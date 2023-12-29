العالم
ديسمبر. 29, 2023
أكّدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي الجمعة أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.
ديسمبر. 25, 2023
اتهمت موسكو الإثنين الغرب بالسعي إلى "زعزعة استقرار" الوضع في صربيا حيث هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مبنى بلدية بلغراد في اليوم السابق.
ديسمبر. 25, 2023
أعلنت رئيسة مولدافيا مايا ساندو الأحد ترشحها لولاية ثانية العام المقبل لتقود الجمهورية السوفياتية السابقة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ديسمبر. 23, 2023
"رحّبت" واشنطن بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إليها، وهي من تصميم أميركي، وذلك من أجل "تجديد مخزون" الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ديسمبر. 23, 2023
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مرسوما يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات توصف بـ"الثانوية" على مؤسسات مالية في العالم أجمع تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.
ديسمبر. 20, 2023
بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة ، توصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة.
ديسمبر. 18, 2023
تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد اجتماعهما الاثنين في بودابست تعزيز العلاقات الثنائية، فيما تقول المجر المعزولة في الاتحاد الأوروبي إنها "تبحث عن حلفاء".
ديسمبر. 18, 2023
تنضم بلغاريا التي تسعى للنأي بنفسها من موسكو، الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من آذار/مارس، متخلية عن الإعفاء الذي استفادت منه بحسب نص أقره البرلمان الاثنين.
ديسمبر. 17, 2023
ودعت الكويت أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ووري الثرى صباح الأحد في مقبرة الصلبيخات بشمال غرب العاصمة.
ديسمبر. 16, 2023
للمرة الأولى على المستوى الأوروبي، اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على تشريع يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها.
ديسمبر. 16, 2023
عُين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السبت أميرًا للبلاد إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد عن 86 عامًا في حين تشهد الدولة الغنية بالنفط فترة عدم استقرار.
ديسمبر. 15, 2023
طالب رئيس الوزراء المجري بأن تُدفع لبلده "جميع الأموال الأوروبية" العائدة له والبالغة مليارات الدولارات التي لا تزال مجمّدة اليورو قبل أن يدرس إمكان التراجع عن معارضته لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
ديسمبر. 13, 2023
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.
ديسمبر. 12, 2023
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.
ديسمبر. 12, 2023
لم يتخيل الحاخام مندل موسكويتز، من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، أن عائلته ستضطر إلى الفرار من حرب ثانية بعد مغادرة أوكرانيا إلى إسرائيل العام الماضي.
ديسمبر. 12, 2023
اختارت الغرفة السفلى في البرلمان البولندي مساء الإثنين دونالد توسك، زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي، لتولي رئاسة الحكومة، بعدما هيمن القوميون الشعبويون على الحكم في البلاد مدى ثماني سنوات.