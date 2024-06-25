Смуга затишшя: як зараз виглядає українсько-білоруський кордон
Сергій Костеж
| червень 25, 2024, 14:30
Білорусь – один із ключових союзників путінської Росії у нападі на Україну. Саме Білорусь надала свою територію для вторгнення російської армії на ключових напрямках – Київському та Чернігівському. З території Білорусі російські війська дісталися передмість Києва та Бучі, де вчинили різанину. З території Білорусі протягом 2022 року завдавалися й авіаційні удари по Україні.
Та ось уже більш ніж півтора року на українсько-білоруському кордоні спостерігається затишшя. Українські прикордонники не відновлюють підірвані мости на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області.
Навпаки - в розбудовують нові укріплення та загородження, однак поки не спостерігають російської активності на іншому березі Дніпра.
В той же час у прикордонні села повертається все більше людей, і деякі з них не бояться вести господарство або навіть купатися на самому кордоні з недружньою до України державою.
Вони вірять у те, що українська армія та прикордонники захистять їх.
Про що говорить це затишшя, і що може бути далі? Чи означає це зміну поведінки Білорусі у війні? Детальний репортаж з українсько-білоруського прикордоння від Kyiv Post очікуйте найближчим часом.