Три роки війни

Останні новини

Українці за кордоном вийшли на понад 1000 подій до роковин вторгнення
США
Українці за кордоном вийшли на понад 1000 подій до роковин вторгнення
Масштабні акції відбулися в Лондоні, Тель-Авіві, Варшаві, Парижі, Торонто, Римі, тощо.
Світовий Конґрес Українців
10хв тому
Ганьба Америки спонукає діяти
Путін
Ганьба Америки спонукає діяти
Сполучені Штати нібито відмовилися від ролі лідера вільного світу - і не тільки перед Організацією Об’єднаних Націй.
Богдан Нагайло
56хв тому
Українці світу звернулися до світових лідерів на треті роковини вторгнення РФ в Україну
Українці за кордоном
Українці світу звернулися до світових лідерів на треті роковини вторгнення РФ в Україну
Заклик Світового Конґресу Українців та Eвропейського Конґресу Українців до світових лідерів.
Світовий Конґрес Українців
7г тому
Що говорили світові лідери 24 лютого 2022 року - твіти з минулого
США
Що говорили світові лідери 24 лютого 2022 року - твіти з минулого
Триває четвертий рік війни Росії проти України. Видається, зараз можна згадати, що деякі світові лідери сказали в тоді ще “Твіттері” 24 лютого 2022 року, в день, коли Росія розпочала вторгнення.
Київ Пост
8г тому
“Наступними будуть країни Варшавського блоку” – Буданов про імперські амбіції Росії
Росія
“Наступними будуть країни Варшавського блоку” – Буданов про імперські амбіції Росії
За словами керівника української розвідки, Росія планує створити імперію на кшталт СРСР, а її наступні цілі – Польща, Чехія, Угорщина і Болгарія.
Катерина Захарченко
9г тому
“Ми давали гроші, але не в борг” – Макрон перебив Трампа на пресконференції
Європа
“Ми давали гроші, але не в борг” – Макрон перебив Трампа на пресконференції
Президент Франції взяв Трампа за руку і виправив його, сказавши, що Європа теж давала гроші Україні, але не в борг, і нагадавши йому, що “Росія – агресор”.
Кеті Лівінгстон, Джон Моретті
9г тому
Канада надасть 35 млн дол. на відновлення української енергетики
Канада
Канада надасть 35 млн дол. на відновлення української енергетики
Уряд Трюдо продовжує надавати системну підтримку Україні в її боротьбі проти Росії.
За матеріалами Укрінформ
9г тому
Відданість Німеччини Україні залишається беззаперечною – Юрген Хардт ЕКСКЛЮЗИВ
Європа
Відданість Німеччини Україні залишається беззаперечною – Юрген Хардт
Kyiv Post поспілкувався з політичним речником ХДС/ХСС про те, як “епохальний розрив” у трансатлантичних відносинах може вплинути на позицію Німеччини щодо України та європейської безпеки.
Моніка Юнг-Муніб
10г тому
Хроніка війни в Україні. 25 лютого: стратегічна оборонна операція триває
Курськ
Хроніка війни в Україні. 25 лютого: стратегічна оборонна операція триває
Україна продовжує відбивати інтенсивні атаки російської армії практично на всіх напрямках, ЗСУ завдають ворогу значних втрат.
Київ Пост
10г тому
Після трьох років війни з’являється надія
Росія
Після трьох років війни з’являється надія
Що треба зробити, якщо вдасться припинити війну Росії проти України
Курт Волкер
11г тому
Три роки війни: дрони назавжди змінили поле бою сучасної війни
Дрони
Три роки війни: дрони назавжди змінили поле бою сучасної війни
Може здатися, що ми будуємо Термінатора або Скайнет... але насправді всі ці модернізації – лише вдосконалення. Не може бути такого моменту, коли дрони раптом стануть розумними.
Стефан Коршак
21г тому
ООН ухвалила українську резолюцію щодо річниці російської війни
Три роки війни
ООН ухвалила українську резолюцію щодо річниці російської війни
Генасамблея ООН підтверджує свою прихильність суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.
За матеріалами Укрінформ
23г тому
Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за час війни
Велика Британія
Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за час війни
Велика Британія не відвернеться від України, яка бореться за спільну безпеку.
Київ Пост
1д тому
Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн
Європа
Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн
Прем’єр-міністерка Данії прибула до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.
Київ Пост
1д тому
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: три роки, які змінили світ ВІД РЕДАКЦІЇЇ
Три роки війни
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: три роки, які змінили світ
Сьогодні, 24 лютого, українці згадують, як рівно три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Воно стало продовженням нової війни РФ проти України, яка розпочалася ще у 2014 році.
Київ Пост
1д тому
Три роки повномасштабного вторгнення РФ: уроки для України та українців
Три роки війни
ПОГЛЯД: Три роки повномасштабного вторгнення РФ: уроки для України та українців
Роздуми про помилки, наші хибні уявлення та несподівані уроки, які ми винесли за три роки повномасштабного вторгнення РФ.
Карина Доломанжи
1д тому