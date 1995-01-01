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План перемоги Зеленського
Останні новини
США
Зеленський підтвердив, що Україна хоче отримати ракети Tomahawk
Запит України на Tomahawk був секретною частиною Плану перемоги Зеленського та є частиною перемовин України та США.
Київ Пост
2д тому
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