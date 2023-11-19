أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية الأحد تعرض كييف لهجمات روسية بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي، في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع.

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر اليوم الأحد لليلة الثانية على التوالي.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام إن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها...".

وأضاف "ولهذا السبب تم الإعلان عن التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة".

وقال بوبكو إنه وفقا للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في كييف وضواحيها. وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع "أضرار جسيمة" أو سقوط ضحايا.