قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في ضربات في أنحاء أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهاية.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك (وسط) سيرغي ليساك إن "قرابة 15 شخصا جرحوا وأربعة قتلوا" فيما أفادت سلطات محلية أخرى بسقوط قتيلين في كييف واثنين آخرين في أوديسا وقتيل في خاركيف وقتيل في لفيف.

قتل شخص وجرح 15 آخرون في كييف وخاركيف في موجة من الضربات الروسية الجمعة، على ما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهائية.

وقال حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف "قتل شخص جراء هجمات المحتلّين على خاركيف". بدوره قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "حاليا نُقل سبعة أشخاص في العاصمة إلى المستشفى".

كييف بوست
كييف بوست
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