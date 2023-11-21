تضرّر مستشفى ومبنى في منجم للمعادن وبنى تحتية مدنية أخرى في هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت كييف اليوم (الثلاثاء).

وبحسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد أوضحت القوات الجوية الأوكرانية في بيان أن «مستشفى مدينة سيليدوف المركزي في منطقة دونيتسك ومبنى منجم كوتلياريفسكا وبنى تحتية مدنية أخرى تعرضت للتدمير والأضرار».

وأشارت إلى أن القوات الروسية أطلقت أربعة صواريخ موجهة وصاروخ كروز و11 مسيرة هجومية، مؤكدة أنها اعترضت هذا الصاروخ وعشر مسيّرات.

ومن جهته، أعلن إيهور كليمينكو، وزير الداخلية، عبر تطبيق «تليغرام» تضرر اثنين من مباني المستشفى وإصابة 6 مدنيين، مضيفا: «ربما يكون هناك ضحايا تحت الأنقاض، وعمليات البحث مستمرة».

وأضاف أن عاملا قتل في الهجوم على المنجم.

كما قال إن «أربعة مبان و19 مركبة وخط كهرباء تضررت. وحوصر 39 من عمال المنجم تحت الأرض. وحتى الآن، تم إخراج جميع عمال المنجم إلى السطح».

وفي الأسبوع الماضي، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في مدينة سيليدوف بعد أن قصفت موسكو مبنى سكنياً.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت مراراً أنها تتوقع زيادة في الهجمات الروسية، خاصة على البنى التحتية المرتبطة بالطاقة.

وفي الشتاء الماضي، حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات بينما كانت درجة الحرارة دون الصفر.

وحصلت كييف منذ ذلك الحين على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من حلفائها.