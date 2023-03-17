Останні новини

"Агенція оборонних закупівель" отримала нову директорку: що про неї відомо
Війна в Україні
11 годин тому
"Агенція оборонних закупівель" отримала нову директорку: що про неї відомо
У Міноборони зауважили, що зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження агенції.
Київ Пост
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Війна в Україні
12 годин тому
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
Богдан Тузов
Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів ВАЖЛИВО
Війна в Україні
14 годин тому
Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Київ Пост
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
Війна в Україні
14 годин тому
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
Київ Пост
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Війна в Україні
16 годин тому
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Київ Пост
ССО знищили два опорні пункти росіян і встановили український прапор: вражаючі кадри
Війна в Україні
17 годин тому
ССО знищили два опорні пункти росіян і встановили український прапор: вражаючі кадри
Російські опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом бійці ССО знищили вщент. За допомогою дрону ЗСУ встановили на місці розбитих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.
Юлія Струк
Хроніка війни в Україні. 29 січня: Недобрий сигнал»
Війна в Україні
19 годин тому
Хроніка війни в Україні. 29 січня: Недобрий сигнал»
Зеленський побоюється, що допомога США може вичерпатися через Трампа; внаслідок авіаударів РФ постраждав неповнолітній; Франція і Німеччина постачають більше зброї; росіяни просуваються біля Авдіївки
Джон Моретті
Армія РФ вбила останнього жителя прикордонного села Степок на Сумщині
Війна в Україні
1 день тому
Армія РФ вбила останнього жителя прикордонного села Степок на Сумщині
Раніше з села виїхали всі жителі, однак літній чоловік вирішив залишитися вдома.
Київ Пост
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“Держава повинна забезпечувати військових, а люди — це і є держава”. Інтерв'ю з воєнним волонтером

"Публікують секретну інформацію". Чи дійсно Telegram-каналам заборонять писати про ракетні обстріли

"Публікують секретну інформацію". Чи дійсно Telegram-каналам заборонять писати про ракетні обстріли

Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої

ПОГЛЯД: Українські месники: кожній нації потрібні свої супергерої

У Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет, - Повітряні сили
Війна в Україні
1 день тому
У Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет, - Повітряні сили
Росіяни виготовляють близько 100 ракет на місяць, тому запаси залишаються приблизно незмінними.
Київ Пост
Україна виграла б війну швидше, якби могла бити по РФ західною зброєю, - Неїжпапа
Війна в Україні
1 день тому
Україна виграла б війну швидше, якби могла бити по РФ західною зброєю, - Неїжпапа
Командувач ВМС певен, що у такому випадку хід бойових дій мав би зовсім інший характер.
Київ Пост
Російські ДРГ найбільш активні на Сумщині, - прикордонники
Війна в Україні
1 день тому
Російські ДРГ найбільш активні на Сумщині, - прикордонники
Ворожі диверсанти також намагаються пройти на територію Харківщини.
Київ Пост
Росіяни вдарили по Мирнограду на Донеччині: постраждав підліток
Війна в Україні
1 день тому
Росіяни вдарили по Мирнограду на Донеччині: постраждав підліток
Внаслідок нічної атаки у місті травмовано також двоє дорослих.
Київ Пост
На Куп'янському напрямку збільшилася інтенсивність боїв
Війна в Україні
1 день тому
На Куп'янському напрямку збільшилася інтенсивність боїв
Аналітики ISW пишуть про просування росіян на кількох напрямках.
Київ Пост
Загрози нового наступу РФ на Харків наразі немає, - Сухопутні війська
Війна в Україні
2 дні тому
Загрози нового наступу РФ на Харків наразі немає, - Сухопутні війська
Водночас обласна влада каже, що російські війська відновили інтенсивність наступальних дій під Куп'янськом.
Київ Пост
Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
2 дні тому
ПОГЛЯД: Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
David Root
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині ВАЖЛИВО
Війна в Україні
2 дні тому
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Будинок загиблих розташований у 5-кілометровій прикордонній зоні.
Київ Пост