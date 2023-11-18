أضافت روسيا يوم الجمعة صحيفة موسكو تايمز، وهي صحيفة الكترونية تغطي الوضع في روسيا، إلى قائمتها للعملاء الأجانب، وهي تسمية تستخدمها السلطات عادة لخنق المنتقدين.

وأضافت وزارة العدل الروسية أيضًا فنانًا وصحفيًا إلى القائمة التي يتم تحديثها تقليديًا في أيام الجمعة.

وقالت الوزارة: "نشرت صحيفة موسكو تايمز على الإنترنت معلومات غير دقيقة حول القرارات المتخذة والسياسات التي تتبعها السلطات".

لدى صحيفة موسكو تايمز موقع على شبكة الإنترنت باللغتين الإنجليزية والروسية. وغادر جزء من موظفيها روسيا بعد بدء الهجوم في أوكرانيا.

واتهمت روسيا النشر بـ"القيام بأعمال تهدف إلى تكوين صورة عامة سلبية" وعرض مواد كتبها عملاء أجانب آخرون.