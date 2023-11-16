تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا خلال زيارة معلنة إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفاد مكتبه الخميس.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني السابق الى كييف في أول زيارة له للخارج كوزير لخارجية المملكة المتحدة، التي تعتبر حليفًا عسكريًا وسياسيًا قويًا لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

وقال كاميرون خلال اجتماعه في البيت الأبيض: «سنواصل تقديم الدعم المعنوي والدعم الدبلوماسي والدعم الاقتصادي، ولكن قبل كل شيء، الدعم العسكري الذي تحتاجون إليه ليس هذا العام والعام المقبل فحسب، بل مهما طال الأمر من وقت».

وأضاف خلال لقائه مع زيلينسكي «أردت أن تكون هذه زيارتي الأولى. وأضاف: "أنا معجب بقوة وتصميم الشعب الأوكراني».

وشكر زيلينسكي كاميرون على قيامه بالرحلة بينما كان اهتمام العالم منصبا على الصراع الدائر في الشرق الأوسط.