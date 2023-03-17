Останні новини
Війна в Україні
11 годин тому
У Міноборони зауважили, що зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження агенції.
Війна в Україні
12 годин тому
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
Війна в Україні
14 годин тому
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Війна в Україні
14 годин тому
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
Війна в Україні
16 годин тому
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Війна в Україні
17 годин тому
Російські опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом бійці ССО знищили вщент. За допомогою дрону ЗСУ встановили на місці розбитих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.
Війна в Україні
19 годин тому
Зеленський побоюється, що допомога США може вичерпатися через Трампа; внаслідок авіаударів РФ постраждав неповнолітній; Франція і Німеччина постачають більше зброї; росіяни просуваються біля Авдіївки
Війна в Україні
1 день тому
Раніше з села виїхали всі жителі, однак літній чоловік вирішив залишитися вдома.
Війна в Україні
1 день тому
Росіяни виготовляють близько 100 ракет на місяць, тому запаси залишаються приблизно незмінними.
Війна в Україні
1 день тому
Командувач ВМС певен, що у такому випадку хід бойових дій мав би зовсім інший характер.
Війна в Україні
1 день тому
Ворожі диверсанти також намагаються пройти на територію Харківщини.
Війна в Україні
1 день тому
Внаслідок нічної атаки у місті травмовано також двоє дорослих.
Війна в Україні
1 день тому
Аналітики ISW пишуть про просування росіян на кількох напрямках.
Війна в Україні
2 дні тому
Водночас обласна влада каже, що російські війська відновили інтенсивність наступальних дій під Куп'янськом.
Війна в Україні
2 дні тому
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
Війна в Україні
2 дні тому
Будинок загиблих розташований у 5-кілометровій прикордонній зоні.