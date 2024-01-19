حذّرت أوكرانيا الخميس من "نقص الذخائر" لدى جيشها، وذلك بالتوازي مع إطلاق داعميها في باريس "تحالف المدافع" للاستجابة لاحتياجاتها مع اقتراب الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي.

ميدانيا، أعلن الجيش الروسي الخميس سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث يمارس ضغوطا متزايدة منذ أسابيع.

من جهته، هاجم الجيش الأوكراني مستودعا للنفط في شمال روسيا ليلا باستخدام طائرات مسيّرة، وفق ما قال مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس الخميس.

بمناسبة إطلاق "تحالف المدافع" بقيادة فرنسا والولايات المتحدة، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف عبر منصة إكس إن "نقص الذخائر مشكلة حقيقية وملحة للغاية تواجه قواتنا المسلحة حاليا".

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وأضاف عمروف "علينا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا لحماية العالم الحر من الخطر الروسي".

هذا التحالف هو أحد مكونات مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا المعروفة باسم مجموعة رامشتاين التي تضم أكثر من 50 دولة في عدة مجموعات فرعية تتنوع مهامها من إزالة الألغام إلى الدفاع الجوي.

أثناء الاجتماع، قال وزير الدفاع الأوكراني عبر الفيديو بعدما ألغى ليلا زيارته للعاصمة الفرنسية "لأسباب أمنية"، إن "لا بديل من المدفعية الحديثة، يجب أن نواصل جهودنا ونزيد إنتاجنا من الذخائر".

وصرّح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أثناء إطلاق التحالف "لقد قررت صرف 50 مليون يورو" من صندوق الدعم الفرنسي لأوكرانيا "ما يتيح شراء اثني عشر مدفعا من طراز قيصر".

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وأضاف لوكورنو أمام ممثلي 23 دولة داعمة لأوكرانيا، أن فرنسا لديها القدرة على إنتاج 60 مدفعا آخر تناهز قيمتها 250 مليون يورو "وهو مبلغ يبدو لي أنه في متناول مختلف ميزانيات الحلفاء".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس "اتصلت ب(الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون لأشكر فرنسا على إطلاق تحالف +المدفعية+ من أجل أوكرانيا والتزامها بإنتاج العشرات من مدافع +قيصر+".

وأضاف أنهما ناقشا أيضا "الحاجة إلى تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا" الذي تستهدفه روسيا بطائرات مسيّرة كل ليلة تقريبا.

أدخلت أوكرانيا 49 مدفع قيصر الخدمة ومن المقرر أن تتسلم ستة مدافع أخرى "في الأسابيع المقبلة"، بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.

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- ذخائر -

حدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفا تزويد أوكرانيا بمليون وحدة ذخيرة بحلول ربيع العام 2024. غير أنه تم تسليم 300 ألف قذيفة فقط حتى الآن، وفق برلمانيين أوروبيين.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي سيدريك بيرين الأربعاء أن الأوكرانيين يطلقون ما بين 5000 و8000 قذيفة يوميا، مقارنة بما يراوح بين 10 آلاف و15 ألف قذيفة على الجانب الروسي، مقدراً أن "الإنتاج الوطني والأوروبي منخفض للغاية... لا يرقى إلى مستوى التوقعات الأوكرانية".

على الجانب الفرنسي، شدد لوكورنو الخميس على زيادة شحنات الذخيرة الفرنسية إلى أوكرانيا ثلاث مرات، من ألف وحدة شهريا إلى ألفين خلال السنة الأولى من الحرب، وهو عدد ينتظر أن يرتفع إلى ثلاثة آلاف قذيفة اعتبارا من كانون الثاني/يناير الجاري.

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وصرّح وزير الدفاع الفرنسي للصحافيين "نحن بصدد تجديد مخزوننا من البارود. نقوم بإعادة تدوير البارود على ذخائر لم يتم استخدامها".

كما أعلن لوكورنو عن تسليم حوالى خمسين صاروخ أرض جو من طراز "إيه 2 إس إم" شهريا اعتبارا من الشهر الجاري وعلى مدى العام. وأكد أن هذه الصواريخ المتوسطة المدى يمكن أن تستعملها الطائرات "من الطراز السوفياتي" مثل ميغ وسوخوي التي تستخدمها أوكرانيا.

- جبهة مجمدة -

منحت فرنسا وباعت أوكرانيا 30 مدفعا من طراز قيصر، علما ان كييف طلبت ستة مدافع إضافية في الخريف.

كما قدمت الدنمارك 19 مدفع قيصر من النسخة المدرعة ذات العجلات الثماني. ويمكن لمدفع قيصر المثبت على شاحنة إطلاق قذائف 155 ملم لمدى يصل إلى 40 كيلومترا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء دعمه لكييف التي لم يحقق هجومها العسكري المضاد الأخير النتائج المرجوة. كما أعلن أنه سيزور أوكرانيا في شباط/فبراير المقبل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022.

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وقال ماكرون إن فرنسا "تعكف على وضع اللمسات النهائية على اتفاق أمني" مع كييف من النوع الذي أبرم الجمعة بين بريطانيا وأوكرانيا على مدى عشر سنوات، معلنا عن تسليم نحو "أربعين" من صواريخ سكالب.

الى ذلك، نفت باريس الخميس نشرها "مرتزقة" في أوكرانيا، ردا على إعلان موسكو استهداف مبنى يؤوي "مرتزقة فرنسيين" في خاركيف (شمال شرق) الثلاثاء.