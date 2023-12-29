ديسمبر. 13, 2023

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

فرانس برس