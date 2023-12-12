أعلنت أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar أن عملية قرصنة كبيرة تسببت بأعطال واسعة النطاق في شبكتها للاتصالات والانترنت صباح الثلاثاء.

وقالت الشركة في منشور على فيسبوك "هذا الصباح، تعرضنا لعملية قرصنة كبيرة. تسببت بعطل تقني ما أدّى إلى عدم توافر الاتصالات الخلوية والإنترنت موقتًا".

ولم تقدم الشركة أو السلطات الأوكرانية أي معلومات عن مصدر الهجوم أو عن احتمال ارتباطه بروسيا.

وأضافت "الأهم هو ألّا تتأثر البيانات الشخصية للمستخدمين".

تعطّلت خدمات "كييف ستار" التي تضم أكثر من 24 مليون مشترك، منذ ساعات الصباح الأولى الثلاثاء. قرابة الظهر (10,00 بتوقيت غرينتش)، قدّر وزير البنى التحتية الأوكراني أن تستغرق الإصلاحات "أربع إلى خمس ساعات" إضافية، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.

وأثر العطل على عدد من الخدمات والشركات الأخرى في هذا البلد الذي يواجه غزوًا روسيًا منذ عامين تقريبًا.

وأفاد أكبر مصرف في أوكرانيا وهو "برايفت بنك" PrivatBank أن بعض أجهزة الصراف الآلي قد تأثرت بالهجوم المعلوماتي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة "هرومادسكي" التلفزيونية العامة.

في سومي (شمال شرق)، توقفت صفارات الإنذار الجوية عن العمل، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية لهذه المدينة عبر تطبيق تلغرام. وفي مدينة لفيف (غرب)، أثر العطل على عمل نظام الإضاءة العامة، بحسب المجلس البلدي.

من جهته، أعلن المؤسس المشارك لمصرف "مونوبنك" أوليغ غوروخوفسكي على تلغرام وهو أحد أكبر المصارف الأوكرانية، أنه تعرض لـ"هجوم كبير لحجب الخدمة".