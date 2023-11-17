سيلتقي بطلا العالم للوزن الثقيل في الملاكمة الأوكراني أولكسندر أوسيك مع البريطاني تايسون فيوري للمنافسة على لقب "بطل العالم بلا منازع"، وذلك في مواجهة تاريخية يوم 17 فبراير 2024.

وسيصبح الفائز أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع منذ أن نال البريطاني لينوكس لويس هذا اللقب قبل 24 عاما، ولكن هذه المرة بأربع أحزمة لأول مرة في التاريخ.

وسيقام نزال "حلبة النار" الأكبر في عالم الملاكمة، كجزء من موسم الرياض، وسيتم نقله للجماهير في جميع أنحاء العالم بتنظيم من موسم الرياض، وقد تواجد بطل الملاكمة تايسون فيوري في فعاليات موسم الرياض يوم السبت 28 أكتوبر، عندما فاز بقرار منقسم على بطل العالم للوزن الثقيل في فنون القتال المختلطة فرانسيس انجانو.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في لندن بتاريخ 16 نوفمبر لنزال "حلبة النار"، قال بطل الملاكمة تايسون فيوري الحاصل على بطولة مجلس الملاكمة العالمي " WBC" مخاطبًا خصمه: "أوسيك، يمكنك أن تحاول الهروب، لكن أنا سألاحقك، هذا هو وقتي، ووقتك انتهى، سجلك غير المهزوم وأحزمتك، ستكون ملكي"<

أما البطل الأوكراني أولكسندر أوسيك الحاصل على بطولة كل من منظمة الملاكمة العالمية " WBO" ورابطة الملاكمة العالمية " WBA" والاتحاد الدولي للملاكمة " IBF" فقد اكتفى بالقول: "ليس لدي هدف، لدي الطريق فقط، وطريقي هو الفوز بلقب بلا منازع، سيكون هذا هو اليوم الذي يدفع فيه تايسون الثمن".

من جهته، قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: "منذ نسخة 2019، اكتسب الموسم سمعة طيبة في استضافة أكبر الفعاليات، وليس هناك أكبر من النزال على لقب الوزن الثقيل بلا منازع، هذه كتابة للتاريخ، هذا النزال ينتظره العالم، والآن أصبح حقيقة واقعة، المملكة العربية السعودية متحمسة لاستضافة هذا النزال الذي سيحدد معالم العصر، سيكون هذا مشهدًا عالميًّا وسنبذل قصارى جهدنا لضمان حصول الجميع على تجربة تتناسب مع نزال بهذا الحجم".

فيما علق المدير التنفيذي لشركة Queensberry فرانك وارن، قائلًا: "إن العلاقة بين موسم الرياض ورياضة الملاكمة ستصل إلى مستويات جديدة لا مثيل لها في 17 فبراير عندما يقام أول نزال للوزن الثقيل بلا منازع منذ 24 عاما، وكما كان الحال في ذلك الوقت، سيعود البريطاني فيوري إلى بلده حاملا الأحزمة، إن مواجهة تايسون فيوري مع أولكسندر أوسيك هي ببساطة أكبر معركة يمكن خوضها في الملاكمة، وهو ما يريد العالم رؤيته، وبهذه المناسبة نشكر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورؤيته المباركة التي تحقق هذه الأهداف، كما نشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ.

من جانبه قال رئيس شركة Top Rank بوب أروم، إن تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك هما أفضل ملاكمين في الوزن الثقيل في عصرهما، وهذا النزال على لقب بلا منازع في مدينة الرياض الجميلة بالمملكة العربية السعودية، يعد بأن يكون نزالًا مثيرًا وحدثًا يصنع التاريخ، إن فيوري بطل عظيم في الوزن الثقيل، لكن لا يمكن أبدًا التقليل من أوسيك، وهو بطل أولمبي سابق فاز بالفعل في وزنين مختلفين.

وعبر مدير أعمال أولكسندر أوسيك، عن تفاؤله بفوز أوسيك قائلا: "لقد حصل العالم أخيرًا على ما كان ينتظره، أنا فخور بأوسيك، مع احترامي لتايسون، سيفوز الرجل الأفضل وسنحتفل بالفوز الثاني لأوسيك بلا منازع!".