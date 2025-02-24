Останні новини
США
Масштабні акції відбулися в Лондоні, Тель-Авіві, Варшаві, Парижі, Торонто, Римі, тощо.
10хв тому
Путін
Сполучені Штати нібито відмовилися від ролі лідера вільного світу - і не тільки перед Організацією Об’єднаних Націй.
56хв тому
Українці за кордоном
Заклик Світового Конґресу Українців та Eвропейського Конґресу Українців до світових лідерів.
7г тому
США
Триває четвертий рік війни Росії проти України. Видається, зараз можна згадати, що деякі світові лідери сказали в тоді ще “Твіттері” 24 лютого 2022 року, в день, коли Росія розпочала вторгнення.
8г тому
Росія
За словами керівника української розвідки, Росія планує створити імперію на кшталт СРСР, а її наступні цілі – Польща, Чехія, Угорщина і Болгарія.
9г тому
Європа
Президент Франції взяв Трампа за руку і виправив його, сказавши, що Європа теж давала гроші Україні, але не в борг, і нагадавши йому, що “Росія – агресор”.
9г тому
Канада
Уряд Трюдо продовжує надавати системну підтримку Україні в її боротьбі проти Росії.
9г тому
Європа
Kyiv Post поспілкувався з політичним речником ХДС/ХСС про те, як “епохальний розрив” у трансатлантичних відносинах може вплинути на позицію Німеччини щодо України та європейської безпеки.
10г тому
Курськ
Україна продовжує відбивати інтенсивні атаки російської армії практично на всіх напрямках, ЗСУ завдають ворогу значних втрат.
10г тому
Росія
Що треба зробити, якщо вдасться припинити війну Росії проти України
11г тому
Дрони
Може здатися, що ми будуємо Термінатора або Скайнет... але насправді всі ці модернізації – лише вдосконалення. Не може бути такого моменту, коли дрони раптом стануть розумними.
21г тому
Три роки війни
Генасамблея ООН підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.
23г тому
Велика Британія
Велика Британія не відвернеться від України, яка бореться за спільну безпеку.
1д тому
Європа
Прем’єр-міністерка Данії прибула до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.
1д тому
Три роки війни
Сьогодні, 24 лютого, українці згадують, як рівно три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Воно стало продовженням нової війни РФ проти України, яка розпочалася ще у 2014 році.
1д тому
Три роки війни
Роздуми про помилки, наші хибні уявлення та несподівані уроки, які ми винесли за три роки повномасштабного вторгнення РФ.
1д тому