 19, 2023
У Київській області директор однієї з районних лікарень Бориспільського району необґрунтовано завищила вартість устаткування та медичного обладнання
Корупційні ризики
гру. 14, 2023
ДБР разом з іспанською поліцією провели обшуки на віллі та в офісі Євгена Борисова. Його майно заарештоване.
Розслідування
гру. 13, 2023
Правоохоронці проводять обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА через підтоплення київського метро.
Корупційні ризики
гру. 12, 2023
Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні. Один із них виявився кліриком Києво-Печерської Лаври
Українська політика
гру. 11, 2023
Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Війна в Україні
гру. 7, 2023
Якщо війни та руйнувань наприкінці року українці стали боятися менше, то корупційні ризики навпаки стали турбувати їх більше на 11%.
Корупційні ризики
лис. 30, 2023
29 листопада НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря за ухвалення "потрібного рішення”.
Корупційні ризики
лис. 29, 2023
У вівторок парламентаря звільнили з-під арешту, однак на нього покладено ряд зобовʼязань.
Українська політика
лис. 21, 2023
Один з нардепів, який за сумісництвом є членом антикорупційного комітету парламенту, пропонував хабаря у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів США.