سياسة

فولوديمير زيلينسكي: الظروف ليست ملائمة لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
 
نوفمبر. 6, 2023
فولوديمير زيلينسكي: الظروف ليست ملائمة لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الظروف ليست ملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في أوكرانيا العام المقبل، موضحا بأن "الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات".
فرانس برس
حالة من "عدم اليقين السياسي" في إسبانيا بعد نتائج في الانتخابات
 
يوليو. 24, 2023
حالة من "عدم اليقين السياسي" في إسبانيا بعد نتائج في الانتخابات
دخلت إسبانيا حالة من عدم اليقين السياسي، بعد أن فشل كل من اليمين واليسار في حسم الانتخابات البرلمانية بأغلبية مريحة، على الرغم من "الانتصار المرير" للحزب الشعبي المعارض بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
فرانس برس
وزير خارجية المجر يزور بيلاروسيا للدعوة إلى محادثات سلام بين كييف وموسكو
 
فبراير. 13, 2023
وزير خارجية المجر يزور بيلاروسيا للدعوة إلى محادثات سلام بين كييف وموسكو
زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو العاصمة البيلاروسية مينسك، للدعوة إلى محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في زيارة قلما تحدث من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وكتب سيارتو على فيسبوك أن “المجر تتوقع
AFP
تعرض حزب شولتز لهزيمة في انتخابات محلية في برلين
 
فبراير. 12, 2023
تعرض حزب شولتز لهزيمة في انتخابات محلية في برلين
تعرّض “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، لنكسة في انتخابات محلية تكتسب رمزية كبيرة في برلين، معقل الحزب منذ أكثر من عشرين عاماً، بعدما تفوّقت عليه المعارضة
AFP
المستشار الألماني متفائل إزاء تحقيق أهداف تسليم دبابات “ليوبارد 2” لأوكرانيا
 
فبراير. 10, 2023
المستشار الألماني متفائل إزاء تحقيق أهداف تسليم دبابات “ليوبارد 2” لأوكرانيا
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله بتحقيق أهداف تسليم دبابات “ليوبارد 2” لأوكرانيا. وقال شولتس بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “انطباعي أن الأمر يسري… لكن بالطبع لن يكون سهلا”. وذكر شولت
Kyiv Post
بايدن ولولا يتعهدان الدفاع عن الديمقراطية في بلديهما
 
فبراير. 10, 2023
بايدن ولولا يتعهدان الدفاع عن الديمقراطية في بلديهما
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه يتعين عليه وعلى نظيره الأميركي جو بايدن الذي استقبله الجمعة في البيت الأبيض “عدم السماح مرة أخرى أبدا” بحصول اعتداءات على الديموقراطية على غرار ما ح
AFP
وسط ترحيب أوروبي بالرئيس الأوكراني.. زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: «نحن ندافع عنكم»
 
فبراير. 10, 2023
وسط ترحيب أوروبي بالرئيس الأوكراني.. زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: «نحن ندافع عنكم»
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الأوروبي إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي “تدافع عنكم”، في كلمة دعا فيها إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده. وخاطب النواب الأوروبيين ق
AFP
ماكرون وشولتز يؤكدان تصميمهما على دعم أوكرانيا
 
فبراير. 9, 2023
ماكرون وشولتز يؤكدان تصميمهما على دعم أوكرانيا
أكّد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز -في قمة ثلاثية جمعتهما في باريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- على دعم بلديهما لأوكرانيا عسكريا في حربها المستمرة ضد ر
Kyiv Post
غوتيريش يخشى أن يكون العالم متّجهًا نحو “حرب أوسع” على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا
 
فبراير. 6, 2023
غوتيريش يخشى أن يكون العالم متّجهًا نحو “حرب أوسع” على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم قد يكون متّجهًا نحو “حرب أوسع”، في وقت تتزايد “مخاطر التصعيد” في أوكرانيا، وذلك في خطاب قاتم عرض فيه أولوياته للعام 2023. وقال غوتيريش “لقد
AFP
تراس وجونسون ينتقدان حكومة سوناك في بريطانيا
 
فبراير. 5, 2023
تراس وجونسون ينتقدان حكومة سوناك في بريطانيا
عاد بوريس جونسون وليز تراس إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني بعد خروجهما من السلطة، مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي أَضعفت موقفه قضايا عدة تطال حكومته وأزمة اجتماعية مستمرة. و
AFP
شولتس: متفقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب
 
فبراير. 5, 2023
شولتس: متفقون مع زيلينسكي على عدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة الأحد، أن هناك “توافقاً” مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية. وقال شولتس، في مقاب
AFP
إيران – مثيرة الشغب الروسي في القوقاز in-depth
 
فبراير. 5, 2023
رأي: إيران – مثيرة الشغب الروسي في القوقاز
كانت عطلة نهاية أسبوع شتوية شديدة الحرارة في باكو ، حيث أقيمت جنازة أورخان أسكيروف ، كبير حراس الأمن الذي قُتل في هجوم إرهابي على السفارة الأذربيجانية في 27 يناير. في ذلك الصباح المشؤوم، دخل رجل إيران
Claudia Palazzo
“الناتو” يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي
 
فبراير. 1, 2023
“الناتو” يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي
أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بخطة اليابان لزيادة إنفاقها الدفاعي بمقدار الضعف، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعاون الحلف عن كثب مع الشركاء في منطقة المحيطين ا
AFP
الحرب تقرّب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي لكن انضمامها إليه لا يزال بعيدًا
 
فبراير. 1, 2023
الحرب تقرّب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي لكن انضمامها إليه لا يزال بعيدًا
متى ستصبح أوكرانيا دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي؟ تأمل كييف في أن يتحقق ذلك بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب على أراضيها، لكن دول التكتل تعتقد أن ذلك لن يحصل بالسهولة التي يتصورها نظام الرئيس فولوديمير
AFP
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف يوم الجمعة
 
فبراير. 1, 2023
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف يوم الجمعة
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، الثلاثاء، أنّ قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة غداة «مشاورات حكومية» ستُجرى بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و«ستكون الأولى في تاريخن
AFP
الأمين العام للناتو يدعو كوريا الجنوبية إلى تكثيف مساعدتها لأوكرانيا
 
يناير. 30, 2023
الأمين العام للناتو يدعو كوريا الجنوبية إلى تكثيف مساعدتها لأوكرانيا
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، كوريا الجنوبية، الاثنين، إلى “تكثيف” مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، مقترحا عليها مراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة.  قال ستولتنبرغ ب
AFP