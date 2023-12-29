الغزو الروسي
يناير. 19, 15:47
أفادت أوكرانيا بأنها تقف وراء هجوم بمسيّرة أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة، هو الأحدث في سلسلة هجمات متزايدة عبر الحدود.
يناير. 19, 15:38
حضت أوكرانيا الجمعة دول الغرب على "أخذ الأمور بجدية" في ما يتعلق بوقف انتاج روسيا من الأسلحة عبر منع وصول إمدادات قطع الغيار الرئيسية إلى موسكو.
يناير. 19, 15:32
حذّرت أوكرانيا الخميس من "نقص الذخائر" لدى جيشها، وذلك بالتوازي مع إطلاق داعميها في باريس "تحالف المدافع" للاستجابة لاحتياجاتها مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي.
يناير. 19, 13:34
استهدفت أوكرانيا ليلاً مستودعاً للنفط في شمال روسيا بطائرات مسيرة، على ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس الخميس.
ديسمبر. 29, 2023
قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في ضربات في أنحاء أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهاية.
ديسمبر. 28, 2023
أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها هذا العام، في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف ضد الغزو الروسي
ديسمبر. 28, 2023
قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية إن قواته ما زالت تتمركز في منطقة ببلدة مارينكا بشرق البلاد رغم تأكيدات وزير الدفاع الروسي بأن موسكو تسيطر على البلدة التي تحولت إلى أنقاض بعد أشهر عديدة من القتال.
ديسمبر. 26, 2023
هنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي االقوات الجوية على الغارة التي شنّتها على سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم، في ما يعدّ مثالاً جديداً على النجاحات العسكرية التي تحقّقها كييف في البحر الأسود.
ديسمبر. 26, 2023
أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.
ديسمبر. 26, 2023
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون الثلاثاء في قصف روسي استهدف محطة قطار مكتظة بالمدنيين الذين يحاولون الفرار في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الأوكراني الثلاثاء.
ديسمبر. 25, 2023
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الاثنين أنها أسقطت 28 مسيرة من أصل 31 تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى تناغما مع الغربيين .
ديسمبر. 25, 2023
دعا البابا فرنسيس في رسالة عيد الميلاد الإثنين، إلى إنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا اللتين ألقتا بظلالهما على الاحتفالات بعيد الميلاد هذا العام.
ديسمبر. 23, 2023
أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أنّها ستسلّم "أول" 18 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً روسية متزايدة على الجبهة.
ديسمبر. 23, 2023
أعلنت القوات الأوكرانية أنها أسقطت ثلاث طائرات مقاتلات روسية قاذفة ومتعددة المهام من طراز سو-34 في جنوب البلاد.
ديسمبر. 20, 2023
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء ان "لا أحد" يمكنه توقع موعد لانتهاء الحرب ضد روسيا، مع تأكيده ان الولايات المتحدة "لن تخون" بلاده رغم المؤشرات الى تراجع الدعم الغربي.
ديسمبر. 20, 2023
أعلن زعيما مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل قبل نهاية هذا العام.