Останні новини
Війна в Україні
16 годин тому
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Профільний міністр Олександр Камишін розповів, що оборонна промисловість України запрацювала на повну потужність лише після вторгнення РФ.
Озброєння
гру. 13, 2023
Український лідер окреслив цілі Києва у протистоянні російській агресії на наступний рік, проте обережно висловився щодо ухвалення американськими конгресменами допомоги Україні.
Війна в Україні
жов. 24, 2023
Ця співпраця матиме велике значення для оборонної промисловості України та виготовлення зброї для війни проти Росії.
Війна в Україні
жов. 14, 2023
Зеленський підписав указ на виконання рішення РНБО про виділення із держбюджету на оборону 21,6% ВВП. На що саме будуть витрачатися кошти? Які це будуть суми?
Озброєння
вер. 28, 2023
Міністерка оборони Нідерландів наголосила, що передавання винищувачів F-16 Україні це не тільки допомога, а також відповідний сигнал Кремлю
Озброєння
вер. 24, 2023
Вночі 14 вересня Україна знищила важливі елементи російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Триумф». Ця система є ключовим компонентом ППО окупантів в Криму.
Озброєння
вер. 22, 2023
Президент США пообіцяв надати Україні "більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкових засобів".
Озброєння
вер. 21, 2023
Розміновувач M58 MICLIC, наданий США, є швидким та ефективним засобом розчищення проходів крізь мінні поля, і українські збройні сили винайшли спосіб зробити його роботу ще швидшою.
Озброєння
лип. 29, 2023
Росія почала активно використовувати ці ракети саме через їх характеристики, зокрема велику швидкість та наднизьку висоту польоту.
Озброєння
лип. 28, 2023
Вже у вересні українські захисники зможуть використовувати перші американські танки на полі бою.
Озброєння
лип. 26, 2023
Вашингтон зобов’язався надати Києву понад 43 млрд доларів військової допомоги після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Озброєння
лип. 25, 2023
Україна місяцями просить США надати ATACMS, але Білий дім опирається. Що це за зброя? Чому Україна її потребує? Та чому США відмовляються її надати?
Озброєння
чер. 23, 2023
Перший завод запрацює вже у 2025 році.
Озброєння
тра. 29, 2023
У новому пакеті військової допомоги Німеччина передала Україні передовий радар ППО TRML-4D. Це остання модифікація РЛС, розроблених німецькою компанією Hensoldt.
Озброєння
тра. 23, 2023
З огляду на нещодавні заяви США та союзників про навчання українських льотчиків пілотувати F-16, саме час з’ясувати, що це означає на практичному рівні. Спочатку розглянемо питання підготовки пілотів.