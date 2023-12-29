الغزو الروسي

أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جديد استهدف مستودعا للنفط في روسيا
 
يناير. 19, 15:47
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جديد استهدف مستودعا للنفط في روسيا
أفادت أوكرانيا بأنها تقف وراء هجوم بمسيّرة أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة، هو الأحدث في سلسلة هجمات متزايدة عبر الحدود.
كييف بوست
أوكرانيا تحض الغرب على منع وصول إمدادات قطع الأسلحة إلى روسيا
 
يناير. 19, 15:38
أوكرانيا تحض الغرب على منع وصول إمدادات قطع الأسلحة إلى روسيا
حضت أوكرانيا الجمعة دول الغرب على "أخذ الأمور بجدية" في ما يتعلق بوقف انتاج روسيا من الأسلحة عبر منع وصول إمدادات قطع الغيار الرئيسية إلى موسكو.
فرانس برس
أوكرانيا تحذر من نقص الذخائر مع إطلاق باريس "تحالف المدافع"
 
يناير. 19, 15:32
أوكرانيا تحذر من نقص الذخائر مع إطلاق باريس "تحالف المدافع"
حذّرت أوكرانيا الخميس من "نقص الذخائر" لدى جيشها، وذلك بالتوازي مع إطلاق داعميها في باريس "تحالف المدافع" للاستجابة لاحتياجاتها مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي.
فرانس برس
أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط في شمال روسيا والدفاعات الروسية تسقط مسيّرة قرب موسكو
 
يناير. 19, 13:34
أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط في شمال روسيا والدفاعات الروسية تسقط مسيّرة قرب موسكو
استهدفت أوكرانيا ليلاً مستودعاً للنفط في شمال روسيا بطائرات مسيرة، على ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس الخميس.
فرانس برس
عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في ضربات روسية في أوكرانيا
 
ديسمبر. 29, 2023
عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في ضربات روسية في أوكرانيا
قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في ضربات في أنحاء أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهاية.
كييف بوست
واشنطن تفرج عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام
 
ديسمبر. 28, 2023
واشنطن تفرج عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام
أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها هذا العام، في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف ضد الغزو الروسي
فرانس برس
قائد الجيش الأوكراني: قواتنا لا تزال في مدينة مارينكا المدمرة
 
ديسمبر. 28, 2023
قائد الجيش الأوكراني: قواتنا لا تزال في مدينة مارينكا المدمرة
قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية إن قواته ما زالت تتمركز في منطقة ببلدة مارينكا بشرق البلاد رغم تأكيدات وزير الدفاع الروسي بأن موسكو تسيطر على البلدة التي تحولت إلى أنقاض بعد أشهر عديدة من القتال.
كييف بوست
الرئيس زيلينسكي يهنّئ سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه سفينة روسية
 
ديسمبر. 26, 2023
الرئيس زيلينسكي يهنّئ سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه سفينة روسية
هنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي االقوات الجوية على الغارة التي شنّتها على سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم، في ما يعدّ مثالاً جديداً على النجاحات العسكرية التي تحقّقها كييف في البحر الأسود.
فرانس برس
كييف تقول إنّها دمّرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود
 
ديسمبر. 26, 2023
كييف تقول إنّها دمّرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود
أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.
كييف بوست
مقتل شخص وإصابة أربعة في قصف روسي على محطة للقطارات في خيرسون
 
ديسمبر. 26, 2023
مقتل شخص وإصابة أربعة في قصف روسي على محطة للقطارات في خيرسون
قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون الثلاثاء في قصف روسي استهدف محطة قطار مكتظة بالمدنيين الذين يحاولون الفرار في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الأوكراني الثلاثاء.
كييف بوست
القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 28 مسيرة روسية من أصل 31 شنت هجوماً ليليا جديداً
 
ديسمبر. 25, 2023
القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 28 مسيرة روسية من أصل 31 شنت هجوماً ليليا جديداً
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الاثنين أنها أسقطت 28 مسيرة من أصل 31 تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى تناغما مع الغربيين .
كييف بوست
البابا يدعو إلى إنهاء حربَي غزة وأوكرانيا
 
ديسمبر. 25, 2023
البابا يدعو إلى إنهاء حربَي غزة وأوكرانيا
دعا البابا فرنسيس في رسالة عيد الميلاد الإثنين، إلى إنهاء الحربين في غزة وأوكرانيا اللتين ألقتا بظلالهما على الاحتفالات بعيد الميلاد هذا العام.
فرانس برس
هولندا ستسلم 18 طائرة من طراز اف-16 إلى أوكرانيا
 
ديسمبر. 23, 2023
هولندا ستسلم 18 طائرة من طراز اف-16 إلى أوكرانيا
أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أنّها ستسلّم "أول" 18 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً روسية متزايدة على الجبهة.
كييف بوست
أوكرانيا تعلن اسقاط ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز سو-34
 
ديسمبر. 23, 2023
أوكرانيا تعلن اسقاط ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز سو-34
أعلنت القوات الأوكرانية أنها أسقطت ثلاث طائرات مقاتلات روسية قاذفة ومتعددة المهام من طراز سو-34 في جنوب البلاد.
فرانس برس
زيلينسكي: "لا أحد" يعلم موعد انتهاء الحرب ضد روسيا
 
ديسمبر. 20, 2023
زيلينسكي: "لا أحد" يعلم موعد انتهاء الحرب ضد روسيا
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء ان "لا أحد" يمكنه توقع موعد لانتهاء الحرب ضد روسيا، مع تأكيده ان الولايات المتحدة "لن تخون" بلاده رغم المؤشرات الى تراجع الدعم الغربي.
كييف بوست
زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي يرفضون تقديم المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام
 
ديسمبر. 20, 2023
زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي يرفضون تقديم المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية العام
أعلن زعيما مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل قبل نهاية هذا العام.
فرانس برس