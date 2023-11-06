سياسة
نوفمبر. 6, 2023
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الظروف ليست ملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في أوكرانيا العام المقبل، موضحا بأن "الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات".
يوليو. 24, 2023
دخلت إسبانيا حالة من عدم اليقين السياسي، بعد أن فشل كل من اليمين واليسار في حسم الانتخابات البرلمانية بأغلبية مريحة، على الرغم من "الانتصار المرير" للحزب الشعبي المعارض بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
فبراير. 13, 2023
زار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو العاصمة البيلاروسية مينسك، للدعوة إلى محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في زيارة قلما تحدث من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. وكتب سيارتو على فيسبوك أن “المجر تتوقع
فبراير. 12, 2023
تعرّض “الحزب الاشتراكي الديمقراطي” بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، لنكسة في انتخابات محلية تكتسب رمزية كبيرة في برلين، معقل الحزب منذ أكثر من عشرين عاماً، بعدما تفوّقت عليه المعارضة
فبراير. 10, 2023
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله بتحقيق أهداف تسليم دبابات “ليوبارد 2” لأوكرانيا. وقال شولتس بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “انطباعي أن الأمر يسري… لكن بالطبع لن يكون سهلا”. وذكر شولت
فبراير. 10, 2023
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه يتعين عليه وعلى نظيره الأميركي جو بايدن الذي استقبله الجمعة في البيت الأبيض “عدم السماح مرة أخرى أبدا” بحصول اعتداءات على الديموقراطية على غرار ما ح
فبراير. 10, 2023
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الأوروبي إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي “تدافع عنكم”، في كلمة دعا فيها إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده. وخاطب النواب الأوروبيين ق
فبراير. 9, 2023
أكّد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز -في قمة ثلاثية جمعتهما في باريس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- على دعم بلديهما لأوكرانيا عسكريا في حربها المستمرة ضد ر
فبراير. 6, 2023
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم قد يكون متّجهًا نحو “حرب أوسع”، في وقت تتزايد “مخاطر التصعيد” في أوكرانيا، وذلك في خطاب قاتم عرض فيه أولوياته للعام 2023. وقال غوتيريش “لقد
فبراير. 5, 2023
عاد بوريس جونسون وليز تراس إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني بعد خروجهما من السلطة، مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي أَضعفت موقفه قضايا عدة تطال حكومته وأزمة اجتماعية مستمرة. و
فبراير. 5, 2023
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة الأحد، أن هناك “توافقاً” مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية. وقال شولتس، في مقاب
فبراير. 5, 2023
كانت عطلة نهاية أسبوع شتوية شديدة الحرارة في باكو ، حيث أقيمت جنازة أورخان أسكيروف ، كبير حراس الأمن الذي قُتل في هجوم إرهابي على السفارة الأذربيجانية في 27 يناير. في ذلك الصباح المشؤوم، دخل رجل إيران
فبراير. 1, 2023
أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بخطة اليابان لزيادة إنفاقها الدفاعي بمقدار الضعف، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعاون الحلف عن كثب مع الشركاء في منطقة المحيطين ا
فبراير. 1, 2023
متى ستصبح أوكرانيا دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي؟ تأمل كييف في أن يتحقق ذلك بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب على أراضيها، لكن دول التكتل تعتقد أن ذلك لن يحصل بالسهولة التي يتصورها نظام الرئيس فولوديمير
فبراير. 1, 2023
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، الثلاثاء، أنّ قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي ستُعقد في كييف الجمعة غداة «مشاورات حكومية» ستُجرى بين أوكرانيا والمفوضية الأوروبية و«ستكون الأولى في تاريخن
يناير. 30, 2023
دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، كوريا الجنوبية، الاثنين، إلى “تكثيف” مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، مقترحا عليها مراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة. قال ستولتنبرغ ب