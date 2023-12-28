Останні новини
Українська політика
13 годин тому
18 нових стандартів НАТО стосуються навчання, навігації та водолазної діяльності.
Українська політика
січ. 26, 12:23
У парламенті вважають, що це може змінити ставлення українців до мобілізації.
Українська політика
січ. 23, 18:57
На засіданні 23 січня Кабмін підтримав проєкт указу президента про призначення мера Мелітополя Івана Федорова очільником Запорізької ОДА.
Українська політика
січ. 19, 13:23
ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС.
Українська політика
січ. 19, 12:35
Financial Times опублікувала матеріал про тиск, стеження та фізичні погрози журналістам в Україні, які «кинули тінь на роботу Володимира Зеленського щодо захисту свободи ЗМІ».
Українська політика
січ. 18, 10:45
Українська влада на всіх рівнях активно працює над тим, щоб другий квартал починати вже з допомогою міжнародних партнерів.
Українська політика
січ. 16, 13:45
Державні центри зайнятості розміщуватимуть у себе вакансії, які військові частини публікують на платформі robota.ua, і далі пропонуватимуть безробітним йти на роботу до війська.
Українська політика
січ. 12, 14:23
У вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого «приєднання» тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ.
Українська політика
січ. 11, 15:47
Пресслужба прем'єр-міністра повідомила Kyiv Post, що Шмигаль не розголошував ніякої інформації про викривача, і що заяви НАЗК - це маніпуляція напередодні закінчення терміну повноважень Новікова
Українська політика
січ. 11, 13:35
Арахамія зауважив, що певні положення проєкту прямо порушують права людини, а деякі "не є оптимально сформульовані", про що парламентарі "відкрито сказали військовому командуванню".
Українська політика
січ. 10, 16:22
До того ж, суддя Київського окружного адмінсуду Альона Кушнова постановила стягнути з Верховного суду зарплатню Львова за час "вимушеного прогулу".
Українська політика
січ. 10, 14:20
Як наголошують у Раді, це не означає, що проєкт закону ухвалять у тому вигляді, в якому він надійшов до парламенту.
Українська політика
січ. 10, 08:42
В антирейтинг за підсумками року також увійшли екс-радник глави Офісу президента Олексій Арестович та нардепка Юлія Тимошенко.
Українська політика
січ. 4, 16:16
За фактами сприяння ухиленню від мобілізації працівниками ТЦК і ВЛК порушено 180 кримінальних справ – Клименко
Нацполіція, ДБР та СБУ спільно працюють над попередженням випадків отримання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації за трьома категоріями.
Українська політика
гру. 28, 2023
В Україні сприятимуть покращенню демографічної ситуації шляхом державного фінансування боротьби з безпліддям
З 2024 року лікування безпліддя українських жінок буде здійснюватися за державний кошт.
Українська політика
гру. 27, 2023
Розпочато закрите бета-тестування програми uResidency, яка надає зручні умови для іноземного бізнесу в Україні.