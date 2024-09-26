Під час круглого столу CEO Kyiv Post - Ukraine Edition, який проводить генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє, топменеджери України розповіли орієнтуються в хаосі війни.

На цю ексклюзивну подію зібралися чотири найвпливовіші бізнес-лідери України, які обговорили виклики та перемоги провідних компаній під час російського вторгнення. Дізнайтеся, як Олександр Комаров з «Київстар», Алессандро Занеллі з Nestlé, Анна Дерев’янко з Європейської Бізнес Асоціації та Ігор Смілянський з «Укрпошти» приймали важкі рішення, підтримували мотивацію своїх команд і сприяли зміцненню України.

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Погляньте на те, як вони розкривають свої стратегії виживання та успіху в Україні, які допомагають економіці рухатися вперед.