Останні новини
Путін
11 годин тому
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Розслідування
15 годин тому
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Розслідування
січ. 23, 17:27
Суд відправив Романа Гринкевича в СІЗО до 17 березня з правом внесення 500 мільйонів гривень застави.
Путін
гру. 22, 2023
Ексдепутат України та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який наразі живе в Москві, бере участь у переділі власності в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Розслідування
гру. 13, 2023
Правоохоронці проводять обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА через підтоплення київського метро.
Розслідування
лис. 27, 2023
Встановлено, що посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.
Розслідування
лис. 2, 2023
Kyiv Post розбирався, який справжній рівень втрат цивільного населення України після початку повномасштабного вторгнення Росії та наскільки реальна статистика, яка зараз у публічному просторі
Розслідування
жов. 26, 2023
Підрядники російських виробництв досі уникають санкцій, що дозволило їм імпортувати необхідні деталі для виробництва ракет “Кинджал” з Євросоюзу.
Українська політика
жов. 23, 2023
До того ж родина екс-депутата Ради у Москві володіє елітними апартаментами вартістю 4 млн доларів.
Розслідування
жов. 18, 2023
Колишній власник "Мотор Січі" Вʼячеслав Богуслаєв та його підлеглий звинувачуються у роботі на РФ. СБУ передала їхні справи до суду, в межах провадження арештовані активи на 12 млрд грн
Розслідування
жов. 11, 2023
Триває розслідування щодо пошкодження газопроводу в Балтійському морі. За попередніми даними, це була диверсія.
Розслідування
жов. 10, 2023
Журналісти hromadske встановили, що Ігор Мурашов, який зараз обіймає посаду головного інженера Запорізької АЕС, має російське громадянство.
Розслідування
жов. 4, 2023
Джерело в СБУ розповіло Kyiv Post, що у них є слушна порада для Росії – подумати про перейменування зенітної системи «Тріумф», дві одиниці якої були пошкоджені українцями впродовж місяця.
Розслідування
вер. 11, 2023
У Києві СБУ затримало військового-зрадника, який працював на ФСБ. За підтримки іншого куратора за кордоном, злочинець готував удари РФ по ТЕЦ.
Розслідування
сер. 29, 2023
В цей раз журналісти опублікували папери, що підтверджують контракти з "ДНР".
Розслідування
сер. 7, 2023
Розслідувачі вказують, що державні підприємства чи то свідомо, чи то за недбалістю продають титанову продукцію фірмам-прокладкам, які постачають її далі до Росії.