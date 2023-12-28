Останні новини

Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Війна в Україні
16 годин тому
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Київ Пост
Гібридна система ППО та "українські Shahed": головні досягнення оборонної промисловості України
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Гібридна система ППО та "українські Shahed": головні досягнення оборонної промисловості України
Профільний міністр Олександр Камишін розповів, що оборонна промисловість України запрацювала на повну потужність лише після вторгнення РФ.
Марина Шашкова
"Наші цілі на 2024 рік чіткі": головне з розмови Зеленського та Байдена
Озброєння
гру. 13, 2023
"Наші цілі на 2024 рік чіткі": головне з розмови Зеленського та Байдена
Український лідер окреслив цілі Києва у протистоянні російській агресії на наступний рік, проте обережно висловився щодо ухвалення американськими конгресменами допомоги Україні.
Вікторія Степаненко
Попри російські погрози в Україні запрацює спільний з Rheinmetall завод з виготовлення бронетехніки
Війна в Україні
жов. 24, 2023
Попри російські погрози в Україні запрацює спільний з Rheinmetall завод з виготовлення бронетехніки
Ця співпраця матиме велике значення для оборонної промисловості України та виготовлення зброї для війни проти Росії.
Kyiv Post
Україна з наступного року почне витрачати понад 21% ВВП на оборону 
Війна в Україні
жов. 14, 2023
Україна з наступного року почне витрачати понад 21% ВВП на оборону 
Зеленський підписав указ на виконання рішення РНБО про виділення із держбюджету на оборону 21,6% ВВП. На що саме будуть витрачатися кошти? Які це будуть суми? 
Kyiv Post
У Нідерландах прогнозують, що Україна може отримати перші F-16 у 2024 році
Озброєння
вер. 28, 2023
У Нідерландах прогнозують, що Україна може отримати перші F-16 у 2024 році
Міністерка оборони Нідерландів наголосила, що передавання винищувачів F-16 Україні це не тільки допомога, а також відповідний сигнал Кремлю
TVP
Що відомо про російський ракетно-зенітний комплекс С-400 «Триумф»
Озброєння
вер. 24, 2023
ПОГЛЯД: Що відомо про російський ракетно-зенітний комплекс С-400 «Триумф»
Вночі 14 вересня Україна знищила важливі елементи російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Триумф». Ця система є ключовим компонентом ППО окупантів в Криму.
Богдан Тузов
Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО "Hawk"
Озброєння
вер. 22, 2023
Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО "Hawk"
Президент США пообіцяв надати Україні "більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкових засобів".
Kyiv Post
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Французькі танки Leclerc: що це за звір

ПОГЛЯД: Французькі танки Leclerc: що це за звір

Надзвукова крилата ракета часів СРСР: чим росіяни вдарили по будинку в Дніпрі

ПОГЛЯД: Надзвукова крилата ракета часів СРСР: чим росіяни вдарили по будинку в Дніпрі

Застосовуючи засоби розмінування, Україна мислить нестандартно
Озброєння
вер. 21, 2023
Застосовуючи засоби розмінування, Україна мислить нестандартно
Розміновувач M58 MICLIC, наданий США, є швидким та ефективним засобом розчищення проходів крізь мінні поля, і українські збройні сили винайшли спосіб зробити його роботу ще швидшою.
Kyiv Post
Протикорабельними "Оніксами" Росія знищує українські порти. Як цьому протидіяти?
Озброєння
лип. 29, 2023
Протикорабельними "Оніксами" Росія знищує українські порти. Як цьому протидіяти?
Росія почала активно використовувати ці ракети саме через їх характеристики, зокрема велику швидкість та наднизьку висоту польоту.
Богдан Тузов
Перші ABRAMS можуть прибути в Україну у вересні
Озброєння
лип. 28, 2023
Перші ABRAMS можуть прибути в Україну у вересні
Вже у вересні українські захисники зможуть використовувати перші американські танки на полі бою.
Kyiv Post
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів
Озброєння
лип. 26, 2023
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів
Вашингтон зобов’язався надати Києву понад 43 млрд доларів військової допомоги після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Kyiv Post
Чому США не надають Україні ракети ATACMS? editor`s choice
Озброєння
лип. 25, 2023
Чому США не надають Україні ракети ATACMS?
Україна місяцями просить США надати ATACMS, але Білий дім опирається. Що це за зброя? Чому Україна її потребує? Та чому США відмовляються її надати?
Стів Браун
Туреччина дозволила виробляти свої дрони Bayraktar в Україні
Озброєння
чер. 23, 2023
Туреччина дозволила виробляти свої дрони Bayraktar в Україні
Перший завод запрацює вже у 2025 році.
Kyiv Post
Новий радар TRML-4D дозволяє засікати і збивати повітряні цілі в небі України ЕКСКЛЮЗИВ
Озброєння
тра. 29, 2023
ПОГЛЯД: Новий радар TRML-4D дозволяє засікати і збивати повітряні цілі в небі України
У новому пакеті військової допомоги Німеччина передала Україні передовий радар ППО TRML-4D. Це остання модифікація РЛС, розроблених німецькою компанією Hensoldt.
Богдан Тузов
Україна отримує F-16 – а що стосовно підготовки пілотів? editor`s choice
Озброєння
тра. 23, 2023
ПОГЛЯД: Україна отримує F-16 – а що стосовно підготовки пілотів?
З огляду на нещодавні заяви США та союзників про навчання українських льотчиків пілотувати F-16, саме час з’ясувати, що це означає на практичному рівні. Спочатку розглянемо питання підготовки пілотів.
Крістофер Стюарт