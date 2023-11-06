فبراير. 5, 2023

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة الأحد، أن هناك “توافقاً” مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية. وقال شولتس، في مقاب

AFP