أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط فجر الإثنين ثمانية صواريخ أطلقتها روسيا باتجاه كييف فيما تحدثت السلطات المحلية عن إصابة أربعة أشخاص تم إسعافهم.

من جهة أخرى، أعلنت القوات الجوية لكييف أن موسكو أطلقت ليل الأحد الإثنين 18 مسيّرة من طراز "شاهد" من شبه جزيرة القرم قبل أن تدمرها الدفاعات الأوكرانية، "ومعظمها في منطقة ميكولاييف" (جنوب).

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام "وفق المعلومات الأولية، حوالى الساعة 04,00 (02,00 ت غ)" بدأت روسيا "هجوما صاروخيا على منطقة كييف". وأضافت "في المجمل، دمر الدفاع الجوي ثمانية أهداف جوية كانت تحلق في اتجاه العاصمة في مسار بالستي".

من جهتها ذكرت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام أن شظايا صواريخ سقطت على منطقة دارنيتسكي بجنوب شرق العاصمة، مضيفة أن فرق الإسعاف عالجت أربعة من السكان أصيب أحدهم بشظية.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن "شظية صاروخ ألحقت أضرارا بمبنى قيد الإنشاء في منطقة دارنيتسكي" ما تسبب في حريق تم إخماده بسرعة. وسقطت شظية أخرى على أرض عشبية.

وأكدت الإدارة العسكرية أنه "لم يسجل أي أثر على بنى تحتية أساسية".

وتتهم السلطات الأوكرانية روسيا بالإعداد لحملة ضربات منهجية لبنى تحتية للطاقة في البلاد في أوج الشتاء كما حدث العام الماضي.

وخلال شتاء 2022، حرم ملايين الأشخاص من التيار الكهربائي في أوج موجة صقيع لفترات طويلة بسبب هذه الضربات.

وعززت كييف منذ ذلك الحين أنظمتها الدفاعية بأسلحة غربية لكنها تؤكد أنها تحتاج إلى المزيد منها.

وأعلنت أوكرانيا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر أنها أسقطت صاروخا استهدف عاصمتها وأنهى شهرين من الهدوء النسبي في كييف. ولم يسجل سقوط ضحايا.