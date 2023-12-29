العالم

بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي متوجها إلى أوكرانيا
 
ديسمبر. 29, 2023
بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي متوجها إلى أوكرانيا
أكّدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي الجمعة أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.
فرانس برس
موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى "زعزعة" الوضع في صربيا بعد الانتخابات
 
ديسمبر. 25, 2023
موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى "زعزعة" الوضع في صربيا بعد الانتخابات
اتهمت موسكو الإثنين الغرب بالسعي إلى "زعزعة استقرار" الوضع في صربيا حيث هاجم متظاهرون يعترضون على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مبنى بلدية بلغراد في اليوم السابق.
كييف بوست
رئيسة مولدافيا المؤيدة لأوروبا تعلن ترشحها لولاية ثانية
 
ديسمبر. 25, 2023
رئيسة مولدافيا المؤيدة لأوروبا تعلن ترشحها لولاية ثانية
أعلنت رئيسة مولدافيا مايا ساندو الأحد ترشحها لولاية ثانية العام المقبل لتقود الجمهورية السوفياتية السابقة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
كييف بوست
واشنطن "ترحب" بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إليها
 
ديسمبر. 23, 2023
واشنطن "ترحب" بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إليها
"رحّبت" واشنطن بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إليها، وهي من تصميم أميركي، وذلك من أجل "تجديد مخزون" الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
فرانس برس
عقوبات أميركية على مؤسسات مالية عالمية تدعم الجهد الحربي الروسي
 
ديسمبر. 23, 2023
عقوبات أميركية على مؤسسات مالية عالمية تدعم الجهد الحربي الروسي
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مرسوما يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات توصف بـ"الثانوية" على مؤسسات مالية في العالم أجمع تدعم الجهد الحربي الروسي ضد أوكرانيا.
إنترفاكس أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول إصلاح واسع لنظام الهجرة
 
ديسمبر. 20, 2023
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول إصلاح واسع لنظام الهجرة
بعد مناقشات دامت سنوات طويلة ومفاوضات في اللحظة الأخيرة ، توصّل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مسألة شائكة تثير قلق الحقوقيين وهي إصلاح نظام الهجرة.
فرانس برس
إردوغان وأوربان يتعهدان توطيد العلاقات التركية المجرية
 
ديسمبر. 18, 2023
إردوغان وأوربان يتعهدان توطيد العلاقات التركية المجرية
تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعد اجتماعهما الاثنين في بودابست تعزيز العلاقات الثنائية، فيما تقول المجر المعزولة في الاتحاد الأوروبي إنها "تبحث عن حلفاء".
فرانس برس
بلغاريا تنضم الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
 
ديسمبر. 18, 2023
بلغاريا تنضم الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
تنضم بلغاريا التي تسعى للنأي بنفسها من موسكو، الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من آذار/مارس، متخلية عن الإعفاء الذي استفادت منه بحسب نص أقره البرلمان الاثنين.
فرانس برس
الكويت تودّع الأمير نواف الأحمد
 
ديسمبر. 17, 2023
الكويت تودّع الأمير نواف الأحمد
ودعت الكويت أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي ووري الثرى صباح الأحد في مقبرة الصلبيخات بشمال غرب العاصمة.
فرانس برس
اتفاق على أول "قانون يضمن حرية الإعلام" في الاتحاد الأوروبي
 
ديسمبر. 16, 2023
اتفاق على أول "قانون يضمن حرية الإعلام" في الاتحاد الأوروبي
للمرة الأولى على المستوى الأوروبي، اتفق أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد على تشريع يهدف إلى حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها.
إنترفاكس أوكرانيا
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت بعد وفاة الأمير نواف
 
ديسمبر. 16, 2023
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت بعد وفاة الأمير نواف
عُين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السبت أميرًا للبلاد إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد عن 86 عامًا في حين تشهد الدولة الغنية بالنفط فترة عدم استقرار.
فرانس برس
أوربان يربط الموافقة على مساعدة جديدة لأوكرانيا بالإفراج عن كل الأموال المخصصة للمجر
 
ديسمبر. 15, 2023
أوربان يربط الموافقة على مساعدة جديدة لأوكرانيا بالإفراج عن كل الأموال المخصصة للمجر
طالب رئيس الوزراء المجري بأن تُدفع لبلده "جميع الأموال الأوروبية" العائدة له والبالغة مليارات الدولارات التي لا تزال مجمّدة اليورو قبل أن يدرس إمكان التراجع عن معارضته لحزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
كييف بوست
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة
 
ديسمبر. 13, 2023
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الثلاثاء قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.
فرانس برس
فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
 
ديسمبر. 12, 2023
فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.
فرانس برس
هربًا من إسرائيل أيضًا.. يلجأ اليهود الأوكرانيون إلى المجر
 
ديسمبر. 12, 2023
هربًا من إسرائيل أيضًا.. يلجأ اليهود الأوكرانيون إلى المجر
لم يتخيل الحاخام مندل موسكويتز، من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، أن عائلته ستضطر إلى الفرار من حرب ثانية بعد مغادرة أوكرانيا إلى إسرائيل العام الماضي.
فرانس برس
النواب البولنديون يصوتون لصالح حكومة تاسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي
 
ديسمبر. 12, 2023
النواب البولنديون يصوتون لصالح حكومة تاسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي
اختارت الغرفة السفلى في البرلمان البولندي مساء الإثنين دونالد توسك، زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي، لتولي رئاسة الحكومة، بعدما هيمن القوميون الشعبويون على الحكم في البلاد مدى ثماني سنوات.
فرانس برس