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Шольц: Україна найближчим часом не вступить до НАТО
НАТО
Шольц: Україна найближчим часом не вступить до НАТО
За словами німецького канцлера, Альянс не приймає членів, які перебувають у стані війні.
Київ Пост
2д тому