ديسمبر. 28, 2023

أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها هذا العام، في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف ضد الغزو الروسي

فرانس برس