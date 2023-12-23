Корупційні ризики

січ. 22, 15:31

Розшукуваного Романа Гринкевича затримано в Одесі під час спроби перетнути кордон. Він і його батько підозрюються в участі у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану.

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