أدرجت السلطات الروسية الخميس رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكراني كيريل بودانوف على لائحة الأشخاص الملاحقين بعدما اعتبرت هذه الهيئة مسؤولة عن عدة هجمات ضد روسيا.

بات اسم كيريل (كيريلو باللغة الأوكرانية) بودانوف (37 عاما) واردا في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية للأشخاص المطلوبين بتهمة انتهاك القانون الجنائي.

لكن السلطات لم توضح مآخذها عليه.

تتهم السلطات الروسية بودانوف الذي يرأس قسم الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية منذ العام 2020، بتنظيم الهجوم في تشرين الاول/اكتوبر 2022 الذي دمر جزئيا الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو، بروسيا.

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت اوكرانيا أنها تشتبه بوقوف روسيا وراء تسميم زوجة بودانوف، ماريانا بودانوفا وهي مستشارة لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

رفض الكرملين هذه الاتهامات، وأكد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف للصحافيين أن "أوكرانيا تتهم روسيا على الدوام بكل شيء".