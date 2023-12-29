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الغزو الروسي
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رياضة
الغزو الروسي
يناير. 19, 15:38
أوكرانيا تحض الغرب على منع وصول إمدادات قطع الأسلحة إلى روسيا
فرانس برس
يناير. 19, 15:32
أوكرانيا تحذر من نقص الذخائر مع إطلاق باريس "تحالف المدافع"
فرانس برس
يناير. 19, 13:34
أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط في شمال روسيا والدفاعات الروسية تسقط مسيّرة قرب موسكو
فرانس برس
الغزو الروسي
أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن هجوم جديد استهدف مستودعا للنفط في روسيا
يناير. 19, 15:47
أفادت أوكرانيا بأنها تقف وراء هجوم بمسيّرة أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة، هو الأحدث في سلسلة هجمات متزايدة عبر الحدود.
يناير. 19, 15:47
أفادت أوكرانيا بأنها تقف وراء هجوم بمسيّرة أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة، هو الأحدث في سلسلة هجمات متزايدة عبر الحدود.
كييف بوست
آراء
قسطنطين غريدين
ما لا يعرفه العالم العربي عن الحرب الروسية على أوكرانيا
كاتب هذه السطور مواطن أوكراني يتحدث الروسية ، ومعظم جذوره من أمه وأبيه من روسيا
أسكولد س. لوزينسكي
الحل الوحيد
من أجل إحلال سلام دائم ، لا يوجد سوى حل واحد: نهاية الإمبراطورية الروسية. وإلا فإن وقف القتال لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة الأعمق.
يناير. 19, 13:34
أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط في شمال روسيا والدفاعات الروسية تسقط مسيّرة قرب موسكو
فرانس برس
آراء
قسطنطين غريدين
ما لا يعرفه العالم العربي عن الحرب الروسية على أوكرانيا
أسكولد س. لوزينسكي
الحل الوحيد
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الأخيرة
ديسمبر. 29, 2023
بولندا تؤكد أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي متوجها إلى أوكرانيا
أكّدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي الجمعة أن صاروخا روسيا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.
فرانس برس
ديسمبر. 29, 2023
عشرة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في ضربات روسية في أوكرانيا
كييف بوست
ديسمبر. 29, 2023
انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا
فرانس برس
ديسمبر. 29, 2023
انفجارات في كييف وإطلاق صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا
فرانس برس
ديسمبر. 28, 2023
واشنطن تفرج عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام
فرانس برس
ديسمبر. 28, 2023
قائد الجيش الأوكراني: قواتنا لا تزال في مدينة مارينكا المدمرة
كييف بوست
ديسمبر. 27, 2023
الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو
كييف بوست
ديسمبر. 26, 2023
الرئيس زيلينسكي يهنّئ سلاح الجو الأوكراني بعد استهدافه سفينة روسية
فرانس برس
ديسمبر. 26, 2023
كييف تقول إنّها دمّرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود
أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.
كييف بوست
العالم
ديسمبر. 25, 2023
موسكو تتهم الغرب بالسعي إلى "زعزعة" الوضع في صربيا بعد الانتخابات
كييف بوست
ديسمبر. 25, 2023
رئيسة مولدافيا المؤيدة لأوروبا تعلن ترشحها لولاية ثانية
كييف بوست
ديسمبر. 23, 2023
واشنطن "ترحب" بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إليها
"رحّبت" واشنطن بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إليها، وهي من تصميم أميركي، وذلك من أجل "تجديد مخزون" الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
فرانس برس
EXCLUSIVE
شهر جنون الصواريخ في روسيا: فشل 90٪ من القصف وإنفاق 1.7 مليار دولار
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كيف تمكنت أوكرانيا من أن تصبح حكومة رقمية رائدة في العالم وسط الحرب
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سياسة
نوفمبر. 6, 2023
فولوديمير زيلينسكي: الظروف ليست ملائمة لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
فرانس برس
يوليو. 24, 2023
حالة من "عدم اليقين السياسي" في إسبانيا بعد نتائج في الانتخابات
فرانس برس
فبراير. 13, 2023
وزير خارجية المجر يزور بيلاروسيا للدعوة إلى محادثات سلام بين كييف وموسكو
AFP
فبراير. 12, 2023
تعرض حزب شولتز لهزيمة في انتخابات محلية في برلين
AFP
اقتصاد
ديسمبر. 27, 2023
الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بقيمة 20 مليار يورو
يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة احتياطية لتمويل أوكرانيا بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار)، بعد تعثر الاتفاق في الاجتماع الأخير لاعتراض بودابست.
