أعلنت أوكرانيا الجمعة بأن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من عشر مسيّرات هجومية إيرانية الصنع في هجوم جديد تشنّه روسيا ليلا.

تعتبر كييف أن موسكو خزّنت ذخائر لقصف المنشآت الأوكرانية خلال الشتاء وقد استُهدفت العاصمة بصواريخ في الأيام الأخيرة.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني "ليل 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، هاجم العدو باستخدام مسيّرات هجومية من طراز +شاهد+"، مضيفا بأنه تم إسقاطها جميعا.

وأكد بأن المسيّرات أُطلقت من منطقة كراسنودار في غرب روسيا وأُسقطت في مناطق ميكولاييف وخيرسون وخميلنيتسكي وبولتافا.

وخلال شتاء العام 2022، أدت ضربات من هذا النوع إلى انقطاع الطاقة عن ملايين الأشخاص لفترات طويلة بينما كانت البلاد تشهد موجة برد.

وعززت كييف مذاك أنظمة دفاعها الجوي بفضل الأسلحة التي زوّدها بها حلفاؤها في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها تؤكد على أنها بحاجة إلى المزيد لحماية المناطق الأكثر عرضة للخطر.