Останні новини

Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Путін
11 годин тому
Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Київ Пост
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Розслідування
15 годин тому
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Київ Пост
Суд відправив Романа Гринкевича у СІЗО до 17 березня
Розслідування
січ. 23, 17:27
Суд відправив Романа Гринкевича у СІЗО до 17 березня
Суд відправив Романа Гринкевича в СІЗО до 17 березня з правом внесення 500 мільйонів гривень застави.
Київ Пост
Розслідування: Віктор Медведчук став «новим бенефіціаром економіки Донбасу»
Путін
гру. 22, 2023
Розслідування: Віктор Медведчук став «новим бенефіціаром економіки Донбасу»
Ексдепутат України та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який наразі живе в Москві, бере участь у переділі власності в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Київ Пост
Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
Розслідування
гру. 13, 2023
Поліція прийшла з обшуками в “Київський метрополітен”
Правоохоронці проводять обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА через підтоплення київського метро.
Київ Пост
ДБР завершило розслідування авіакатастрофи в Броварах, в якій загинув міністр МВС Монастирський
Розслідування
лис. 27, 2023
ДБР завершило розслідування авіакатастрофи в Броварах, в якій загинув міністр МВС Монастирський
Встановлено, що посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.
Катерина Захарченко
Сумні жнива великої війни: чому зараз неможливо порахувати, скільки мирних українців вбила Росія ЕКСКЛЮЗИВ
Розслідування
лис. 2, 2023
Сумні жнива великої війни: чому зараз неможливо порахувати, скільки мирних українців вбила Росія
Kyiv Post розбирався, який справжній рівень втрат цивільного населення України після початку повномасштабного вторгнення Росії та наскільки реальна статистика, яка зараз у публічному просторі
Анна Неплій
Виробники російських ракет “Кинджал” досі отримують деталі з Європи - ЗМІ
Розслідування
жов. 26, 2023
Виробники російських ракет “Кинджал” досі отримують деталі з Європи - ЗМІ
Підрядники російських виробництв досі уникають санкцій, що дозволило їм імпортувати необхідні деталі для виробництва ракет “Кинджал” з Євросоюзу.
Kyiv Post
Обвинувачений у держзраді колишній нардеп Єфремов втік до Росії - розслідування "Схем"
Українська політика
жов. 23, 2023
Обвинувачений у держзраді колишній нардеп Єфремов втік до Росії - розслідування "Схем"
До того ж родина екс-депутата Ради у Москві володіє елітними апартаментами вартістю 4 млн доларів.
Kyiv Post
СБУ передала справу Богуслаєва до суду, арештоване майно на понад 12 мільярдів грн 
Розслідування
жов. 18, 2023
СБУ передала справу Богуслаєва до суду, арештоване майно на понад 12 мільярдів грн 
Колишній власник "Мотор Січі" Вʼячеслав Богуслаєв та його підлеглий звинувачуються у роботі на РФ. СБУ передала їхні справи до суду, в межах провадження арештовані активи на 12 млрд грн 
Kyiv Post
Пошкодження газопроводу в Балтійському морі, ймовірно, є диверсією, — президент Фінляндії
Розслідування
жов. 11, 2023
Пошкодження газопроводу в Балтійському морі, ймовірно, є диверсією, — президент Фінляндії
Триває розслідування щодо пошкодження газопроводу в Балтійському морі. За попередніми даними, це була диверсія.
Kyiv Post
Колишній гендиректор ЗАЕС має російський паспорт - ЗМІ
Розслідування
жов. 10, 2023
Колишній гендиректор ЗАЕС має російський паспорт - ЗМІ
Журналісти hromadske встановили, що Ігор Мурашов, який зараз обіймає посаду головного інженера Запорізької АЕС, має російське громадянство.
Kyiv Post
Україна «вдарила по кремлівській зенітній системі С-400» – вперше на материковій частині Росії
Розслідування
жов. 4, 2023
Україна «вдарила по кремлівській зенітній системі С-400» – вперше на материковій частині Росії
Джерело в СБУ розповіло Kyiv Post, що у них є слушна порада для Росії – подумати про перейменування зенітної системи «Тріумф», дві одиниці якої були пошкоджені українцями впродовж місяця.
Стефан Коршак
СБУ викрила двох агентів ФСБ Росії, один з них - військовий Нацгвардії України
Розслідування
вер. 11, 2023
СБУ викрила двох агентів ФСБ Росії, один з них - військовий Нацгвардії України
У Києві СБУ затримало військового-зрадника, який працював на ФСБ. За підтримки іншого куратора за кордоном, злочинець готував удари РФ по ТЕЦ. 
Kyiv Post
Компанії керівника НОК Бубки продовжують працювати з росіянами - розслідування
Розслідування
сер. 29, 2023
Компанії керівника НОК Бубки продовжують працювати з росіянами - розслідування
В цей раз журналісти опублікували папери, що підтверджують контракти з "ДНР".
Катерина Захарченко
Розслідування: Україна продає РФ титанову сировину для виробництва літаків та ракет ВАЖЛИВО
Розслідування
сер. 7, 2023
Розслідування: Україна продає РФ титанову сировину для виробництва літаків та ракет
Розслідувачі вказують, що державні підприємства чи то свідомо, чи то за недбалістю продають титанову продукцію фірмам-прокладкам, які постачають її далі до Росії.
Kyiv Post