كييف بوست
ديسمبر. 23, 2023
إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ الايطالي مع خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب
كييف بوست
ديسمبر. 13, 2023
أوكرانيا وتركيا تتجهان للتصديق على اتفاقية للتجارة الحرة
كييف بوست
ديسمبر. 13, 2023
أوكرانيا وتركيا تتجهان للتصديق على اتفاقية للتجارة الحرة
قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن أوكرانيا وتركيا تعتزمان التصديق على اتفاقية التجارة الحرة “في المستقبل القريب جدا”، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024.
كييف بوست
ديسمبر. 10, 2023
هل انتهت فعلا متاعب موسكو الاقتصادية بعد نحو عامين على بدء غزو أوكرانيا؟
فرانس برس
أوروبا الشرقية
ديسمبر. 25, 2023
أنصار المعارض القومي الروسي المسجون غيركين يتجمّعون في موسكو
فرانس برس
ديسمبر. 18, 2023
بلغاريا تنضم الى الحظر الأوروبي على النفط الروسي
فرانس برس
ديسمبر. 17, 2023
بوتين يتعهد أن يجعل روسيا "قوة سيادية" في مواجهة الغرب
فرانس برس
ديسمبر. 12, 2023
بوتين يكشف عن غواصتين نوويتين جديدتين
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين تعزيز "القوة العسكرية-البحرية" لروسيا، وذلك خلال ترؤسه حفل تدشين غواصتين نوويتين في أقصى شمال البلاد.
فرانس برس
ديسمبر. 25, 2023
أنصار المعارض القومي الروسي المسجون غيركين يتجمّعون في موسكو
تجمّع أكثر من 300 مؤيّد للمعارض القومي الروسي إيغور غيركين الأحد في موسكو، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرغب في المشاركة فيها، رغم توقيفه منذ تموز/يوليو الماضي.
فرانس برس
ديسمبر. 12, 2023
فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.
فرانس برس
ديسمبر. 12, 2023
أقارب المعارض الروسي اليكسي نافالني يقولون إنهم يجهلون مكانه
أكد أنصار أليكسي نافالني، أبرز سياسي معارض في روسيا يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما، الاثنين أنهم يحاولون الاتصال به دون جدوى منذ حوالى أسبوع ويجهلون مكانه.
فرانس برس
ديسمبر. 12, 2023
بوتين يكشف عن غواصتين نوويتين جديدتين
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين تعزيز "القوة العسكرية-البحرية" لروسيا، وذلك خلال ترؤسه حفل تدشين غواصتين نوويتين في أقصى شمال البلاد.
فرانس برس
ديسمبر. 12, 2023
فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.
فرانس برس
ديسمبر. 12, 2023
أقارب المعارض الروسي اليكسي نافالني يقولون إنهم يجهلون مكانه
أكد أنصار أليكسي نافالني، أبرز سياسي معارض في روسيا يقضي عقوبة بالسجن 19 عاما، الاثنين أنهم يحاولون الاتصال به دون جدوى منذ حوالى أسبوع ويجهلون مكانه.
فرانس برس
المجتمع
1
هربًا من إسرائيل أيضًا.. يلجأ اليهود الأوكرانيون إلى المجر
لم يتخيل الحاخام مندل موسكويتز، من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، أن عائلته ستضطر إلى الفرار من حرب ثانية بعد مغادرة أوكرانيا إلى إسرائيل العام الماضي.
فرانس برس
2
إعادة شاب أوكراني إلى بلده بعدما نُقل من ماريوبول إلى روسيا
فرانس برس
3
تيتيانا كوغوت مضيفة القطار الأوكرانية التي تعمل مع كبار الشخصيات الغربية
فرانس برس
4
أوكرانيون شباب يشعرون بأن طفولتهم سُلبت ويبحثون عن متنفس في خيرسون
فرانس برس
5
ألمانيا تعتمد إجراءات جديدة تشدد القيود على المهاجرين
فرانس برس
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