وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السعودية، يوم الأربعاء، ضمن جولة خاطفة تهدف لتسليط الضوء على صورة موسكو كـ "وسيط نافذ" في الشرق الأوسط بالرغم من مع استمرار حربها في أوكرانيا.

وفي أعقاب وصول بوتين إلى العاصمة السعودية، صافح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بحرارة، وتبادلا الابتسامات أثناء توجههما إلى "قصر اليمامة" في الرياض لعقد اجتماع.

يأتي وصول بوتين للسعودية بعد زيارته لأبو ظبي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

قلص بوتين جولاته الخارجية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لكنه زار الصين في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقام بعدة جولات في جمهوريات سوفيتية سابقة في الأشهر الأخيرة.

يواجه بوتين مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا.

لم توقع الإمارات والسعودية على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعني عدم التزامهما باحتجاز بوتين بسبب مذكرة الاعتقال التي تتهمه بالمسؤولية الشخصية عن خطف أطفال من أوكرانيا أثناء الحرب.

غاب بوتين عن قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا في أغسطس/ آب الماضي وسط تكهنات باحتمال اعتقاله فور وصوله.