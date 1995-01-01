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Церковні свята
Успіння Пресвятої Богородиці 2024 року: дата за новим календарем, заборони та традиції свята
Kyiv Post дізнався, коли тепер святкувати Успіння Пресвятої Богородиці, та чи буде служба в Києво-Печерській Лаврі.
Вікторія Рокицька
2д тому
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