حكمت محكمة روسية على شاب يبلغ من العمر 17 عاما بالسجن لمدة ست سنوات في مستعمرة جزائية للأحداث لإلقائه زجاجات مولوتوف على مكاتب التجنيد التابعة للجيش احتجاجا على هجوم موسكو على أوكرانيا.

تم استهداف العشرات من مراكز التجنيد العسكرية في جميع أنحاء روسيا في محاولات حرق متعمد من قبل المتظاهرين المناهضين للصراع منذ أن شنت روسيا حملتها العسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير الماضي.

وحكمت محكمة في سانت بطرسبورغ الاربعاء على ييغور بالازيكين (17 عاما) بالسجن ست سنوات في مستعمرة لتعليم الشباب - وهي مستعمرة سجن روسية للقاصرين - بتهم "الارهاب"، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس من المحكمة.

ولم يشتعل الوقود الدافع الموجود في قنابل المولوتوف محلية الصنع ولم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وقال بلازيكين إنه استهدف مباني التجنيد في سانت بطرسبرغ وفي مسقط رأسه في كيروفسك، على بعد 30 كيلومترا شرق سانت بطرسبورغ، احتجاجا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.